Preliminarios AB "Utenos trikotažas” veiklos rezultatų skelbimo 2026 metais datos

AB „Utenos trikotažas“ praneša, kad 2026 metais įmonių grupės veiklos rezultatus planuoja skelbti tokia tvarka:
- vasario 28 d. – 2025 m. 12 mėnesių tarpinė konsoliduota finansinė atskaitomybė;
- balandžio 30 d. – audituota 2025 m. metinė konsoliduota finansinė atskaitomybė;
- balandžio 30 d. – 2026 m. 3 mėnesių tarpinė konsoliduota finansinė atskaitomybė;
- liepos 31 d. – 2026 m. 6 mėnesių tarpinė konsoliduota finansinė atskaitomybė;
- spalio 31 d. – 2026 m. 9 mėnesių tarpinė konsoliduota finansinė atskaitomybė.
Papildoma informacija:
AB „Utenos trikotažas“
Generalinė direktorė Nomeda Kaučikienė Tel.: +370 685 09 848