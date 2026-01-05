キャデラック・エスカレードIQ、2026年モータートレンドSUVオブザイヤーに選出 — アルティアのHMI技術を搭載

コロラド州コロラドスプリングス発, Jan. 06, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- アルティア (Altia) は、キャデラック (Cadillac) のオール電動化エスカレードIQ (Escalade IQ) が2026年モータートレンドSUVオブザイヤー (MotorTrend SUV of the Year®) に選出されたことを心より祝福いたします。 この栄誉ある表彰は、キャデラックのデザインとエンジニアリングの卓越性を示すだけでなく、エスカレードIQが提供する魅力的なユーザー体験の核となる「没入型デジタル体験」において、アルティアのHMIソフトウェアが不可欠な役割を担っていることを改めて示すものです。

革新とデザインの祝典

モータートレンド (MotorTrend) は、エスカレードIQを「ラグジュアリー領域における、アメリカ独自の解釈」と称賛し、その美しいフォルム、伝統を感じさせるデザインの示唆、そして最先端のEV技術革新の見事な融合を高く評価しました。55インチ（約140cm）のピラー・トゥ・ピラー・ディスプレイを中心とした広大で豪華なインテリアは、キャデラックの「技術的ルネッサンス」を象徴する存在であり、エレガンスと機能性の両立を体現しています。

ディスプレイを支えるアルティア

アルティアのHMIソフトウェアは、エスカレードIQのデジタル体験を支える原動力となっています。キャデラックのデザインチームは、アルティアを活用することで、滑らかな高解像度グラフィックスから直感的なタッチ操作に至るまで、妥協することなくそのビジョンを具現化しました。その結果、洗練されたビジュアルのみならず、実際の走行環境における厳しい要求にも確実に応える、極めて信頼性の高いHMIが誕生しました。

GMとの実績豊かなパートナーシップ

アルティアとゼネラルモーターズ (General Motors) の長期にわたる、アルティアとゼネラルモーターズ（General Motors）の長年にわたる提携における、新たな一章を刻むものです。アルティアのソフトウェアは、これまでにもキャデラックのVISTIQ（ビスティック）やLYRIQ（リリック）のディスプレイを支えてきましたが、今回のエスカレードIQの成功は、この強固なパートナーシップが達成し得る最新の成果を象徴しています。アルティアとGMは共に、ラグジュアリー、パフォーマンス、ユーザー体験の限界を押し広げ続けています。

アルティアのCEO、マイク・ジュラン（Mike Juran）は次のように述べています。「エスカレードIQがモータートレンドのSUVオブザイヤーに選出されたことを、大変光栄に思っています。この受賞は、アルティアの優れたHMI技術とキャデラックの先見的なデザインチームとの強力なコラボレーションの賜物です。当社は長年にわたりGMと緊密に連携し、豊かで直感的なインターフェースを実現してきました。今回の栄誉は、革新に対する両社共通の組みの証（あかし）といえるでしょう。」

今後の展望

キャデラックがラグジュアリーと電動化のあり方を再定義し続ける中、アルティアは今後も献身的な技術パートナーとして、次世代のディスプレイや将来のEVモデル、そして進化し続けるユーザー体験を支え続けてまいります。エスカレードIQの成功は業界に新たな基準を打ち立てるものであり、アルティアは、キャデラックの電動化への歩みに貢献できることを光栄に感じております。

アルティアについて

アルティアは、コンセプト段階から最終的なプロダクション・コード（生産コード）に至るまで対応したグラフィカル・ユーザーインターフェース（GUI）設計・開発ツールを提供するソフトウェア企業です。

同社のGUIエディター「アルティア・デザイン (Altia Design)」は、開発チームにモデルベース開発プロセスの導入を可能にし、チーム間の明確なコミュニケーションと開発スピードの飛躍的な向上を実現します。同社のコードジェネレーターの「アルティア・ディープスクリーン（Altia DeepScreen）」は、業界をリードする半導体プロバイダー各社が提供する、低電力から高電力まで幅広いレンジのプロセッサをサポートしています。アルティアが生成するピュアCソースコードは、ハードウェアリソースを最大限に活用できるよう最適化されています。アルティアが生成するグラフィックスコードは、自動車用計器クラスター、HUD、ラジオからサーモスタット、洗濯機、医療機器に至るまで、世界中で数百万ものディスプレイを駆動しています。



同社の使命は、自動車、医療、消費者向けインターフェースにおいて、最高品質の製品を最小のハードウェア構成で、かつ最短のリードタイムで生産へと繋げることです。

アルティア(Altia)は1991年に設立されました。同社の顧客には、コンチネンタル・オートモーティブ (Continental Automotive)、デンソー (Denso)、ステランティス (Stellantis)、フォー ド・モーター・カンパニー (Ford Motor Company)、ゼネラルモーターズ (General Motors)、ホンダ (Honda)、ヒョンデ (Hyundai)、ルノー (Renault)、ヴァレオ (Valeo)、ビステオン (Visteon)といった自動車メーカー（OEM）およびティア1サプライヤーが名を連ねています。さらに、エレクトロラックス (Electrolux)、ワールプール (Whirlpool)、メドトロニック (Medtronic)、ノルディックトラック (NordicTrack)など、その他数多くの民生機器メーカーにも採用されています。

アルティアに関する詳細は、www.altia.comをご覧いただくか、press@altia.comまでメールにてお問い合わせください。

