Trading 212 bietet ab sofort automatische Steuerabführung in Deutschland an

BERLIN, Jan. 06, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Trading 212 hat die automatische Steuerabwicklung in Deutschland eingeführt und bietet deutschen Anlegern damit ein lang erwartetes Feature an.

Die neue Funktion vereinfacht die steuerliche Handhabung, indem relevante Besteuerung automatisch und in Echtzeit angewendet wird. Notwendige Informationen und Daten zu sämtlichen Investmentaktivitäten stehen in Echtzeit zur Verfügung.

Parallel zu diesem Update baut Trading 212 sein Produktangebot in Europa weiter aus. Die Trading 212 Card bietet nun 2 % Cashback, und Kunden erhalten 2,5 % Zinsen auf Euro Guthaben. Damit positioniert sich Trading 212 als All-in-One-App fürs Investieren, Sparen und Bezahlen. Kundenservice-Agenten stehen bei Fragen rund um die Uhr zur Verfügung.

Über Trading 212

