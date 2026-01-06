Equinor ASA: Tilbakekjøp av egne aksjer – fjerde transje for 2025

Nedenfor følger informasjon om transaksjoner foretatt under fjerde transje av Equinor ASAs (OSE:EQNR, NYSE:EQNR, CEUX:EQNRO, TQEX:EQNRO) tilbakekjøpsprogram for 2025.
Dato for når tilbakekjøpstransjen ble annonsert: 29. oktober 2025.
Tilbakekjøpstransjens varighet: 30. Oktober 2025 til senest 2. februar 2026.
Ytterligere informasjon om transjen kan finnes i børsmelding om dens oppstart datert 29. oktober 2025, tilgjengelig her: https://newsweb.oslobors.no/message/658156
Fra 29. desember 2025 til 2. januar 2026, har Equinor ASA kjøpt tilbake totalt 888.448 egne aksjer til en gjennomsnittspris på NOK 237,5248 pr. aksje.
Oversikt over transaksjoner:
|Dato
|Handelsplass
|Aggregert daglig volum (antall aksjer)
|Daglig vektet gjennomsnittspris pr. aksje (NOK)
|Total daglig transaksjonsverdi (NOK)
|29. desember
|OSE
|300.500
|234,0117
|70.320.515,85
|CEUX
|TQEX
|30. desember
|OSE
|295.948
|237,3718
|70.249.709,47
|CEUX
|TQEX
|31. desember
|OSE
|CEUX
|TQEX
|1. januar
|OSE
|CEUX
|TQEX
|2. januar
|OSE
|292.000
|241,2953
|70.458.227,60
|CEUX
|TQEX
|Totalt for perioden
|OSE
|888.448
|237,5248
|211.028.452,92
|CEUX
|TQEX
|Tidligere offentliggjorte tilbakekjøp under transjen
|OSE
|11.585.791
|237,0062
|2.745.904.525,62
|CEUX
|TQEX
|Totalt
|11.585.791
|237,0062
|2.745.904.525,62
|Totale tilbakekjøp under transjen
|OSE
|12.474.239
|237,0432
|2.956.932.978,54
|CEUX
|TQEX
|Totalt
|12.474.239
|237,0432
|2.956.932.978,54
Etter gjennomføring av ovennevnte transaksjoner eier Equinor ASA totalt 56.832.432 egne aksjer, tilsvarende 2,22% av Equinor ASAs aksjekapital, inkludert aksjer under Equinors aksjespareprogram for ansatte (eksklusive Equinors aksjespareprogram for ansatte eier Equinor ASA 45.796.549 egne aksjer. tilsvarende 1,79% av aksjekapitalen).
Dette er informasjon som Equinor ASA plikter å offentliggjøre i henhold til EU Market Abuse Regulation og verdipapirhandelloven §5-12.
Vedlegg: En oversikt over alle gjennomførte handler under tilbakekjøpstransjen som er utført i ovennevnte tidsperiode er vedlagt denne meldingen og tilgjengelig på www.newsweb.no.
Kontaktpersoner:
Investor relations
Bård Glad Pedersen, senior vice president Investor Relations.
+47 918 01 791
Presse
Sissel Rinde, vice president Media Relations.
+47 412 60 584
Vedlegg