DayOne Data Centers Mengumumkan Pembiayaan Seri C Senilai Lebih dari 2 Miliar Dolar AS untuk Mempercepat Ekspansi Infrastruktur Digital Global

SINGAPURA, Jan. 06, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- DayOne Data Centers Limited (“DayOne”), platform pusat data hyperscale independen yang berkantor pusat di Singapura, hari ini mengumumkan bahwa pihaknya telah menandatangani perjanjian definitif untuk pembiayaan ekuitas Seri C senilai lebih dari 2 miliar dolar AS, yang menandai salah satu penggalangan modal swasta terbesar di sektor pusat data. Putaran pembiayaan ini dipimpin oleh investor global yang sudah ada, Coatue, dan didukung oleh lembaga terkemuka lainnya, termasuk Otoritas Investasi Indonesia (Indonesia Investment Authority, INA), lembaga pengelola dana kekayaan negara Indonesia.

Sebagai platform internasional, pembiayaan Seri C ini menarik basis investor global yang luas, sehingga semakin mendiversifikasi basis pemegang saham DayOne dan memperkuat kemampuannya untuk mendukung ekspansi di pasar internasional. Partisipasi investor dari Amerika Serikat, Eropa, dan Asia-Pasifik sangat sejalan dengan strategi pengembangan DayOne serta fokusnya pada kawasan Asia-Pasifik dan Eropa. Pembiayaan ini merupakan kelanjutan dari total kumulatif 1,9 miliar dolar AS yang sebelumnya telah dikumpulkan DayOne melalui putaran pembiayaan ekuitas Seri A dan Seri B pada tahun 2024, serta fasilitas utang mezzanine hingga 1 miliar euro yang diperoleh pada tahun 2025 dari Brookfield dan investor dana kekayaan negara. Valuasi pembiayaan Seri C 100 persen lebih tinggi dibandingkan putaran pembiayaan sebelumnya.

Pembiayaan Seri C ini akan memungkinkan DayOne untuk mempercepat fase selanjutnya dari ekspansi globalnya. Di Eropa, hasil pembiayaan itu diharapkan dapat memajukan pengembangan platform DayOne di Finlandia, yang berpusat pada kampus hyperscale besar di Lahti dan Kouvola, yang menjadi dasar strategi DayOne yang lebih luas di Eropa. Di kawasan Asia-Pasifik, dana investasi itu akan digunakan untuk terus memperluas jejak operasional DayOne di kawasan SIJORI (Singapura–Johor–Kepulauan Riau)—yang mencakup Singapura, Johor, dan Batam—serta pasar di Thailand, Jepang, dan Hong Kong. Hal ini akan meningkatkan kemampuan DayOne dalam menyediakan kapasitas pusat data berdensitas tinggi yang siap AI dengan cepat dan berkelanjutan.

Investasi ini akan memperkuat kemampuan DayOne dalam memenuhi komitmen kapasitas sekitar 1GW yang telah diperoleh dari pelanggannya. Hal ini mencerminkan salah satu lintasan pertumbuhan tercepat di antara platform infrastruktur hyperscale generasi mendatang.

Jamie Khoo, CEO DayOne, berkomentar: “Investasi ini mencerminkan kepercayaan mendalam terhadap kualitas platform DayOne dan lintasan pertumbuhan jangka panjangnya. Seiring dengan meningkatnya permintaan global akan AI dan infrastruktur cloud, pelanggan semakin mencari mitra yang dapat memberikan layanan dalam skala besar, dengan kecepatan dan keberlanjutan di berbagai kawasan. Dana investasi baru ini semakin memperkuat kemampuan kami untuk memperluas platform kami di Eropa dan Asia-Pasifik, melaksanakan rencana pengembangan yang telah kami tetapkan, serta menghadirkan kapasitas berkinerja tinggi dan siap AI yang mendukung kebutuhan jangka panjang para pemimpin teknologi dunia.”

Robert Yin, Mitra Umum & Kepala Infrastruktur AI di Coatue, mengatakan: “DayOne terus memperluas platform pusat datanya dengan cepat di APAC dan Eropa, melampaui ekspektasi kami dan memenuhi permintaan yang kuat untuk AI dan infrastruktur hyperscale. Kami merasa sangat gembira dapat mendukung fase selanjutnya dari pengembangan global DayOne dengan pembiayaan ini.”

Ridha Wirakusumah, CEO Indonesia Investment Authority (INA), mitra usaha patungan DayOne, mengatakan: “Kemitraan INA dengan DayOne dimulai dengan keyakinan bersama bahwa infrastruktur digital merupakan pendorong penting daya saing perekonomian jangka panjang. Menyusul pembentukan usaha patungan kami di Indonesia pada tahun 2023, investasi Seri C ini mewakili semakin dalamnya kemitraan kami di tingkat platform global, yang mencerminkan kepercayaan pada kapabilitas eksekusi DayOne dan kemampuannya untuk meningkatkan skala infrastruktur hyperscale berkualitas tinggi di berbagai pasar, serta menggarisbawahi peran INA sebagai investor strategis jangka panjang yang mendukung platform kelas dunia yang memberikan imbal hasil berkelanjutan.”

Portofolio DayOne dirancang untuk memenuhi kebutuhan komputasi generasi mendatang yang terus berkembang. Melalui desain berdensitas tinggi yang dilengkapi pendinginan cairan, jalur pasokan daya dari energi terbarukan dan rendah karbon, serta model prefabrikasi yang dapat diterapkan dengan cepat dan didukung oleh kemitraan kuat dengan perusahaan utilitas dan pemerintah, DayOne siap menyediakan infrastruktur skalabel dan tangguh di berbagai pasar. Pembiayaan Seri C ini memperkuat posisi DayOne sebagai platform hyperscale terkemuka di kawasan Asia-Pasifik dan Eropa, yang melayani kebutuhan jangka panjang para pemimpin teknologi dunia.

Tentang DayOne Data Centers

DayOne merupakan pelopor pusat data yang berkantor pusat di Singapura, yang mengembangkan dan mengoperasikan infrastruktur digital generasi berikutnya bagi para pemimpin industri yang membutuhkan solusi yang dapat diandalkan, hemat biaya, dan cepat diskalakan. Fasilitas mutakhir kami mendukung hyperscaler dan perusahaan besar melakukan penerapan dengan cepat serta meningkatkan konektivitas. Hal ini pada akhirnya mendorong keterlibatan dan inovasi transformatif saat kami membentuk masa depan berbagai industri. Pengembangan pusat data DayOne mencakup berbagai pasar utama, termasuk Singapura, Johor (Malaysia), Batam (Indonesia), Kawasan Metropolitan Bangkok, Tokyo, Hong Kong, dan Finlandia.

Pemberitahuan Penting

