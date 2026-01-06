„Civinity“ valdybos nariu paskirtas vykdomasis direktorius Tadas Matjošaitis

„Civinity“, Lietuvoje ir Latvijoje veikianti pastatų priežiūros ir inžinerinių sprendimų grupė, viena didžiausių Baltijos šalyse, atnaujino valdybos sudėtį – valdybos nariu paskirtas grupės vykdomasis direktorius Tadas Matjošaitis. Šiuo sprendimu siekiama sustiprinti valdybos operacinę kompetenciją ir užtikrinti dar glaudesnį grupės strategijos įgyvendinimą, „Civinity“ toliau vystant „Smart Green City“ viziją.
T. Matjošaitis „Civinity“ grupės vykdomuoju direktoriumi paskirtas 2025 m. spalį. Jo atsakomybės apima bendro paslaugų portfelio plėtrą, operacinio efektyvumo didinimą ir inovatyvių skaitmeninių sprendimų diegimą visoje grupėje.
Vadovas yra sukaupęs beveik dešimtmečio patirtį svetingumo sektoriuje, o prieš prisijungdamas prie „Civinity“ buvo atsakingas už Vilniaus oro uosto struktūros pokyčius ir procesų kontrolę. Karjeroje jis nuosekliai daug dėmesio skyrė klientų patirčiai, veiklos efektyvumo didinimui, tvarumui ir inovatyviems augimo modeliams.
„Augant grupei, vis svarbiau, kad strateginiai sprendimai būtų paremti realia operacine patirtimi ir duomenimis. Tado prisijungimas prie valdybos leis greičiau vienodinti paslaugų kokybės standartus, stiprinti skaitmenizaciją ir tiksliau atliepti klientų lūkesčius visose mūsų rinkose“, – sako „Civinity“ akcininkas ir valdybos pirmininkas Deividas Jacka.
„Valdyboje matau galimybę dar aiškiau susieti strategiją su kasdiene paslaugų kokybe. Mano prioritetas – efektyvūs procesai, inovacijos ir matuojamas rezultatas klientui, kartu tęsiant „Smart Green City“ ekosistemos kūrimą“, – teigia „Civinity“ vykdomasis direktorius Tadas Matjošaitis.
Atnaujintos sudėties „Civinity“ valdyboje dirba: Deividas Jacka – valdybos pirmininkas, Diana Dominienė, Šarūnas Stanislovėnas, Giedrė Vilkė ir Tadas Matjošaitis.
„Civinity“ grupę sudaro apie 40 Lietuvoje, Latvijoje ir Didžiojoje Britanijoje veikiančių įmonių, teikiančių pastatų priežiūros, inžinerinių sistemų projektavimo, įrengimo ir priežiūros, aplinkos priežiūros bei susijusias valdymo paslaugas. 2024 m. „Civinity“ grupės pajamos siekė 88,5 mln. Eur, o pro–forma EBITDA – 7,4 mln. Eur.
Asmuo atsakingas už informacijos paskelbimą
Darius Alutis
Telefonas: +370 613 06 099
El. paštas: darius.alutis@civinity.com