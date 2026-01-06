Indkaldelse til ordinær generalforsamling

 | Source: Roblon A/S Roblon A/S

Torsdag den 29. januar 2026 kl.16:30 hos Roblon A/S, Fabriksvej 7, Gærum, Frederikshavn.

Vedhæftede filer


Attachments

Selskabsmeddelelse nr. 1 - 2026 Bilag 1 Vederlagsrapport Bilag 2 Baggrundsoplysninger om bestyrelsesmedlemmer på valg

