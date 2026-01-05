캐딜락 에스컬레이드 IQ, ‘2026 모터트렌드 SUV 오브 더 이어’로 선정되며 Altia의 HMI 기술력 부각

미국 콜로라도주 콜로라도스프링스, Jan. 06, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Altia는 캐딜락의 순수 전기 SUV 에스컬레이드 IQ가 ‘2026 모터트렌드 SUV 오브 더 이어(MotorTrend SUV of the Year®)’로 선정된 것을 진심으로 축하한다고 밝혔다. 이번 권위 있는 수상은 캐딜락의 뛰어난 디자인과 엔지니어링 역량뿐 아니라, 에스컬레이드 IQ의 몰입감 있는 디지털 사용자 경험을 구현하는 데 있어 Altia의 업계를 선도하는 HMI 소프트웨어가 수행한 핵심적인 역할을 다시 한 번 입증한다.

혁신과 디자인의 축제

모터트렌드는 에스컬레이드 IQ를 “럭셔리 시장에 대한 distinctly American, 즉 매우 미국적인 접근 방식”이라고 평가하며, 인상적인 외관과 역사적인 디자인 요소, 최첨단 전기차(EV) 혁신이 조화를 이룬 점을 높이 평가했다. 기둥부터 기둥까지 이어지는 55인치 대형 디스플레이를 중심으로 구성된 넓고 고급스러운 실내 공간은 우아함과 실용성을 동시에 보여주며, 캐딜락의 기술적 르네상스를 상징하는 대표적인 특징으로 자리 잡고 있다.

Altia: 디스플레이의 핵심 기술

Altia의 HMI 소프트웨어는 에스컬레이드 IQ의 디지털 경험을 이끄는 핵심 동력이다. 부드럽고 고해상도의 그래픽부터 즉각적인 터치 반응까지, Altia는 캐딜락 디자인 팀이 어떠한 타협 없이 비전을 구현할 수 있도록 지원했다. 그 결과, 시각적으로 뛰어날 뿐 아니라 실제 자동차 환경의 요구 조건에서도 안정적으로 작동하는 HMI가 완성됐다.

GM과의 검증된 파트너십

이번 성과는 Altia와 제너럴 모터스(GM) 간의 장기 협력 관계에서 또 하나의 이정표를 의미한다. Altia의 소프트웨어는 이미 캐딜락 VISTIQ와 LYRIQ의 디스플레이를 구동해 왔으며, 에스컬레이드 IQ는 이 신뢰받는 파트너십이 이룰 수 있는 성과를 보여주는 최신 사례다. Altia와 GM은 앞으로도 럭셔리, 성능, 사용자 경험의 경계를 지속적으로 확장해 나갈 계획이다.

Altia의 최고경영자(CEO) 마이크 주란(Mike Juran)은 “에스컬레이드 IQ가 모터트렌드의 ‘SUV 오브 더 이어’로 선정된 것을 매우 영광스럽게 생각한다”며 “이번 수상은 Altia의 HMI 역량과 캐딜락의 비전 있는 디자인 팀 간 협업의 힘을 보여준다. 우리는 수년간 GM과 긴밀히 협력하며 풍부하고 직관적인 인터페이스를 구현해 왔고, 이번 인정은 혁신에 대한 공동의 헌신을 입증하는 결과”라고 말했다.

향후 전망

캐딜락이 럭셔리와 전동화를 지속적으로 재정의해 나가는 가운데, Altia는 향후 디스플레이와 차세대 전기차 모델, 진화하는 사용자 경험을 지원하는 헌신적인 기술 파트너로서의 역할을 이어갈 예정이다. 에스컬레이드 IQ의 성공은 새로운 기준을 제시했으며, Altia는 캐딜락의 전동화 유산에 기여하게 된 것을 자랑스럽게 생각하고 있다.

Altia 소개



Altia는 콘셉트 단계부터 최종 양산 코드까지 활용할 수 있는 그래픽 사용자 인터페이스(GUI) 설계 및 개발 도구를 제공하는 소프트웨어 기업이다. GUI 에디터인 Altia Design은 모델 기반 개발 프로세스를 구현할 수 있도록 지원해 팀 간 명확한 커뮤니케이션과 사용자 인터페이스 개발 속도를 높여준다. 코드 생성기인 Altia DeepScreen은 업계를 선도하는 다양한 반도체 업체의 저사양부터 고사양 프로세서까지 폭넓게 지원한다. Altia는 하드웨어 자원을 최대한 활용하도록 최적화된 순수 C 소스 코드를 생성한다. Altia가 생성한 그래픽 코드는 전 세계 수백만 개의 디스플레이를 구동하고 있으며, 자동차 계기판, HUD, 차량용 오디오 시스템부터 온도조절기, 세탁기, 의료기기에 이르기까지 폭넓게 적용되고 있다.

Altia의 사명은 자동차, 의료, 소비자 분야에서 최고의 인터페이스를 가장 짧은 시간 안에, 가장 낮은 비용의 하드웨어로 양산 단계에 구현하는 것이다.

Altia는 1991년에 설립됐다. 주요 고객으로는 콘티넨탈 오토모티브, 덴소, 스텔란티스, 포드자동차, 제너럴 모터스, 혼다, 현대자동차, 르노, 발레오, 비스티온 등 글로벌 자동차 OEM 및 티어1 기업들이 있으며, 이 밖에도 일렉트로룩스, 월풀, 메드트로닉, 노르딕트랙 등 주요 소비자 기기 제조사들이 Altia의 고객으로 포함돼 있다.

Altia에 대한 추가 정보가 필요한 경우 회사 홈페이지 (www.altia.com)를 방문하거나 이메일 (press@altia.com)로 직접 문의해 보세요.

