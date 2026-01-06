Les nouveaux téléphones HD340 et HD341 pour le secteur hôtelier

La communication avec les clients n'a jamais été aussi simple : du câble au DECT, de l'IP à l'analogique, les nouveaux terminaux Snom pour l'hôtellerie apportent design, confort, flexibilité et sécurité dans chaque chambre d'hôtel.

Avec les nouveaux modèles HD340 et HD341, Snom élargit sa gamme de solutions téléphoniques sur mesure dédiées à l’hôtellerie. Les deux appareils sont spécialement adaptés aux besoins des hôtels, des maisons d'hôtes et des appartements avec services hôteliers et allient un design fonctionnel et compact à une convivialité extrême.

HD340 : le téléphone compact pour hôtels et chambres d'hôtes

Le HD340 s'adresse aux hôtels qui accordent de l'importance à une structure de commande claire et à un design épuré, sans pour autant faire de compromis sur la fonctionnalité. Avec seulement deux rangées de touches, cinq touches de numérotation abrégée personnalisables pour les services de l'hôtel et des fonctions telles que le mode mains libres, le réglage du volume et la fonction « muet », il répond à toutes les exigences essentielles. Grâce à la plaque interchangeable du combiné et à l'insert personnalisable, le HD340 s'intègre harmonieusement dans tout environnement et peut également être utilisé pour le branding ou des informations de service. Le boîtier antibactérien et la mise en œuvre cohérente de la conformité au RGPD (aucune donnée personnelle telle que les numéros composés n'est enregistrée) rendent cet appareil particulièrement attrayant pour les hôtels modernes.

HD341 : une solution élégante avec mobilité DECT

Le HD341 reprend les atouts du HD340 et les complète avec la flexibilité d'un combiné DECT sans fil. Les clients bénéficient ainsi d'une liberté de mouvement extrême dans leur chambre, sans renoncer au confort d'une structure de commande claire. Outre les cinq touches de numérotation abrégée, la fonction mains libres et le réglage du volume, le HD341 offre bien d’autres avantages grâce à la technologie DECT, tels que l'enregistrement facile de quatre combinés Snom HD3 supplémentaires, jusqu'à 7 heures d'autonomie en conversation et une autonomie en veille impressionnante pouvant atteindre 168 heures. Ici aussi, la plaque interchangeable du combiné offre des possibilités d'aménagement flexibles et s'intègre dans le design de l'hôtel.

Une technologie sophistiquée pour le quotidien des hôtels

Les deux modèles sont également disponibles en version analogique : HD340A et HD341A. Ils offrent aux hôtels les mêmes avantages en termes de design et de confort d'utilisation. La numérotation abrégée, le mode mains libres, le réglage du volume et la fonction « muet », ainsi que les plaques interchangeables et les options de montage flexibles garantissent une intégration parfaite dans tout environnement équipé d'un câblage téléphonique analogique.

Qu'ils soient numériques ou analogiques, les deux modèles disposent d'un boîtier élégant et antibactérien et peuvent être utilisés de manière flexible comme téléphone de table ou mural. La configuration est particulièrement simple grâce à l'alimentation par Ethernet (PoE) ou à l'adaptateur secteur, tandis que l'audio HDgarantit une qualité vocale claire dans toutes les situations. De plus, les modèles IP sont compatibles avec toutes les plateformes téléphoniques courantes, ce qui permet une intégration transparente dans l'infrastructure informatique existante de l'hôtel.

Des solutions sur mesure pour l'hôtellerie

Avec les modèles HD340 et HD341 (ainsi que leurs variantes analogiques HD340A et HD341A), Snom élargit sa gamme de produits destinés au secteur hôtelier avec des terminaux polyvalents spécialement adaptés aux exigences de l'hôtellerie : hygiéniques, fiables, personnalisables et parfaits pour tous les types d'infrastructures. Les hôtels peuvent ainsi garantir à leurs clients un canal de communication clair, confortable et direct à tout moment.