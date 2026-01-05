La Légion royale canadienne souligne son Centenaire

OTTAWA, Ontario, 05 janv. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Légion royale canadienne est ravie de lancer les célébrations de son 100ᵉ anniversaire en offrant une adhésion gratuite à tous les nouveaux membres qui se joindront à nous en 2026. Ce faisant, ils contribueront au formidable héritage d'une organisation dont la mission principale consiste à servir les vétérans et leurs familles.

« Nous sommes très fiers de cet organisme et de ses membres, et nous sommes ravis à l'idée d'accueillir dans nos rangs, à l’occasion de notre année du Centenaire, de nouveaux membres provenant de toutes les régions du Canada, dont beaucoup – nous l'espérons – resteront longtemps parmi nous », de confier Berkley Lawrence, président national. « Et parmi eux, assurément, il y aura d'excellents bénévoles, des idées nouvelles, et tous contribueront à renforcer notre effectif dévoué et croissant de plus de 270 000 personnes. »

Créée dans le sillage de la Première Guerre mondiale avec un objectif initial axé sur la défense des droits, la Légion, cent ans après son incorporation en 1926, demeure dynamique et pertinente. Toujours défenseure des droits des vétérans et de leurs familles, toujours gardienne du Souvenir, et toujours une force communautaire remarquable – forte de plus de 1 350 filiales à travers le pays. La reine Elizabeth II lui a accordé le titre de ‘royale’ en 1960, et le ou la gouverneur(e) générale du Canada demeure à ce jour le ou la patron(ne) vice­royal(e) de La Légion royale canadienne.

Au fil des décennies, la Légion s’est révélée un phare de soutien à travers deux guerres mondiales, d’importants conflits militaires, des missions de maintien de la paix et des bouleversements sociaux tels que la plus récente pandémie mondiale. Littéralement, des millions de personnes ont été soutenues par le travail de la Légion et de ses filiales, et ce, dans les bons et les mauvais moments. Les membres et les bénévoles ont été essentiels à son succès exceptionnel.

Tout au long de l’année, la Légion organisera des événements spéciaux aux échelons national, provincial et local, et annoncera de nouvelles initiatives qui traceront la voie pour les cent prochaines années. L’anniversaire officiel de la Légion, le 17 juillet 2026, sera également souligné par des activités à Ottawa et partout au pays.

À propos de La Légion royale canadienne

Créée en 1926, la Légion est le plus grand organisme de soutien aux vétérans et de services communautaires qui soit au Canada. Opérant dans un but non lucratif et d’une portée pancanadienne, la Légion compte aussi des filiales aux États-Unis et en Europe. La force de la Légion lui est transmise par ses plus de 270 000 membres, dont plusieurs consacrent bénévolement beaucoup de temps à leur filiale.

Relations publiques / Requêtes médiatiques : PublicRelations@Legion.ca / 343-540-7604 – Nujma Bond

Legion.ca

Facebook.com/CanadianLegion

Twitter.com/RoyalCdnLegion

Instagram.com/royalcanadianlegion

youtube.com/user/RCLDominionCommand

linkedin.com/company/royalcanadianlegion

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/bcd2095a-0f63-456c-96e0-270ab6b98580