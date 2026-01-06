Investeringsselskabet Artha Optimum A/S – ledende medarbejderes transaktioner
Selskabsmeddelelse nr. 1, 2026
Hellerup, 6. januar 2026
Indberetning af ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med aktier i Investeringsselskabet Artha Optimum A/S
Hermed indberettes nedenstående oplysninger om ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med selskabets aktier:
|1
|Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/personen med nær tilknytning til denne
|a)
|Navn
|Boet efter Dorte Myrup
|2
|Årsag til indberetningen
|a)
|Stilling/titel
|Nærtstående til direktør Kristian V. Myrup (bobestyrer)
|b)
|Første indberetning / ændring
|Første indberetning
|3
|Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på markedet for emissionskvoter, auktionsplatformen, auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende
|a)
|Navn
|Investeringsselskabet Artha Optimum A/S
|b)
|LEI-kode
|5493003SMXQV5JB6WB52
|4
|Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner
|a)
|Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen
Identifikationskode
|
Aktie
DK0061541588
|b)
|Transaktionens art
|Salg
|c)
|Pris(er) og mængde(r)
|211 stk. til kurs 6.533
|d)
|Aggregerede oplysninger
|
|e)
|Dato for transaktionen
|2026-01-06
|f)
|Sted for transaktionen
|Uden for markedsplads
Kontakt
Spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til:
Kristian V. Myrup, direktør
+45 70 25 00 05
e-mail: info@arthascope.dk
Med venlig hilsen
Investeringsselskabet Artha Optimum A/S