Déclaration de Nexans au sujet du projet Great Sea Interconnector (GSI)



Paris, le 6 janvier 2026 – Nexans souhaite apporter des précisions complémentaires sur l’exécution du contrat Great Sea Interconnector (GSI).

Nexans exécute le projet conformément à ses obligations contractuelles et en ligne avec les étapes définies depuis 2023.

Un réaménagement du calendrier d’activités est actuellement à l’étude avec le client. Nexans travaille donc en étroite collaboration avec son client afin d’examiner les différentes options en vue de l’élaboration d’un calendrier d’exécution ajusté.

Si ces ajustements affectent la date de livraison du projet, ils n’ont toutefois pas d’impact sur la guidance 2028 de Nexans, grâce à la solidité du carnet de commandes du Groupe et à la mise en œuvre proactive d’actions visant à compenser tout impact potentiel dès 2026.

Nexans communiquera sa guidance 2026 à l’occasion de la publication de ses résultats annuels 2025, le 19 février 2026.

Nexans reste pleinement engagé dans l’exécution de ce projet aux côtés de son client.

Indépendamment du projet GSI, Nexans reste très confiant dans les perspectives de croissance à long terme de son activité PWR-Transmission, portée par des tendances structurelles fortes et un carnet de commandes solide et diversifié.

Julien Hueber, Directeur général de Nexans, a déclaré : « Le projet GSI se poursuit et nous restons pleinement mobilisés aux côtés de notre client pour assurer la réalisation de cette infrastructure stratégique. Nous gérons cette situation avec une discipline d’exécution rigoureuse. Les mesures engagées à compter de 2026 en réponse à des évolutions externes nous permettent de rester pleinement alignés avec notre trajectoire financière et avec notre guidance 2028. Soutenue par une demande structurelle de long terme et un carnet de commandes robuste, l’activité PWR-Transmission de Nexans continue de constituer un puissant levier de création de valeur, et nous poursuivons une exécution rigoureuse et disciplinée ».

À propos de Nexans

Nexans, pure player de l’électrification durable, est un acteur mondial de référence dans la conception de systèmes essentiels à la transition vers un avenir connecté, résilient et bas carbone.

Des énergies renouvelables terrestres et offshore aux villes et logements intelligents, Nexans conçoit et déploie des solutions de câblage avancées, des accessoires et des services qui électrifient le progrès de manière sûre, efficace et durable.

Fort de plus de 140 ans d’histoire, Nexans s’appuie sur trois activités principales — PWR Transmission, PWR Grid et PWR Connect — pour allier une expertise industrielle approfondie à une innovation de pointe, accélérant ainsi la transition énergétique tout en répondant aux besoins de ses clients. Son modèle unique E3, fondé sur l’Environnement, l’Économie et l’Engagement, guide chacune de ses actions, en alignant la performance sur la raison d’être.

Présent dans 41 pays, Nexans compte 28 500 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires standard de 7,1 milliards d’euros en 2024. Reconnu comme un leader en matière d’action climatique, Nexans s’est engagé à atteindre la neutralité carbone d’ici 2050, en ligne avec l’initiative Science Based Targets (SBTi), tout en œuvrant pour un meilleur accès à l’énergie à travers la Fondation Nexans.

Nexans est coté sur le marché Euronext Paris, compartiment A.

https://www.nexans.com/fr/ | #ElectrifyTheFuture

Contacts :

Relations investisseurs

Audrey Bourgeois

Tél. : +33 (0)1 78 15 00 43

audrey.bourgeois@nexans.com

Communication

Mael Evin (Havas Paris)

Tél. : +33 (0)6 44 12 14 91

nexans_h@havas.com

Maellys Leostic

maellys.leostic@nexans.com

Olivier Daban

olivier.daban@nexans.com

Pièce jointe