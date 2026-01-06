Offentliggørelse af investorinformation - Kapitalforeningen BLS Invest

 | Source: Kapitalforeningen BLS Invest Kapitalforeningen BLS Invest

Hermed offentliggøres ajourført investorinformation for Kapitalforeningen BLS Invest.

De væsentligste ændringer er:

  • Opdatering af afsnit om aktivt ejerskab og integration af bæredygtighedsrisici i investeringsprocessen
  • Præcisering af afsnit om skatteregler
  • Diverse præciseringer og redaktionelle ændringer

Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til direktøren hos foreningens forvalter, Wealth Fund Partners A/S, Lise Bøgelund Jensen, på telefon 33 28 28 28.

Med venlig hilsen

Kapitalforeningen BLS Invest

