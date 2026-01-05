Galapagos kondigt besluit van de Raad van Bestuur aan om de afbouw van de celtherapieactiviteiten te starten  

Mechelen, België; 5 januari 2026, 22:01 CET; Galapagos NV (Euronext & NASDAQ: GLPG) heeft vandaag bekendgemaakt dat de overlegprocedures met de ondernemingsraden met betrekking tot de afbouw van de celtherapieactiviteiten zijn afgerond en dat de Raad van Bestuur heeft besloten de afbouw van de celtherapieactiviteiten van het bedrijf te starten.

Op 21 oktober 2025 kondigde Galapagos aan dat het van plan was zijn celtherapieactiviteiten af te bouwen na een uitgebreide strategische evaluatie en een verkoopproces, waarbij ook mogelijke verkoopopties werden onderzocht. Dit besluit was afhankelijk van de afronding van het overleg met de ondernemingsraden in België en Nederland, dat inmiddels is afgerond.

“Het overlegproces over onze intentie om de celtherapieactiviteiten van het bedrijf af te bouwen is nu afgerond. We danken onze toegewijde collega’s voor hun inzet tijdens deze periode van onzekerheid, terwijl we nu overgaan tot de uitvoering van de afbouw,” aldus Henry Gosebruch, CEO van Galapagos. “Terwijl we vooruitkijken, zullen we blijven streven naar de verdere evolutie van Galapagos via transformerende business development.”

De afbouw zal gevolgen hebben voor ongeveer 365 werknemers in Europa, de Verenigde Staten en China, en zal resulteren in de sluiting van de vestigingen in Leiden (Nederland), Bazel (Zwitserland), Princeton en Pittsburgh (Verenigde Staten) en Shanghai (China).

Na voltooiing van de afbouw van de celtherapieactiviteiten zal de resterende Galapagos organisatie worden herpositioneerd voor langetermijngroei door middel van baanbrekende business development. Galapagos zal een toegewijde aanwezigheid behouden op zijn hoofdkantoor in Mechelen, België, evenals in zijn hubs in Chicago en San Francisco in de Verenigde Staten. De niet-celtherapieactiviteiten van het bedrijf, waaronder het TYK2-programma GLPG3667, zullen door Galapagos worden voortgezet. Zoals eerder aangegeven zal Galapagos alle strategische alternatieven voor GLPG3667 evalueren, waaronder het hervatten van het samenwerkingsproces, om de verdere ontwikkeling in dermatomyositis en mogelijk andere ernstige auto-immuunaandoeningen te versnellen.

Per 31 december 2025 beschikte Galapagos over ongeveer €3,0 miljard aan liquide middelen, kasequivalenten en financiële beleggingen. Het bedrijf zal in samenhang met de bekendmaking van de jaarresultaten over 2025 en de bijbehorende conference call op respectievelijk 23 en 24 februari 2026 een update geven over de geschatte timing en mogelijke kosten van de afbouw, die naar verwachting binnen een vergelijkbare range zullen liggen als eerder gecommuniceerd, evenals de vooruitzichten voor de financiële resultaten.

Neem voor meer informatie contact op met:

Investor Relations:

Glenn Schulman

+1 412 522 6239

ir@glpg.com

Corporate Communications:

Marieke Vermeersch

+32 479 490 603

media@glpg.com

Bezoek ons op www.glpg.com of LinkedIn of X.

Toekomstgerichte verklaringen

Dit persbericht bevat toekomstgerichte verklaringen in de zin van Sectie 27A van de Securities Act van 1933, zoals gewijzigd, en Sectie 21E van de Securities Exchange Act van 1934, zoals gewijzigd. Alle verklaringen in dit persbericht die geen betrekking hebben op huidige en historische feiten en omstandigheden, zijn toekomstgerichte verklaringen die aanzienlijke risico's en onzekerheden met zich meebrengen. Wanneer in dit persbericht de woorden 'anticiperen', 'geloven', 'kunnen', 'zouden kunnen', 'schatten', 'verwachten', 'van plan zijn', 'is ontworpen om', 'mogelijk', 'zou kunnen', 'van plan zijn', 'potentieel', 'voorspellen', 'doelstelling', 'zouden moeten' of de negatieve vorm van deze en soortgelijke uitdrukkingen worden gebruikt, duiden deze op toekomstgerichte verklaringen. Toekomstgerichte verklaringen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, verklaringen over ons voornemen om onze celtherapieactiviteiten af te bouwen als onderdeel van onze voortdurende transformatie, bedrijfsstrategie, plannen en onze doelstellingen voor toekomstige activiteiten. Deze toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen van het management, zijn geen beloften of garanties en houden bekende en onbekende risico's, onzekerheden en andere belangrijke factoren in die ertoe kunnen leiden dat onze werkelijke resultaten, prestaties of verwezenlijkingen wezenlijk verschillen van de verwachtingen die in de toekomstgerichte verklaringen worden uitgedrukt of geïmpliceerd. Dergelijke risico's omvatten, maar zijn niet beperkt tot, het volgende: ons vermogen om de afbouw van onze celtherapieactiviteiten binnen de verwachte termijn of überhaupt succesvol door te voeren, of, indien doorgevoerd, de verwachte economische voordelen te realiseren; ons vermogen om geschikte kopers of investeerders te vinden; ons vermogen om nieuwe transformatieve bedrijfsontwikkelingstransacties succesvol na te streven; mogelijke rechtszaken in verband met de afbouw; de negatieve impact van dit persbericht op onze aandelenkoers, het behoud van werknemers, zakelijke relaties en het bedrijf in het algemeen; de uitkomst van de raadplegingen met de ondernemingsraden in België en Nederland; wijzigingen in onze strategieën voor kapitaalallocatie; ons vermogen om productkandidaten naar klinische proeven te brengen en deze met succes af te ronden; de start, timing, voortgang en resultaten van onze preklinische studies en klinische proeven en onze onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma's; ons vermogen om productkandidaten te identificeren die commercieel succesvol en/of winstgevend zijn; de timing of waarschijnlijkheid van regelgevende aanvragen en goedkeuringen; uiteenlopende interpretaties en beoordelingen door regelgevende instanties van onze klinische proefgegevens; het risico dat tussentijdse of voorlopige gegevens die wij rapporteren, afwijken van de daadwerkelijke eindresultaten; risico's in verband met het uitvoeren van wereldwijde klinische proeven, waaronder de mogelijkheid van uiteenlopende standpunten en vereisten van lokale regelgevende instanties; nieuwe of veranderende overheidsvoorschriften; onzekerheden die inherent zijn aan onderzoek en ontwikkeling, waaronder het vermogen om te voldoen aan verwachte klinische eindpunten, start- en/of voltooiingsdata voor klinische proeven, data voor indiening bij regelgevende instanties, data voor goedkeuring door regelgevende instanties en/of lanceringsdata, evenals de mogelijkheid van ongunstige nieuwe klinische gegevens en verdere analyses van bestaande klinische gegevens; klinisch falen in enig stadium van klinische ontwikkeling; onzekerheid die inherent is aan de werving van patiënten en het wervingspercentage; ons vermogen om onze inspanningen op het gebied van geneesmiddelenontwikkeling te gebruiken en uit te breiden; concurrentie; bijwerkingen veroorzaakt door onze productkandidaten; vertragingen bij het verkrijgen van goedkeuring van productieprocessen en -faciliteiten door regelgevende instanties of verstoringen in productieprocessen; de snelheid en mate van marktacceptatie van onze productkandidaten indien deze door regelgevende instanties worden goedgekeurd; ons vermogen om verkoop- en marketingcapaciteiten te ontwikkelen; risico's in verband met de commercialisering van onze productkandidaten, indien deze worden goedgekeurd; de prijsstelling en vergoeding van onze productkandidaten, indien deze worden goedgekeurd; ons vermogen om ons bedrijfsmodel, onze strategische plannen voor ons bedrijf, onze kandidaat-producten en onze technologie te implementeren; de reikwijdte van de bescherming die we kunnen vestigen en handhaven voor intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot onze kandidaat-producten en technologie; ons vermogen om ons bedrijf te exploiteren zonder inbreuk te maken op, misbruik te maken van of anderszins de intellectuele eigendomsrechten en eigen technologie van derden te schenden; ontwikkelingen op het gebied van regelgeving in de Verenigde Staten, Europa en andere rechtsgebieden; ons vermogen om strategische overeenkomsten en strategische samenwerkingsovereenkomsten aan te gaan; ons vermogen om samenwerkingsverbanden te onderhouden en aan te gaan of aanvullende subsidies te verkrijgen; ons vermogen om gekwalificeerde werknemers en sleutelfiguren aan te trekken en te behouden; en andere factoren die worden beschreven onder de kopjes "Speciale opmerking met betrekking tot toekomstgerichte verklaringen" en "Punt 3. Belangrijke informatie — D. Risicofactoren" in ons laatste jaarverslag op formulier 20-F en andere periodieke documenten die bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission zijn ingediend. Deze en andere belangrijke factoren kunnen ertoe leiden dat de werkelijke resultaten wezenlijk verschillen van die welke in de toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht worden aangegeven. Gezien de aanzienlijke onzekerheden in deze toekomstgerichte verklaringen, dient u deze verklaringen niet te beschouwen als een verklaring of garantie van ons of enige andere persoon dat wij onze doelstellingen en plannen binnen een bepaald tijdsbestek of überhaupt zullen realiseren. Wij zijn niet verplicht om toekomstgerichte verklaringen publiekelijk bij te werken, hetzij als gevolg van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins, tenzij dit wettelijk vereist is. Bovendien kunnen wij niet beoordelen welke invloed elk van deze factoren op onze activiteiten heeft, noch in hoeverre een factor of een combinatie van factoren ertoe kan leiden dat de werkelijke resultaten wezenlijk verschillen van die welke in toekomstgerichte verklaringen zijn opgenomen.

