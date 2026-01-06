„Novaturas“ skiria Auksę Kriaučiūnaitę finansų vadove

Turizmo rinkos lyderė Baltijos šalyse – „Novaturas“ grupė – praneša, kad nuo 2026 m. sausio 7 d. grupės finansų vadovės (CFO) pareigas eis Auksė Kriaučiūnaitė. Ji nuo 2025 m. liepos mėnesio ėjo laikinosios finansų vadovės pareigas, užtikrindama finansų valdymo tęstinumą ir stabilumą pereinamuoju laikotarpiu.
„Auksės paskyrimas finansų vadove atspindi tiek jos nuoseklius ir išskirtinius darbo rezultatus bendrovėje per pastaruosius metus, tiek valdybos ir vykdomosios vadovybės jai išreikštą pasitikėjimą. Eidama laikinosios finansų vadovės pareigas, ji dar kartą įrodė gebėjimą vadovauti disciplinuotai, skaidriai ir strategiškai. Esame įsitikinę, kad jos tęstinė lyderystė reikšmingai prisidės prie bendrovės finansinių pamatų stiprinimo ir tvaraus augimo skatinimo“, – sako Ieva Galvydienė, „Novaturo“ grupės generalinė direktorė.
Auksė Kriaučiūnaitė turi daugiau nei 8 metų patirtį finansų ir apskaitos srityse. Prieš paskyrimą finansų vadove „Novaturas“ grupėje jai buvo patikėtos laikinosios finansų vadovės pareigos. Anksčiau ji dirbo „Ernst & Young Baltic“, kur plėtojo kompetencijas finansinių duomenų valdymo, procesų optimizavimo ir komandos vadovavimo srityse. Sukaupta patirtis sudaro tvirtą pagrindą tolesniam profesiniam augimui ir reikšmingam indėliui stiprinant „Novaturas“ grupę.
„Dėkoju „Novaturo“ vadovybei už pasitikėjimą ir džiaugiuosi galėdama toliau prisidėti prie didžiausio Baltijos šalių kelionių organizatoriaus augimo ir finansinio stabilumo. Mano prioritetai – tęsti efektyvumo didinimą, finansų komandos stiprinimą ir tvaraus pelningumo užtikrinimą dinamiškoje turizmo rinkoje“, – sako Auksė Kriaučiūnaitė.
Apie įmonę
„Novaturo“ grupė yra daugiau nei 25-erius metus patirties sukaupęs, plačiausią krypčių asortimentą siūlantis kelionių organizatorius Baltijos šalyse. Bendrovė siūlo vasaros ir žiemos poilsines, pažintines, egzotines, slidinėjimo, darbostogų bei grupines keliones daugelyje krypčių visame pasaulyje. Audituotais duomenimis, 2024 m. „Novaturo“ grupė fiksavo 201 mln. eurų pajamų ir aptarnavo 239 tūkst. keleivių Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje.
Auksė Kriaučiūnaitė
L.e.p. finansų direktorė
+370 630 37367