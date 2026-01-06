Equinor ASA: Tilbakekjøp av egne aksjer – fjerde transje for 2025

Nedenfor følger informasjon om transaksjoner foretatt under fjerde transje av Equinor ASAs (OSE:EQNR, NYSE:EQNR, CEUX:EQNRO, TQEX:EQNRO) tilbakekjøpsprogram for 2025.

Dato for når tilbakekjøpstransjen ble annonsert: 29. oktober 2025.

Tilbakekjøpstransjens varighet: 30. Oktober 2025 til senest 2. februar 2026.

Ytterligere informasjon om transjen kan finnes i børsmelding om dens oppstart datert 29. oktober 2025, tilgjengelig her: https://newsweb.oslobors.no/message/658156

Fra 29. desember 2025 til 2. januar 2026, har Equinor ASA kjøpt tilbake totalt 888.448 egne aksjer til en gjennomsnittspris på NOK 237,5248 pr. aksje.

Oversikt over transaksjoner:

Dato Handelsplass Aggregert daglig volum (antall aksjer) Daglig vektet gjennomsnittspris pr. aksje (NOK) Total daglig transaksjonsverdi (NOK) 29. desember OSE 300.500 234,0117 70.320.515,85 CEUX TQEX 30. desember OSE 295.948 237,3718 70.249.709,47 CEUX TQEX 31. desember OSE CEUX TQEX 1. januar OSE CEUX TQEX 2. januar OSE 292.000 241,2953 70.458.227,60 CEUX TQEX Totalt for perioden OSE 888.448 237,5248 211.028.452,92 CEUX TQEX Tidligere offentliggjorte tilbakekjøp under transjen











OSE 11.585.791 237,0062 2.745.904.525,62 CEUX TQEX Totalt 11.585.791 237,0062 2.745.904.525,62 Totale tilbakekjøp under transjen











OSE 12.474.239 237,0432 2.956.932.978,54 CEUX TQEX Totalt 12.474.239 237,0432 2.956.932.978,54





Etter gjennomføring av ovennevnte transaksjoner eier Equinor ASA totalt 56.832.432 egne aksjer, tilsvarende 2,22% av Equinor ASAs aksjekapital, inkludert aksjer under Equinors aksjespareprogram for ansatte (eksklusive Equinors aksjespareprogram for ansatte eier Equinor ASA 45.796.549 egne aksjer. tilsvarende 1,79% av aksjekapitalen).

Dette er informasjon som Equinor ASA plikter å offentliggjøre i henhold til EU Market Abuse Regulation og verdipapirhandelloven §5-12.

Vedlegg: En oversikt over alle gjennomførte handler under tilbakekjøpstransjen som er utført i ovennevnte tidsperiode er vedlagt denne meldingen og tilgjengelig på www.newsweb.no.

Kontaktpersoner:

Investor relations

Bård Glad Pedersen, senior vice president Investor Relations.

+47 918 01 791

Presse

Sissel Rinde, vice president Media Relations.

+47 412 60 584

