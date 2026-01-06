Investeringsselskabet Artha Optimum A/S – ledende medarbejderes transaktioner

Selskabsmeddelelse nr. 1, 2026

Hellerup, 6. januar 2026

Indberetning af ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med aktier i Investeringsselskabet Artha Optimum A/S



Hermed indberettes nedenstående oplysninger om ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med selskabets aktier:

1 Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/personen med nær tilknytning til denne



a) Navn Boet efter Dorte Myrup 2 Årsag til indberetningen



a) Stilling/titel Nærtstående til direktør Kristian V. Myrup (bobestyrer) b) Første indberetning / ændring Første indberetning 3 Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på markedet for emissionskvoter, auktionsplatformen, auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende



a) Navn Investeringsselskabet Artha Optimum A/S b) LEI-kode 5493003SMXQV5JB6WB52 4 Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner



a) Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen



Identifikationskode



Aktie







DK0061541588 b) Transaktionens art Salg c) Pris(er) og mængde(r) 211 stk. til kurs 6.533 d) Aggregerede oplysninger Aggregeret mængde

Pris



e) Dato for transaktionen 2026-01-06 f) Sted for transaktionen Uden for markedsplads

Kontakt





Spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til:

Kristian V. Myrup, direktør

+45 70 25 00 05

e-mail: info@arthascope.dk



Med venlig hilsen

Investeringsselskabet Artha Optimum A/S