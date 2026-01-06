SIKA ERHÄLT DEN DEUTSCHEN NACHHALTIGKEITSPREIS 2026 FÜR IHRE TECHNOLOGIEFÜHRERSCHAFT



Für ihr SikaBaffle® AutoStack-System ist Sika mit dem renommierten Deutschen Nachhaltigkeitspreis ausgezeichnet worden. Die Jury würdigte das Design, das Verbesserungen bei Logistik, Materialeffizienz und Energieverbrauch entlang der gesamten Wertschöpfungskette der Automobilindustrie ermöglicht.



SikaBaffle® AutoStack sind thermisch expandierende Hohlraumversiegelungen, die während des E-Coat- und Lackierprozesses zum Schutz der Karosseriehohlräume vor Lärm, Staub und Feuchtigkeit eingesetzt werden. Die modulare, stapelbare Geometrie ermöglicht eine bis zu 200% effizientere Nutzung von Verpackungs- und Transportraum, wodurch CO 2 -Emissionen, Lagerbedarf und Logistikkosten reduziert werden. Die Verwendung recycelter Materialien sowie die Low-Bake-Curing-Technologie reduzieren im Vergleich zu konventionellen Materialien das Treibhauspotenzial und den Energiebedarf des Produkts.



Der Deutsche Nachhaltigkeitspreis ist Europas grösste Auszeichnung für ökologisches und soziales Engagement. Die Auszeichnung würdigt Produkte, die einen bedeutenden Beitrag zu einem von fünf wesentlichen Bereichen leisten: Klima, Ressourcen, Natur, Wertschöpfungskette und Gesellschaft. Laut Jury weist das Produkt positive Effekte auf die Nachhaltigkeit, eine starke langfristige Skalierbarkeit und ein klares Bekenntnis zum Kreislaufdenken auf.



«Diese Auszeichnung belegt, wie zielgerichtetes Engineering zu echten Nachhaltigkeitsgewinnen in der gesamten Automotive-Wertschöpfungskette führen kann. Mit SikaBaffle® AutoStack haben wir eine Standardkomponente in eine hocheffektive Lösung verwandelt, die Kunden bei der Reduzierung von Emissionen, der Automatisierung ihrer Produktion und der Steigerung ihrer Effizienz in grossem Umfang unterstützt», so Patricia Heidtman, Chief Innovation and Sustainability Officer.



ÜBER DEN DEUTSCHEN NACHHALTIGKEITSPREIS

Der Deutsche Nachhaltigkeitspreis wird von der Stiftung Deutscher Nachhaltigkeitspreis in Kooperation mit Spitzenverbänden und Organisationen wie der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB), dem WWF und der Deutschen Industrie- und Handelskammer vergeben. Der Wettbewerb basiert auf einem mehrstufigen Auswahlprozess, bei dem transparente Nachhaltigkeitskriterien und Ökobilanzen berücksichtigt werden, um Lösungen zu finden, die den Wandel in zentralen Bereichen von Gesellschaft und Wirtschaft beschleunigen.



ÜBER SIKA

Sika ist ein Unternehmen der Spezialitätenchemie, global führend in der Entwicklung und Produktion von Systemen und Produkten zum Kleben, Dichten, Dämpfen, Verstärken und Schützen im Bau und in der Industrie. Sika ist weltweit präsent mit Tochtergesellschaften in 102 Ländern, produziert in über 400 Fabriken, entwickelt innovative Technologien für Kunden rund um den Globus und trägt damit massgeblich zur nachhaltigen Transformation im Bau- und Transportwesen bei. Die mehr als 34’000 Mitarbeitenden erwirtschafteten im Jahr 2024 einen Umsatz von CHF 11.76 Milliarden.



