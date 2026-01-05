Relations presse :

Victoire Grux

Tél. : +33 6 04 52 16 55

victoire.grux@capgemini.com

Relations investisseurs :

Vincent Biraud

Tél. : +33 1 47 54 50 87

vincent.biraud@capgemini.com

Evolution de la composition du Conseil d’Administration

Paris, le 5 janvier 2026 – Le Conseil d’Administration de Capgemini SE, réuni le 5 janvier 2026, a pris acte de la démission de Mme Megan Clarken de son mandat d’administrateur et a décidé de coopter1 Mme Lila Tretikov en qualité de nouvel administrateur sur proposition du Comité Ethique et Gouvernance.

De nationalité franco-américaine, Mme Lila Tretikov est actuellement responsable de la stratégie IA du fonds de capital-risque international New Enterprise Associates, Inc. Elle apportera au Conseil ses compétences technologiques et son expertise reconnue en matière d’IA et de transformation des entreprises par la technologie.

Le Conseil d’Administration considère Mme Lila Tretikov comme indépendante au regard des critères du Code AFEP-MEDEF auquel la Société se réfère.

La nomination de Mme Tretikov prend effet à compter du 5 janvier 2026. Elle répond à l’ambition du Conseil d’enrichir la diversité de ses profils et d’approfondir ses expertises sectorielles.

Le Conseil d’Administration a remercié chaleureusement Mme Megan Clarken pour sa contribution aux travaux du Conseil et à ceux du Comité Stratégie et RSE dont elle était membre.

A compter du 5 janvier 2026, le Conseil d’Administration de Capgemini SE est ainsi composé de 15 administrateurs, dont deux administrateurs représentant les salariés et un administrateur représentant les salariés actionnaires. Il compte parmi ses membres 83 % d’administrateurs d’indépendants2, 40 % d’administrateurs ayant des profils internationaux et 42 % de femmes2.

BIOGRAPHIE

Mme Lila Tretikov

Mme Lila Tretikov est une experte reconnue en intelligence artificielle et en transformation d’entreprises axée sur l’innovation. Depuis 2024, elle est associée et responsable de la stratégie IA au sein de New Enterprise Associates Inc., un fonds de capital-risque international basé dans la Silicon Valley.

Mme Lila Tretikov a fait des études en informatique (spécialisation en IA) et en arts plastiques à l’Université de Californie, Berkeley.

Avant de rejoindre New Enterprise Associates Inc., Mme Tretikov a travaillé chez Microsoft Corporation à compter de 2018. Elle y a notamment occupé le poste de Corporate Vice-President & Directrice adjointe de la technologie d’avril 2020 à janvier 2024, pilotant la transformation à grande échelle de l’entreprise vers l'IA.

Auparavant, Mme Tretikov a été Senior Vice-Présidente chez Engie SA, une entreprise énergétique internationale, ainsi que Directrice générale et Vice-Présidente de l’Initiative Terrawatt, une organisation à but non lucratif lancée par Engie, Total, IBM et d’autres multinationales pour accélérer la décarbonation des industries mondiales. Elle a également été Directrice générale et Administratrice exécutive de la Wikimedia Foundation et de Wikipedia Endowment qui soutiennent Wikipédia.

Elle est membre du Conseil d’Administration d’UBS Group AG, de Volvo Car Corporation, et de Xylem Inc.

A propos de Capgemini

Partenaire mondial de la transformation business et technologique, Capgemini intègre la puissance de l’IA pour créer de la valeur pour ses clients. Nous imaginons le futur des organisations et le rendons réel grâce à l’IA, à la technologie et à nos talents. Depuis près de 60 ans, nous sommes un groupe responsable et multiculturel, avec 420 000 collaborateurs dans plus de 50 pays. Capgemini propose des services et des solutions de bout en bout, en mobilisant son expertise sectorielle, son écosystème de partenaires et ses compétences de pointe en stratégie, technologie, design, ingénierie et opérations. Le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires mondial de 22,1 milliards d’euros en 2024.

Make it real* | www.capgemini.com

* Rendre possible, de l’idée à la réalisation

1 Mme Lila Tretikov exercera son mandat pour la durée restant à courir de son prédécesseur, soit jusqu’à l'Assemblée Générale de 2027 appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2026. Mme Megan Clarken a quitté le Conseil d’Administration le 31 décembre 2025.

2 Les administrateurs représentant les salariés et les salariés actionnaires ne sont pas pris en compte pour le calcul de ce pourcentage, conformément aux dispositions du Code AFEP-MEDEF et du Code de commerce.

Pièce jointe