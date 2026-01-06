La course Kailas FUGA Shenzhen 100 & TORX® CHN 100 établit de nouveaux records en 2025

Légende : Course Kailas FUGA Shenzhen 100 Mountain Trail 2025

SHENZHEN, Chine, 06 janv. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’édition 2025 de la course Kailas FUGA Shenzhen 100 Mountain Trail & TORX® CHN 100 a vu de nouveaux records de parcours lors de son édition la plus rapide depuis sa création en 2023. Cette année, cet événement a accueilli 191 athlètes d’élite et 5 893 coureurs, venus de plus de 20 pays différents. L’équipe Kailas FUGA comptait le plus grand nombre de coureurs d’élite, avec 20 athlètes en lice pour les premières places. Les vues côtières imprenables et un parcours alliant jungle et sentiers urbains offrent un attrait unique aux athlètes internationaux en quête d’une expérience inédite. Le point fort du parcours est l’ascension du légendaire mont Wutong, qui culmine à près de 1 000 mètres, le plus haut sommet de Shenzhen. La course comprenait 6 parcours : 168 km (10 600 m), 100 km (7 100 m), 60 km (4 300 m), 35 km (2 500 m) et deux catégories de 10 km.

Organisée par Letour Sports, la Shenzhen 100 s’est imposée comme une course incontournable en Chine, tant par son organisation que par son parcours et l’expérience qu’elle offre. Comme nous l’a expliqué CHEN Wei, responsable marketing des courses chez Kailas FUGA, « Kailas FUGA Shenzhen 100 établit de nouvelles normes pour l’industrie du trail. Le lancement de la TORX® CHN 100 témoigne de notre volonté d’approfondir notre collaboration avec nos partenaires internationaux, en leur offrant la possibilité de développer leur présence en Chine. Nous nous engageons à créer des courses palpitantes à la renommée internationale, agréables, inclusives et meilleures chaque année. »

Nina SUN, directrice de la marque Kailas FUGA, a déclaré : « Nous étions ravis de voir autant d’athlètes relever le défi sur ce parcours difficile. La Kailas FUGA Shenzhen 100 illustre comment FUGA réunit des coureurs d’élite, des partenaires de course comme TORX® et des experts du secteur pour créer des expériences uniques pour les coureurs de trail de tous niveaux. »

L’athlète slovène du FUGA Mountain Club, Aleš Frlic, qui a pris la 3e place du 168 km, a souligné à propos du Shenzhen 100 : « J’ai été émerveillé de découvrir un sentier aussi exigeant, beau et verdoyant dans ce centre technologique moderne et animé de 18 millions d’habitants. Mon équipement Kailas a été très performant. » Trois des vainqueurs sur le podium portaient les chaussures Kailas FUGA EX330, parfaitement adaptées au terrain escarpé et accidenté du mont Wutong. Au total, 60 % des athlètes portaient des vêtements Kailas FUGA, et 14 des 24 vainqueurs sur le podium portaient des vêtements Kailas FUGA.

L’équipe Kailas FUGA attire des athlètes d’élite du monde entier et fait sensation en décrochant des places sur les podiums des plus grandes compétitions internationales. Au total, 120 athlètes du FUGA Mountain Club ont participé à la course Shenzhen 100, et leur présence est de plus en plus visible.

Les vainqueurs du podium du 168 km hommes étaient : Luo Xianhua (20:52:30), Zhang Weiqiang (22:57:42), Aleš Frlic (25:09:50). Les gagnantes du 168 km femmes étaient : Qin Meiqin (28:22:10), Chi Lingjie (28:25:36), Xie Wenfei (28:44:57). Les gagnants du TORX® 100 km hommes étaient : Yang Jianjian (12:18:07), Gu Rongchao (12:49:37), Zhang Hongfu (13:01:33). Les gagnantes du TORX® 100 km femmes étaient : Li Anna (14:58:19), Jiang Wenli (15:52:12), Fu Huarong (15:54:16). Les gagnants du TORX® CHN 100 se qualifient directement pour le prestigieux TOR330 – Tor des Géants® en Italie.

Pour les demandes médias, veuillez contacter : pippaebel@kailas.com.cn