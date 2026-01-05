Calendrier indicatif de communication financière 2026

Bezons (France), le 5 janvier 2026 – 18h00 – RIBER, un leader mondial d’équipement pour l’industrie des semiconducteurs, annonce son agenda indicatif de communication financière pour l’exercice 2026.

Publication Date Chiffre d'affaires annuel 2025 Lundi 2 février 2026 Résultats annuels 2025 Mercredi 8 avril 2026 Rapport financier annuel 2025

(mise à disposition) Vendredi 17 avril 2026 (après bourse) Assemblée Générale Mercredi 17 juin 2026 à 10 heures Chiffre d'affaires du 1er semestre 2026 Mercredi 22 juillet 2026 Résultats du 1er semestre 2026 et

mise à disposition du rapport financier semestriel Jeudi 24 septembre 2026

Les publications seront effectuées avant bourse, sauf mention contraire. Le calendrier est communiqué à titre indicatif et peut être soumis à modification.

À propos de RIBER

RIBER est le leader mondial d’équipement d’épitaxie par jets moléculaires (MBE). L’entreprise conçoit et fabrique des équipements destinés à l’industrie des semi-conducteurs, et offre à ses clients un support scientifique et technique (hardware et software) afin de garantir la maintenance de ses équipements, l’optimisation de leurs performances et de leurs rendements.

En accélérant les performances de l’électronique, les équipements RIBER jouent un rôle essentiel dans le développement de dispositifs semi-conducteurs avancés qui sont utilisés dans de nombreuses applications, notamment les technologies de l’information, la photonique (lasers, capteurs...), les réseaux de télécommunications 5G ou la recherche dont le domaine de l’ordinateur quantique.

RIBER est labellisée Entreprise innovante par BPI France et est cotée sur le marché Euronext Growth Paris (ISIN : FR0000075954).

