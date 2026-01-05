CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE : Avis de mise à disposition du bilan semestriel du contrat de liquidité

Lille, le 05 janvier 2026

AVIS DE MISE A DISPOSITION DU BILAN SEMESTRIEL 2025 DU CONTRAT DE LIQUIDITE DU CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE

La Caisse régionale du Credit Agricole Nord de France annonce avoir mis à disposition du public et déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers son bilan semestriel du contrat de liquidité contracté avec Oddo Corporate Finance.

Le bilan semestriel 2025 du contrat de liquidité peut être consulté sur le site de présentation du Crédit Agricole Nord de France à l’adresse https://communication.ca-norddefrance.fr/, rubrique publications.

Contact presse :

Crédit Agricole Nord de France / Anne-Sophie JOLY – 07 61 79 49 43 - anne-sophie.joly@ca-norddefrance.fr

Pièce jointe