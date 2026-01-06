Værdipapirfonden BankInvest – Finanskalender 2026

Finanskalenderen for Værdipapirfonden BankInvest ser for 2026 således ud:
- Årsrapport for 2025: den 10. marts 2026
- Halvårsrapport for 1. halvår 2026: den 27. august 2026
Med venlig hilsen
BI Management A/S
Nikoline Voetmann
Direktør
