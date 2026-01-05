URW SE - Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social au 31 décembre 2025

Paris, le 5 janvier 2026

Informations relatives au nombre total des droits de vote et d’actions composant le capital social au 31 décembre 2025

(articles L.233-8 II du Code de commerce et 223-16 du Règlement Général de l’AMF)

Date Nombre total d’actions composant le capital Nombre total de droits de vote 31/12/2025 143 358 222 143 358 222

UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE

Société Européenne à Directoire et Conseil de surveillance

au capital de 716 670 500 euros

Siège social : 7 place du Chancelier

Adenauer – 75016 PARIS

682 024 096 R.C.S. PARIS

Pièce jointe