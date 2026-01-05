Mitsubishi HC Capital America annonce la nomination de Timothy B. Page comme nouveau président et chef de la direction

NORWALK, Conn., 05 janv. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mitsubishi HC Capital America, un fournisseur de premier plan de solutions de financement et d’actifs qui soutient l’économie nord-américaine, est heureuse d’annoncer la nomination de Timothy B. Page au poste de président et chef de la direction de l’entreprise, à compter du 1er janvier 2026. Page dirigera tous les aspects des opérations de l’entreprise à partir de ses bureaux de Norwalk, CT, et Itasca, IL.

Page succède à Craig S. Weinewuth, qui a dirigé l’intégration de trois organisations distinctes de financement d’équipement pour former ce qui est devenu un chef de file reconnu du financement d’équipement en Amérique du Nord. Weinewuth demeurera au sein de l’entreprise jusqu’en mars 2026 pour soutenir la transition du leadership. Weinewuth a commenté : « Diriger l’intégration et élaborer la stratégie pour Mitsubishi HC Capital America a été l’un des plus grands honneurs de ma carrière. »

Cette nomination survient à un moment stimulant pour l’entreprise alors qu’elle commence à mettre en œuvre un nouveau plan stratégique visant à servir ses clients et partenaires et à stimuler sa croissance continue. « Je suis ravi de diriger l’entreprise à ce moment important de son évolution et de donner aux employés les moyens d’offrir des options de financement qui soutiennent la croissance et l’adaptabilité de nos partenaires dans le marché dynamique d’aujourd’hui », déclare Page. « Les États-Unis et le Canada représentent ensemble l’un des moteurs économiques les plus puissants au monde, et nous avons une excellente équipe en place pour tirer parti de cette opportunité. » Page est membre du conseil d’administration de Mitsubishi HC Capital America et a précédemment occupé les postes de chef de la direction et chef des finances chez CAI International, Inc., une société sœur de Mitsubishi HC Capital America.

« Avec une nouvelle stratégie qui prend forme pour notre entreprise, c’est le moment idéal pour tirer parti de l’expertise sectorielle et managériale que Timothy apporte à ce rôle », déclare Naoshi Ogikubo, président de Mitsubishi HC Capital America. « Nous remercions Craig pour son leadership et ses contributions à l’entreprise et nous sommes enthousiastes à l’idée de bâtir sur la solide position qu’il nous laisse. »

À propos de Mitsubishi HC Capital America

Mitsubishi HC Capital America, avec Mitsubishi HC Capital Canada, offre des solutions de financement spécialisées robustes à travers l’Amérique du Nord. Membre d’une famille diversifiée de sociétés de financement servant l’Amérique du Nord, l’entreprise utilise son solide soutien financier et ses ressources approfondies combinés à une approche consultative pour fournir des solutions financières personnalisées à plus de 64 000 clients.

Avec 7 milliards de dollars en actifs, l’entreprise collabore avec des fournisseurs, des fabricants d’équipement, des concessionnaires et distributeurs, des utilisateurs finaux et des clients en financement commercial. L’entreprise dessert les industries suivantes avec une expertise approfondie et une équipe expérimentée de professionnels : construction, distribution, franchise, soins de santé, industrie, fabrication, technologie, véhicules électriques et infrastructures de recharge, et transport.

