Investeringsselskabet Artha Optimum A/S – ledende medarbejderes transaktioner

 | Source: Investeringsselskabet Artha Optimum A/S Investeringsselskabet Artha Optimum A/S

Investeringsselskabet Artha Optimum A/S – ledende medarbejderes transaktioner
Selskabsmeddelelse nr. 2, 2026

Hellerup, 6. januar 2026

Indberetning af ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med aktier i Investeringsselskabet Artha Optimum A/S
                     
Hermed indberettes nedenstående oplysninger om ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med selskabets aktier:

1Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/personen med nær tilknytning til denne

 
a)NavnKristian Væver Myrup
2Årsag til indberetningen

 
a)Stilling/titelDirektør
b)Første indberetning / ændringFørste indberetning
3Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på markedet for emissionskvoter, auktionsplatformen, auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende

 
a)NavnInvesteringsselskabet Artha Optimum A/S
b)LEI-kode5493003SMXQV5JB6WB52
4Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner

 
a)Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen

Identifikationskode		 

Aktie

 

DK0061541588
b)Transaktionens artKøb
c)Pris(er) og mængde(r)168 stk. til kurs 6.533
d)Aggregerede oplysninger
  • Aggregeret mængde
  • Pris
 

 
e)Dato for transaktionen2026-01-06
f)Sted for transaktionenUden for markedsplads

Kontakt


Spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til:

Kristian V. Myrup, direktør
+45 70 25 00 05
e-mail: info@arthascope.dk


Med venlig hilsen
Investeringsselskabet Artha Optimum A/S

Vedhæftet fil


Attachments

Selskabsmeddelelse Optimum 2026 02 ledende medarbejderes transaktioner

Recommended Reading