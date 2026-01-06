„NRD Companies“ suformavo „NRD Digital“. Stiprina IT sprendimų kūrimo pajėgumus, didina vertę klientams

„NRD Companies“, pasaulinė programinės įrangos kūrimo ir konsultacijų įmonių grupė, kuri specializuojasi valdysenos, ekonominės skaitmeninės infrastruktūros plėtros ir konsultacijų srityse, šiandien paskelbė apie dukterinių įmonių konsolidavimą. Nuo 2025 m. gruodžio 31 d. UAB „ETRONIKA“ buvo prijungta prie UAB „NRD Systems“, kuri šiuo metu veikia nauju pavadinimu UAB „NRD Digital“.
Šis strateginis žingsnis įkurti „NRD Digital“ sujungiant dvi stiprias „NRD Companies“ valdomas įmones buvo įgyvendintas siekiant didinti vertę klientams. Planuojama, kad nuo šiol solidesni paslaugų teikimo pajėgumai bei didesnė IT specialistų komanda dar geriau atlieps abiejų įmonių klientų poreikius. „NRD Digital“ verslo operacijos ir produktų vystymas bus valdomi vadovaujantis vieningais kibernetinio saugumo, informacijos saugumo, kokybės ir aplinkosaugos standartais pagal ISO 27001, ISO 9001, ISO 14001, bei laikantis DORA (Skaitmeninės veiklos atsparumo finansų sektoriuje reglamento) reikalavimų. Tai dar geriau užtikrins kuriamų sprendimų ir paslaugų patikimumą, atitiktį ir ilgalaikį atsparumą. Planuojama, kad naudą pajaus abiejų įmonių klientai, tarp kurių yra viešojo sektoriaus institucijos, bankai ir finansinių paslaugų teikėjai, centriniai bankai, mažmeninės prekybos ir komunalinių paslaugų įmonės daugiau nei 60 -yje pasaulio šalių.
„NRD Digital“ simbolizuoja naują vertės pasiūlymą mūsų klientams“, – sakė Mindaugas Glodas, „NRD Companies“ generalinis direktorius. „Tai ne tik didesnė paslaugų ir produktų kūrimo organizacija, bet ir sustiprinta dalykinė kompetencija, išplėstas komandos dydis ir finansiniai pajėgumai. Su „NRD Digital“ galėsime efektyviau reaguoti į visų klientų poreikius, kurti ir palaikyti sudėtingas, kritinės svarbos sistemas kiekviename jų gyvavimo cikle. Šis strateginis ėjimas sustiprina mūsų gebėjimą teikti saugius ir ateičiai pritaikytus skaitmeninius sprendimus viešojo ir privataus sektoriaus klientams visame pasaulyje.“
„NRD Digital“ sukūrimas reikšmingai sustiprina mūsų gamybinius pajėgumus“, – teigė Andrius Kusas, „NRD Digital“ generalinis direktorius. „Turėdami išaugusias, įvairių sričių specialistų komandas ir vieningus paslaugų teikimo procesus, galime veikti efektyviau, tuo pačiu išlaikydami aukščiausius kokybės, kibernetinio saugumo ir informacijos saugumo standartus.“
Reorganizacija buvo įvykdyta vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu ir Akcinių bendrovių įstatymu, pagal kuriuos visos esamos UAB „ETRONIKA“ teisės ir pareigos buvo sklandžiai perkeltos veiklą tęsiančiai įmonei UAB „NRD Systems“ (šiuo metu UAB „NRD Digital“). Reorganizavimas įvykdytas po 2025 m. gruodžio 2 d. įvykusio oficialaus likusių akcijų išpirkimo iš mažųjų akcininkų, po kurio „NRD Companies“ tapo vienintele, 100 proc. „ETRONIKA“ akcininke.
Apie „NRD Companies“
„NRD Companies“ yra pasaulinė informacinių technologijų ir konsultacinių paslaugų įmonių grupė, kuri specializuojasi viešojo sektoriaus ir skaitmeninės infrastruktūros sprendimų vystyme. Įkurta Norvegijoje su pagrindine būstine Lietuvoje, grupė yra valdoma „INVL Technology“. “NRD Companies” įmonių grupė veikia GovTech ir FinTech sektoriuose, kuria ir diegia e. paslaugų platformas, mokesčių administravimo sistemas, registrų sprendimus bei teikia konsultacijas skaitmeninės politikos klausimais. Per daugiau nei 30 m. gyvavimo laikotarpį, „NRD Companies“ įgyvendino strateginius projektus visuose penkiuose žemynuose ir toliau padeda šalims siekti JT Darnaus vystymosi tikslų per įtraukią skaitmeninę transformaciją.
Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
Kazimieras Tonkūnas
UTIB „INVL Technology“ vadovaujantysis partneris
El. paštas k.tonkunas@invltechnology.lt