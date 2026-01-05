Nombre de droits de vote et d'actions composant le capital social au 31 décembre 2025

Information relative au nombre de droits de vote et d'actions composant le capital social
Article L.233-8 II du code de commerce
Article 222-12-5 du Règlement général de L’AMF
Place de cotation : Euronext Paris
Compartiment : A
Code Isin: FR0000039091
date
Nombre total d'actions et CI
Composant le capital social
Nombre de droits de vote
théoriques
31 DECEMBRE 2025
2 169 297
3 028 940
Nombre d'actions privées de
droits de vote
Nombre de droits de vote
effectifs
73 051
2 955 889
Société déclarante
ROBERTET SA
37 Avenue Sidi-Brahim
06130 Grasse
04 93 40 33 66
https://www.robertet.com
Pièce jointe