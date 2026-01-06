DayOne Data Centers Mengumumkan Pembiayaan Siri C Bernilai Lebih US$2.0 Bilion untuk Mempercepatkan Pengembangan Infrastruktur Digital Global

SINGAPURA, Jan. 06, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- DayOne Data Centers Limited (“DayOne”), sebuah platform pusat data hiperskala bebas yang beribu pejabat di Singapura, hari ini mengumumkan pemeteraian perjanjian muktamad bagi pembiayaan ekuiti Siri C bernilai lebih daripada US$2.0 bilion, menandakan salah satu pengumpulan modal swasta terbesar dalam sektor pusat data. Pusingan ini diketuai oleh pelabur global sedia ada, Coatue, serta disokong oleh beberapa institusi terkemuka lain termasuk Indonesia Investment Authority (INA), iaitu dana kekayaan berdaulat Indonesia.

Sebagai sebuah platform antarabangsa, pembiayaan Siri C telah menarik minat kumpulan pelabur global yang luas, sekali gus mempelbagaikan asas pemegang saham DayOne dan mengukuhkan keupayaannya untuk menyokong peluasan di pasaran antarabangsa. Penyertaan pelabur dari Amerika Syarikat, Eropah dan Asia-Pasifik adalah selaras dengan strategi pembangunan DayOne serta tumpuannya di Asia-Pasifik dan Eropah. Pembiayaan ini dibina berdasarkan jumlah keseluruhan sebanyak US$1.9 bilion yang telah berjaya dikumpul oleh DayOne melalui pusingan ekuiti Siri A dan Siri B pada tahun 2024. Selain itu, sehingga €1 bilion dalam bentuk kemudahan hutang mezzanine telah diperoleh pada tahun 2025 daripada Brookfield serta seorang pelabur berdaulat. Pembiayaan Siri C ditetapkan pada premium 100 peratus berbanding pusingan terdahulu.

Pembiayaan ini akan membolehkan DayOne mempercepatkan fasa seterusnya dalam peluasan globalnya. Di Eropah, hasil pembiayaan dijangka mempercepatkan pembangunan platform DayOne di Finland, dengan tumpuan kepada kampus hiperskala utama di Lahti dan Kouvola. Kampus ini seterusnya akan menjadi asas kepada strategi Eropah DayOne yang lebih luas. Di Asia-Pasifik, modal akan digunakan untuk menyokong peluasan berterusan jejak operasi DayOne di rantau SIJORI (Singapura–Johor–Kepulauan Riau) — merangkumi Singapura, Johor dan Batam — serta di pasaran Thailand, Jepun dan Hong Kong. Langkah ini sekali gus meningkatkan keupayaan DayOne untuk menyediakan kapasiti berketumpatan tinggi yang sedia untuk AI dengan kelajuan dan kelestarian.

Pelaburan ini akan memperkukuh pelaksanaan komitmen pelanggan DayOne yang telah dijamin, berjumlah kira-kira 1GW, sekali gus mencerminkan salah satu trajektori pertumbuhan terpantas bagi platform infrastruktur hiperskala generasi baharu.

Jamie Khoo, Ketua Pegawai Eksekutif DayOne, berkata: “Pelaburan ini mencerminkan keyakinan mendalam terhadap kualiti platform DayOne serta trajektori pertumbuhan jangka panjangnya. Seiring dengan peningkatan pesat permintaan global terhadap infrastruktur AI dan awan, pelanggan semakin mencari rakan kongsi yang mampu menyediakan kapasiti berskala besar dengan pantas dan lestari merentasi pelbagai rantau. Modal baharu ini akan memperkukuh keupayaan kami untuk mengembangkan platform di Eropah dan Asia-Pasifik, melaksanakan pelan pembangunan yang telah dijamin, serta menyediakan kapasiti berprestasi tinggi yang dioptimumkan untuk AI bagi menyokong keperluan jangka panjang peneraju teknologi global.”

Robert Yin, Rakan Kongsi Umum & Ketua Infrastruktur AI di Coatue, berkata: “DayOne terus memperluaskan platform pusat datanya di Asia-Pasifik dan Eropah dengan pantas, melangkaui jangkaan kami, sekali gus memenuhi permintaan yang semakin meningkat terhadap infrastruktur AI dan hiperskala. Kami berbesar hati untuk menyokong fasa seterusnya pembangunan global DayOne melalui pembiayaan ini.”

Ridha Wirakusumah, Ketua Pegawai Eksekutif Indonesia Investment Authority (INA), rakan usaha sama DayOne, berkata: “Kerjasama INA dengan DayOne bermula daripada keyakinan bersama bahawa infrastruktur digital merupakan pemacu penting bagi daya saing ekonomi jangka panjang. Susulan penubuhan usaha sama kami di Indonesia pada tahun 2023, pelaburan Siri C ini memperkukuh kerjasama kami di peringkat platform global, sekali gus mencerminkan keyakinan terhadap keupayaan pelaksanaan DayOne dan kebolehannya meningkatkan skala infrastruktur hiperskala berkualiti tinggi merentasi pasaran. Ia turut menegaskan peranan INA sebagai pelabur strategik jangka panjang yang menyokong platform bertaraf dunia dengan pulangan mampan.”

Portfolio DayOne direka untuk memenuhi keperluan pengkomputeran generasi seterusnya yang sentiasa berkembang. Dengan reka bentuk berketumpatan tinggi berasaskan penyejukan cecair, laluan tenaga boleh diperbaharui dan rendah karbon, serta model prafabrikasi yang dapat dilaksanakan dengan pantas melalui kerjasama kukuh bersama pihak utiliti dan kerajaan, DayOne berada pada kedudukan strategik untuk menyediakan infrastruktur yang boleh diskalakan dan berdaya tahan di pelbagai pasaran global. Pembiayaan Siri C ini memperkukuh kedudukan DayOne sebagai platform hiperskala utama di Asia-Pasifik dan Eropah, sekali gus menyokong keperluan jangka panjang peneraju teknologi dunia.

DayOne ialah perintis pusat data yang beribu pejabat di Singapura yang membangunkan serta mengendalikan infrastruktur digital generasi baharu untuk peneraju industri yang menuntut penyelesaian boleh dipercayai, kos efektif dan pantas untuk diskalakan. Kemudahan canggih kami memperkasa pengendali hiperskala dan perusahaan besar untuk mencapai pelancaran pantas serta mempertingkatkan keterhubungan, sekali gus memacu penglibatan dan inovasi transformatif sambil membentuk masa depan industri. Pembangunan pusat data DayOne merangkumi pasaran utama, termasuk Singapura, Johor (Malaysia), Batam (Indonesia), Greater Bangkok, Tokyo, Hong Kong dan Finland.

Siaran akhbar ini disediakan semata-mata untuk tujuan maklumat dan tidak boleh ditafsirkan sebagai tawaran untuk menjual atau pelawaan untuk membeli mana-mana sekuriti DayOne atau sekuriti lain yang seumpamanya bagi entiti lain. Siaran akhbar ini mengandungi kenyataan pandang ke hadapan selaras dengan maksud undang-undang sekuriti yang berkenaan, termasuk kenyataan mengenai keyakinan dan jangkaan DayOne atau pelaburnya berhubung perniagaan, operasi dan prospek DayOne. Kenyataan pandang ke hadapan tertakluk kepada risiko dan ketidakpastian yang boleh menyebabkan keputusan sebenar berbeza secara material daripada yang dinyatakan atau diimplikasikan.

