香港首度主辦「亞洲50最佳餐廳」2026頒獎禮





香港, Jan. 06, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 香港的餐飲、酒吧和酒店業在今年創下連串輝煌成就，繼歷史性成為全球首個於同一年度榮獲「世界最佳酒吧」與「世界最佳酒店」的城市後，香港將於2026年3月25日（星期三）首度主辦「亞洲50最佳餐廳」2026頒獎典禮。



這項宣佈標誌著香港的重要里程碑，並彰顯其作為全球其中一個最令人興奮的美食之都的地位，兼具全球影響力、東西文化薈萃以及悠久的創新文化。此備受推崇的盛事將匯聚亞洲頂尖大廚、餐廳經營者及業界領袖，共同慶賀區內最卓越的餐飲人才。

香港旅遊發展局（旅發局）總幹事劉鎮漢表示: 「我們十分高興『亞洲50最佳餐廳』頒獎典禮於三月首度在香港舉行，頒獎禮彰顯旅發局與『50最佳』的深化合作。而香港向來是全球最令人嚮往的美食熱點，匯聚世界各地餐飲文化、創意和傑出人才，為饕客帶來多元而精彩的美食體驗。在2025年，香港更創下歷史，分別由Bar Leone及香港瑰麗酒店奪得『世界最佳酒吧』及『世界最佳酒店』殊榮，成為首個於同年摘下兩項『50最佳』全球榜首榮譽的城市，充分印證香港在國際餐飲及酒店業的領先地位。」

展望即將首度在港舉行的「亞洲50最佳餐廳」頒獎禮，劉鎮漢續稱：「在慶賀這些卓越成就之際，我們更期待於三月迎接來自亞洲各地的頂尖廚師、餐飲業代表及品味領袖齊聚香港，共同慶賀區內餐飲業的卓越成就。」



香港的歷史性雙冠成就







香港瑰麗酒店榮膺「世界最佳酒店」，Bar Leone則勇奪2025年度「世界最佳酒吧」桂冠，為香港寫下歷史性雙冠紀錄！（相片來源：「50 最佳」）

香港的兩項全球第一殊榮 —— 2025「世界最佳酒吧」Bar Leone及2025「世界最佳酒店」香港瑰麗酒店 —— 為這座城市輝煌的一年錦上添花。這些肯定反映了香港卓越的人才實力以及不斷突破品味、技藝與款待體驗的無比決心。



Bar Leone創辦人Lorenzo Antinori認為，香港獲得的肯定正體現了這座城市的創意動力：「獲選為『世界最佳酒吧』是莫大的榮譽，能見證香港在全球舞台上發光發亮，意義非凡。這座城市的創意能量、多元文化與國際視野，持續啟發我們匠心調製並重新構思雞尾酒。」

香港瑰麗酒店及K11寓館董事總經理孟曉和指出，瑰麗酒店獲獎亦反映了這座城市的獨特優勢：「獲選為『世界最佳酒店』對我們而言是無上的榮譽，不但印證了團隊的熱誠與投入，而且更彰顯香港的堅毅精神。我們很自豪能透過真誠的待客之道和始終如一的卓越表現，在國際舞台上代表這座非凡都會。我們將繼續致力打造連繫人與地的深度旅程，並以此不斷塑造當代奢華的定義 —— 一種以探索、本真及意義為靈感的體驗。」



香港在美食、餐飲與酒店領域所取得的卓越成就獲得多項國際獎項認可，包括「50最佳」。不論是精緻高級餐飲與創新嚐味菜單，還是廣受歡迎的茶餐廳、手工雞尾酒吧，以及重新定義旅客體驗的豪華酒店，香港到處滿載既深厚又多樣的選擇。



展望2026年

繼大班樓和永於「亞洲50最佳餐廳」2025分別榮獲第2及第3名，香港進一步鞏固其區域美食重鎮的地位。隨著2026年頒獎禮即將於3月舉行，香港正準備舉辦為期一週的慶祝活動、合作企劃及業界聚會，以突顯這座城市作為美食樞紐的角色。今屆獎項在表彰亞洲頂級餐廳的同時，亦會聚焦香港對區內餐飲發展的貢獻。

對於正在計劃2026年外遊的旅客，香港提供了獨一無二的機會：於亞洲頂級餐廳用膳、在世界最佳酒吧品嚐雞尾酒，並下榻世界最佳酒店 —— 一趟旅程即可享受所有超凡體驗。

立即開始規劃你的香港之旅，親身感受這座城市充滿活力的餐飲與款待體驗。瀏覽旅發局網站以獲取更多資訊。

