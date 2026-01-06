Gereglementeerde informatie - voorkennis

Nazareth (België)/Rotterdam (Nederland), 6 januari 2026 – 7:00 AM CET

Fagron kondigt de afronding van de overname van Purifarma aan

Fagron, de toonaangevende wereldwijde speler in farmaceutische bereidingen, is verheugd om de afronding van de overname van Purifarma in Brazilië aan te kondigen. Een belangrijke mijlpaal in de uitvoering van onze gedisciplineerde M&A-strategie. De afronding van Purifarma volgt op de goedkeuring van CADE, de Braziliaanse mededingingsautoriteit, in oktober vorig jaar. Dit versterkt Fagron’s schaalbaar, hoogwaardig platform en is in lijn met onze lange termijn doelstellingen voor groei.

Purifarma verkoopt op grote schaal Essentials, heeft een concurrerend productportfolio en aanzienlijke volumes. Het bedrijf biedt mogelijkheden om de productmix te verbeteren, uit te breiden naar industriële klanten en operationele leverage te benutten naarmate volumes groeien. De transactie zal naar verwachting inkoopvoordelen opleveren in Latijns-Amerika en binnen de bredere Groep. De ondernemingswaarde van deze overname bedraagt circa R$250 miljoen.

Rafael Padilla, CEO van Fagron:

“Het afronden van de overname van Purifarma versterkt onze positie in Brazilië en geeft verdere invulling aan onze gedisciplineerde buy-and-build strategie. Purifarma vergroot onze schaal in Essentials, met duidelijke leverage in productmix, inkoop en toegang tot industriële klanten. We blijven selectief en gefocust op uitvoering terwijl we deze bedrijven integreren en bouwen aan een groter, efficiënter platform.

Dank aan onze teams wereldwijd voor hun gedisciplineerde inzet. We hebben onze posities in kernmarkten versterkt, zijn toegetreden tot aantrekkelijke nieuwe geografische gebieden en hebben capaciteiten toegevoegd die onze verticale integratie verdiepen, geheel in lijn met onze lange termijn ambitie.”

Financiële kalender

12 februari 2026 Jaarresultaten 2025

9 april 2026 Trading update eerste kwartaal 2026

11 mei 2026 Jaarlijkse aandeelhoudersvergadering 2025

30 juli 2026 Halfjaarresultaten 2026

8 oktober 2026 Trading update derde kwartaal 2026

Resultaten en trading updates worden gepubliceerd om 07.00 uur CET.

Verdere informatie

Ignacio Artola

Global Investor Relations Leader

Telefoon: +34 670385795

ignacio.artola@fagron.com

Over Fagron

Fagron is het toonaangevende internationale bedrijf dat actief is op het gebied van farmaceutische bereidingen en richt zich op het leveren van gepersonaliseerde geneesmiddelen aan ziekenhuizen, apotheken, klinieken en patiënten in meer dan 35 landen over de hele wereld.

Het Belgische bedrijf Fagron NV is gevestigd op Venecoweg 20A in Nazareth en is genoteerd op Euronext Brussel en Euronext Amsterdam onder het tickersymbool 'FAGR'. De operationele activiteiten van Fagron worden aangestuurd door het Nederlandse bedrijf Fagron BV. Het hoofdkantoor van Fagron BV is gevestigd in Rotterdam.

Belangrijke informatie met betrekking tot toekomstgerichte verklaringen

Bepaalde uitspraken in dit persbericht kunnen als toekomstgericht worden beschouwd. Dergelijke toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen en worden beïnvloed door verschillende risico's en onzekerheden. Fagron kan derhalve geen enkele garantie bieden dat dergelijke toekomstgerichte verklaringen daadwerkelijk werkelijkheid zullen worden en kan geen enkele verplichting aanvaarden om enige toekomstgerichte verklaring te actualiseren of te herzien als gevolg van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of om enige andere reden.

In het geval van verschillen tussen de Engelse vertaling en het Nederlandse origineel van dit persbericht prevaleert de Nederlandse versie.

