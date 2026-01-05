Information relative au nombre total des droits de vote et

d’actions composant le capital social au 31 décembre 2025

(Article 223-16 du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers)

Place de cotation : NYSE Euronext Paris

Code ISIN : FR 0010417345





Date



Nombre total



d’actions



composant le capital social Nombre total



de droits de vote 31/12/2025



232.207.589







Total brut des droits de vote :



232.207.589







Total net* des droits de vote :



232.133.009





*Total net = nombre total de droits de vote attachés au nombre total d’actions – actions privées de droits de vote

