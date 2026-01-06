Meddelelse nr. 01/2026: Indre værdi pr. 31. december 2025 og afkast for året

Indre værdi af selskabets aktier er pr. 31. december 2025 opgjort til DKK 0,93 pr. aktie, svarende til en stigning på DKK 0,16 pr. aktie (20%) i forhold til d. 30. november 2025.

Årets afkast blev 20% og oversteg dermed selskabets forventninger for året om et afkast i intervallet -10% til +10%.

Adm. dir. Jens Black udtaler: ”Trods et fortsat udfordrende miljø for small cap investering lykkedes det at opnå et ganske tilfredsstillende resultat for 2025 og et resultat der overstiger vore langsigtede målsætning om et årligt afkast på 10-15%.

Resultatet er tilmed opnået i et udfordrende miljø for danske aktier generelt, hvor det danske marked (C25) i 2025 steg med blot 2,7%.

Bag resultatet ligger en underliggende positiv udvikling i en række af selskabets kerne-investeringer, hvor særligt arbejdet med GreenMoblity bar frugt og udløst en imponerende kursstigning på 279% i 2025.

Vi ser nu frem mod et spændende, men igen udfordrende 2026, hvor vi forventer at vort investerings­koncept igen vil bevise sin værdi.”

Opgørelsen er baseret på samme regnskabspraksis som årsrapporten for 2024.

Opgørelsen er ikke revideret. Der tages forbehold for endelig opgørelse.

Med venlig hilsen

Strategic Investments A/S

Vedhæftet fil