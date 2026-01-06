Preliminarios AB "Utenos trikotažas” veiklos rezultatų skelbimo 2026 metais datos

AB „Utenos trikotažas“ praneša, kad 2026 metais įmonių grupės veiklos rezultatus planuoja skelbti tokia tvarka:

-       vasario 28 d. – 2025 m. 12 mėnesių tarpinė konsoliduota finansinė atskaitomybė;

-       balandžio 30 d. – audituota 2025 m. metinė konsoliduota finansinė atskaitomybė;

-       balandžio 30 d. – 2026 m. 3 mėnesių tarpinė konsoliduota finansinė atskaitomybė;

-       liepos 31 d. – 2026 m. 6 mėnesių tarpinė konsoliduota finansinė atskaitomybė;

-       spalio 31 d. – 2026 m. 9 mėnesių tarpinė konsoliduota finansinė atskaitomybė.

