Bourse Direct distingué “Meilleur courtier français” aux Rankia France Best Brokers Awards 2025

Bourse Direct a été élu « Meilleur courtier français » dans le cadre des Rankia France Best Brokers Awards 2025, une distinction attribuée par la communauté d’investisseurs de Rankia à l’issue de milliers de votes. Cette récompense vient saluer la qualité globale de l’offre de Bourse Direct et la confiance accordée par ses clients sur le marché français.

Un prix qui reflète la confiance de la communauté d’investisseurs

Organisés par Rankia, les Best Brokers Awards visent à distinguer les acteurs les plus performants du secteur de l’investissement en ligne. Le trophée « Meilleur courtier français » est décerné à l’issue d’un large processus de consultation de la communauté financière, reposant sur les votes et les retours directs des investisseurs. Ce prix reflète l’appréciation des utilisateurs pour les courtiers capables de répondre durablement à leurs attentes sur le marché français.

La reconnaissance d’une offre solide et compétitive

Cette distinction met en lumière la proposition de valeur de Bourse Direct, fondée sur la transparence tarifaire, la performance de ses outils, la diversité de ses solutions d’investissement grâce à une architecture ouverte, et la qualité de l’accompagnement proposé aux clients. Elle s’inscrit dans la stratégie de Bourse Direct qui vise à rendre l’investissement accessible au plus grand nombre, dans un cadre sécurisé et réglementé.

Catherine Nini, Présidente de Bourse Direct, déclare : « Être désigné " Meilleur courtier français" par les investisseurs constitue une reconnaissance forte de l’engagement de Bourse Direct sur le long terme, fondé sur la qualité de l’offre, la transparence, l’éducation financière et la confiance de nos clients. »

A propos de Bourse Direct :

Leader de la bourse en ligne en France, Bourse Direct intègre tous les métiers du courtage en ligne, de la transaction boursière aux services de back office et d’exécution.

Bourse Direct propose aujourd’hui les tarifs les plus compétitifs du marché, avec un ordre de bourse à moins de 1 €, associé à une technologie permettant aux investisseurs d’optimiser la gestion de leur portefeuille en toute mobilité. L’action Bourse Direct (codes : FR0000074254, BSD), éligible au PEA et PEA-PME, est cotée sur Euronext. Retrouvez l’ensemble de la communication financière sur https://groupe.boursedirect.fr/.

