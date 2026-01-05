ABC arbitrage - droits de vote au 31 décembre 2025

 | Source: ABC arbitrage ABC arbitrage

Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social à la date du 31 décembre 2025

Article L 223-16  du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers

Raison sociale de l'émetteur : ABC arbitrage - 18 rue du Quatre Septembre - 75002 Paris.

Nbre total d'actions composant le capital59 608 879
Total théorique des droits de vote59 608 879
Total réel des droits de vote*59 435 572

* Total réel = nombre total de droits de vote attachés au nombre total d'actions - actions privées 

Pièce jointe


Attachments

12_2025 ABC CP - Droits de vote - décembre- 2025

