Offentliggørelse af investorinformation - Kapitalforeningen BLS Invest

Hermed offentliggøres ajourført investorinformation for Kapitalforeningen BLS Invest.
De væsentligste ændringer er:
- Opdatering af afsnit om aktivt ejerskab og integration af bæredygtighedsrisici i investeringsprocessen
- Præcisering af afsnit om skatteregler
- Diverse præciseringer og redaktionelle ændringer
Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til direktøren hos foreningens forvalter, Wealth Fund Partners A/S, Lise Bøgelund Jensen, på telefon 33 28 28 28.
Med venlig hilsen
Kapitalforeningen BLS Invest
Attachment