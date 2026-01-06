Boralex met en service le projet de stockage d’énergie par batteries Sanjgon, initialement le projet Tilbury, son premier site de stockage opérationnel en Amérique du Nord

LAKESHORE, Ontario, 06 janv. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Boralex inc. (« Boralex ») (TSX : BLX), en partenariat avec la Première Nation de Walpole Island, annonce la mise en service commerciale du parc de stockage d’énergie par batteries Sanjgon, la première installation de stockage d’énergie de Boralex en exploitation en Amérique du Nord. Située dans la municipalité de Lakeshore, en Ontario, cette installation de 80 MW / 320 MWh marque une étape majeure dans la Stratégie 2030 de Boralex et son expansion vers des solutions de stockage à grande échelle.

À travers une démarche commune avec la Première Nation de Walpole Island, le projet de stockage d’énergie par batteries Tilbury devient le site de stockage d’énergie par batteries Sanjgon. Le terme « Sanjgon », issu de la langue Nishnaabemwin, évoque les pratiques traditionnelles de stockage utilisées par les familles de la Nation.

Développé en étroite collaboration avec la Première Nation de Walpole Island, ce projet reflète l’engagement de Boralex à établir des partenariats respectueux et durables avec les communautés autochtones et locales. Une Entente de retombées communautaires avec la Municipalité de Lakeshore prévoit d’ailleurs un versement annuel de 1 000 $ par MW pour la durée du projet afin de soutenir des initiatives locales.

L’entrée en opération de ce site est un symbole de notre engagement à livrer des projets à haute valeur ajoutée pour nos actionnaires. Avec Sanjgon désormais en exploitation et la mise en service du parc de stockage d’énergie par batteries de Hagersville, prévue dans les prochaines semaines, Boralex atteindra une capacité installée de 380 MW en stockage au Canada, devenant ainsi le plus important exploitant de batteries au pays. D’autres projets de stockage sont actuellement en développement, notamment le projet Oxford, dont la construction devrait débuter prochainement.

Faits saillants

Une première : Sanjgon est le premier site de stockage d’énergie à être mis en service par Boralex en Amérique du Nord.

: Sanjgon est le premier site de stockage d’énergie à être mis en service par Boralex en Amérique du Nord. Partenariats communautaires : Développé en collaboration avec la Première Nation de Walpole Island. Soutenu par la Municipalité de Lakeshore dans le cadre d’une Entente de retombées communautaires.

: Technologie innovante : Capacité installée de 80 MW / 320 MWh, permettant quatre heures d’alimentation continue du réseau à pleine puissance. 89 unités Tesla Megapack 2XL — systèmes de batteries lithium-ion intégrés, conçus pour des applications à l’échelle des services publics.

: Stabilisation et fiabilité du réseau ontarien : Sanjgon a été sélectionné dans le cadre du processus accéléré d’appel de propositions à long terme de la Société indépendante d’exploitation du réseau d’électricité (SIERE) de l’Ontario. Le projet soutient directement le Cadre d’adéquation des ressources de l’Ontario, contribuant à répondre aux besoins croissants en capacité électrique tout en renforçant la fiabilité et la résilience du réseau.





:

Citations

« Nous sommes heureux d’atteindre cette étape importante pour le parc de stockage d’énergie par batteries Sanjgon et notre communauté. Ce projet marque un pas important vers un avenir énergétique plus propre et plus fiable. La Première Nation de Walpole Island accorde une grande valeur à ce partenariat avec Boralex, en travaillant ensemble pour faire progresser des solutions durables qui profiteront à nos communautés pour les générations à venir. »

Leela Thomas, Cheffe de la Première Nation de Walpole Island

« Les appels d’offres concurrentiels de la Société indépendante d’exploitation du réseau d’électricité continuent de permettre des projets rentables qui contribueront à maintenir la fiabilité et l’accessibilité du réseau ontarien. Le projet de stockage d’énergie par batteries Sanjgon illustre la façon dont nous collaborons avec les communautés autochtones, les municipalités, l’industrie privée et le gouvernement pour développer le système électrique de la province et soutenir la croissance économique de l’Ontario. »

Lesley Gallinger, présidente et chef de la direction, Société indépendante d’exploitation du réseau d’électricité

« Le site de stockage d’énergie par batteries Sanjgon illustre l’engagement de l’Ontario envers l’innovation et la fiabilité énergétique. Ce projet renforce la stabilité de notre réseau, soutient la croissance économique et reflète l’esprit de collaboration qui fait avancer notre région. »

Trevor Jones, député provincial de Chatham-Kent–Leamington et ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et de l’Agroalimentaire

« Accueillir le site de stockage d’énergie par batteries Sanjgon est une source de fierté pour Lakeshore. Nos communautés sont fières de contribuer à l’avancement de l’avenir énergétique propre de l’Ontario. Des projets comme celui-ci renforcent notre infrastructure énergétique et apportent des bénéfices durables aux résidents et aux entreprises de Lakeshore. »

Tracy Bailey, mairesse, municipalité de Lakeshore

« La mise en service du parc de stockage d’énergie par batteries Sanjgon marque un moment charnière dans notre progression vers un système énergétique plus flexible, résilient et abordable. C’est une avancée concrète pour réaliser notre Stratégie 2030 et créer de la valeur durablement pour nos actionnaires, élargir notre présence dans le stockage et renforcer notre engagement envers l’innovation et les partenariats communautaires. »

Patrick Decostre, président et chef de la direction, Boralex

« Sanjgon démontre clairement notre capacité à livrer des infrastructures à fort impact, ancrées dans les communautés. Je tiens à saluer le dévouement de nos équipes et la solidité de notre collaboration avec la Première Nation de Walpole Island et la Municipalité de Lakeshore. Ensemble, nous avons jeté les bases d’un nouveau chapitre pour l’avenir des énergies renouvelables en Ontario — un chapitre fondé sur la confiance, l’innovation et une ambition partagée, qui vise à rendre l’énergie renouvelable plus accessible et abordable pour tous. »

Robin Deveaux, vice-président exécutif et directeur général, Amérique du Nord, Boralex

À propos de la Première Nation de Walpole Island (Territoire Bkejwanong)

La Première Nation de Walpole Island, connue sous le nom de Bkejwanong, qui signifie « là où les eaux se divisent », est une communauté anishinaabe située à l’embouchure de la rivière Sainte-Claire, dans le sud-ouest de l’Ontario. Elle est le territoire des membres des Nations ojibwée, potawatomi et odawa, et se distingue par sa richesse culturelle, linguistique et ses savoirs traditionnels. La communauté entretient un lien profond avec la terre et les eaux, préservant certains des milieux humides les plus écologiquement significatifs de la région des Grands Lacs. Guidée par les valeurs de l’intendance traditionnelle, la Première Nation de Walpole Island continue de protéger son environnement naturel, de promouvoir la revitalisation culturelle et de bâtir un avenir fort, sain et durable pour les générations à venir.

À propos de Boralex

Chez Boralex, nous fournissons de l'énergie renouvelable et abordable pour tous, depuis 35 ans. Un des leaders sur le marché canadien et premier producteur indépendant de l'éolien terrestre de France, nous sommes également présents aux États-Unis et au Royaume-Uni. Au cours des cinq dernières années, notre puissance installée a augmenté de plus de 50 % atteignant 3 303 MW au 30 septembre 2025. Depuis cette date, la Société a mis en service un nouveau parc éolien d’une capacité de 100 MW, portant ainsi la puissance installée totale à 3 403 MW à ce jour. Nous développons un portefeuille de projets en développement et Chemin de croissance de 8 GW dans l'éolien, le solaire et le stockage, guidés par nos valeurs et notre démarche de responsabilité sociétale d’entreprise (RSE). Boralex, reconnue comme entreprise la plus responsable au Canada par « Corporate Knights », participe activement à la lutte contre le réchauffement climatique. Grâce à notre audace, notre discipline, notre expertise et notre diversité, nous demeurons une référence de notre industrie. Les actions de Boralex se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole BLX.

Pour de plus amples renseignements, visitez boralex.com ou sedarplus.ca. Suivez-nous sur Facebook et LinkedIn.

