DayOne Data Centers, 글로벌 디지털 인프라 확장 가속 위해 20억 달러 이상 규모 시리즈 C 투자 유치 발표

싱가포르, Jan. 06, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 싱가포르에 본사를 둔 독립 하이퍼스케일 데이터센터 플랫폼인 DayOne Data Centers Limited (이하 “DayOne”)는 총 20억 달러(미화) 이상 규모의 시리즈 C 지분 투자에 대한 확정 계약을 체결했다고 발표했다. 이는 데이터센터 업계에서 이뤄진 민간 자본 조달 가운데 최대 규모 중 하나다. 이번 투자 라운드는 기존 글로벌 투자자인 코투(Coatue)가 주도했으며, 인도네시아 국부펀드인 인도네시아 투자청(INA)을 포함한 유수의 기관 투자자들이 참여했다.

글로벌 플랫폼으로서 시리즈 C 라운드에는 폭넓은 국제 투자자들이 참여해 DayOne의 주주 구성이 더욱 다변화됐고, 해외 시장 전반에서의 확장 역량도 한층 강화됐다. 미국, 유럽, 아시아·태평양 지역 투자자들의 참여는 아시아·태평양과 유럽에 중점을 둔 DayOne의 개발 전략과도 긴밀히 맞닿아 있다. 이번 자금 조달은 DayOne이 2024년 시리즈 A와 시리즈 B를 통해 조달한 총 19억 달러(미화)에 더해, 2025년 브룩필드 (Brookfield)와 한 국부펀드로부터 확보한 최대 10억 유로 규모의 메자닌 부채 금융을 기반으로 한다. 시리즈 C의 기업 가치는 직전 투자 라운드 대비 100% 프리미엄으로 책정됐다.

이번 시리즈 C 투자 유치는 DayOne의 글로벌 확장 다음 단계를 가속화하는 데 활용될 예정이다. 유럽에서는 이번 자금이 라티(Lahti)와 쿠올라(Kouvola)에 위치한 주요 하이퍼스케일 캠퍼스를 중심으로 한 핀란드 플랫폼 개발을 진전시키는 데 투입될 것으로 예상되며, 이는 DayOne의 광범위한 유럽 전략의 핵심 기반을 이룬다. 아시아·태평양 지역에서는 싱가포르, 조호르, 바탐으로 구성된 SIJORI(싱가포르–조호르–리아우 제도) 권역 전반에서 DayOne의 거점을 지속적으로 확장하는 데 자본이 투입된다. 이와 함께 태국, 일본, 홍콩 등 주요 시장에서도 투자가 이뤄져, 고밀도·AI 대응 용량을 신속하고 지속 가능하게 제공할 수 있는 역량이 한층 강화될 전망이다.

이러한 투자는 약 1GW 규모에 달하는 DayOne의 확정 고객 물량에 대한 공급 역량을 강화하는 데 기여하며, 차세대 하이퍼스케일 인프라 플랫폼 가운데서도 가장 빠른 성장 궤적 중 하나를 보여주고 있음을 반영한다.

DayOne의 최고경영자(CEO) 제이미 쿠(Jamie Khoo)는 “이번 투자는 DayOne 플랫폼의 품질과 장기적인 성장 궤도에 대한 깊은 신뢰를 반영한다”며 “AI와 클라우드 인프라에 대한 글로벌 수요가 가속화되는 가운데, 고객들은 여러 지역에서 규모와 속도, 지속 가능성을 모두 갖춘 서비스를 제공할 수 있는 파트너를 점점 더 찾고 있다”고 말했다. 그는 이어 “이번에 확보한 신규 자본은 유럽과 아시아·태평양 플랫폼 확장을 한층 강화하고, 이미 확보된 개발 파이프라인을 실행하며, 세계적인 기술 기업들의 장기적 수요를 뒷받침할 고성능·AI 대응 인프라를 제공하는 역량을 더욱 공고히 할 것”이라고 덧붙였다.

코투(Coatue)의 제너럴 파트너이자 AI 인프라 총괄인 로버트 인(Robert Yin)은 “DayOne은 아시아·태평양과 유럽 전반에서 데이터센터 플랫폼을 빠르게 확장하며, 우리의 기대를 뛰어넘는 성과를 내고 있고 AI 및 하이퍼스케일 인프라에 대한 강력한 수요에 성공적으로 대응하고 있다”며 “이번 투자를 통해 DayOne의 다음 글로벌 성장 단계를 지원하게 되어 매우 기대된다”고 말했다.

DayOne의 합작 파트너이자 인도네시아 투자청(INA) 최고경영자(CEO)인 리다 위라쿠수마(Ridha Wirakusumah)는 “INA와 DayOne의 파트너십은 디지털 인프라가 장기적인 경제 경쟁력을 좌우하는 핵심 동력이라는 공동의 확신에서 출발했다”며 “2023년 인도네시아에서 합작 법인을 설립한 데 이어, 이번 시리즈 C 투자는 글로벌 플랫폼 차원에서 파트너십을 한층 심화하는 계기로, DayOne의 실행 역량과 각 시장에서 고품질 하이퍼스케일 인프라를 확장할 수 있는 능력에 대한 신뢰를 반영한다”고 말했다. 그는 이어 “이는 지속 가능한 수익을 창출하는 세계적 수준의 플랫폼을 지원하는 장기 전략 투자자로서 INA의 역할을 분명히 보여준다”고 덧붙였다.

DayOne의 포트폴리오는 차세대 컴퓨팅 환경의 진화하는 요구를 충족하도록 설계돼 있다. 고밀도·액체 냉각이 가능한 설계, 재생에너지 및 저탄소 전력 활용 경로, 그리고 강력한 유틸리티 및 정부 파트너십을 기반으로 한 신속 구축형 프리패브 모델을 통해 DayOne은 각 시장에서 확장 가능하고 회복력 있는 인프라를 제공할 수 있는 위치를 확보하고 있다. 이번 시리즈 C 투자 유치는 아시아·태평양과 유럽 전반에서 선도적인 하이퍼스케일 플랫폼으로서 DayOne의 위상을 더욱 공고히 하는 한편 세계 유수의 기술 기업들이 요구하는 장기적 인프라 수요를 안정적으로 지원하는 기반을 강화할 것으로 기대된다.

DayOne Data Centers 소개

DayOne은 싱가포르에 본사를 둔 데이터센터 선도 기업으로, 신뢰성과 비용 효율성, 신속한 확장성을 요구하는 산업 리더들을 위해 차세대 디지털 인프라를 개발·운영하고 있다. 최첨단 시설을 통해 하이퍼스케일러와 대기업 고객이 빠른 구축과 연결성 강화를 달성할 수 있도록 지원하며, 산업의 미래를 형성하는 혁신과 참여를 이끌고 있다. DayOne의 데이터센터 개발 거점은 싱가포르, 말레이시아 조호르, 인도네시아 바탐, 방콕 광역권, 도쿄, 홍콩, 핀란드 등 주요 시장 전반에 걸쳐 있다.

중요 공지 사항

본 보도자료는 정보 제공 목적일 뿐이며, DayOne 또는 기타 어떤 법인의 증권에 대한 매도 제안이나 매수 권유를 구성하지 않는다. 본 보도자료에는 관련 증권법의 의미에 따른 미래예측진술이 포함돼 있으며, 여기에는 DayOne 또는 일부 투자자의 DayOne 사업, 운영 및 전망에 대한 신념과 기대에 관한 진술이 포함된다. 이러한 미래예측진술은 실제 결과가 명시되거나 암시된 내용과 중대하게 달라질 수 있는 위험과 불확실성의 영향을 받는다.

연락처:

