Sogeclair: Bilan SEMESTRIEL S2 2025 du contrat de liquidité contracté avec la Société de Bourse Gilbert Dupont

 | Source: Sogeclair Sogeclair

Blagnac, France, le 06 janvier 2026-17h35

Bilan SEMESTRIEL S2 2025 du contrat de liquidité contracté avec la Société de Bourse
Gilbert Dupont

Au titre du contrat de liquidité confié par la société SOGECLAIR à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • Nombre d’actions : 1 142
  • Solde en espèces : 35 919,93 €

Au cours du 2ème semestre 2025, il a été négocié un total de :

ACHAT12 988 titres342 865,24 €694 transactions
VENTE12 766 titres335 681,23 €618 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • Nombre d’actions : 927
  • Solde en espèces : 42 925,44 €

 Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :

  • Nombre d’actions : 3 606
  • Solde en espèces : 51 114,70 €

Alexandre ROBARDEY
Président

SOGECLAIR
SA au capital de 3 204 901 €
Siège social : 7 avenue Albert Durand – CS 20069 – 31700 BLAGNAC (France)
Tél. : 33 (0)5.61.71.71.71 – www.sogeclair.com
335 218 269 R.C.S. TOULOUSE


ANNEXE


 AchatsVentes
 Nombre de transactionsNombre de titresCapitaux en EURNombre de transactionsNombre de titresCapitaux en
EUR
TOTAL69412 988342 865,2461812 766335 681,23
01/07/202561574545,42671943
02/07/2025101263630326751,2
03/07/2025172797838,76752139,2
04/07/20255641804,8310284
07/07/2025112105865,7214395,4
08/07/2025132707502,71112095854,01
09/07/20256902482323639,4
10/07/202523083192707519,1
11/07/20252541498,681724808,21
14/07/2025114389,22660617284,09
15/07/2025000000
16/07/202572005810000
17/07/20251652014957,28442112209
18/07/2025202968468,09000
21/07/2025000162427028,09
22/07/2025121885392,5000
23/07/202501163281,9023660,1
24/07/202581343725,451444034,4
25/07/202561203353331871,2
28/07/2025130837000
29/07/2025566181931654594,61
30/07/202581865164,61000
31/07/2025152436582,828218,2
01/08/2025365168831403705
04/08/20253391036,4172446533
05/08/2025000102005449,6
06/08/202591875041,4161193215,9
07/08/20259711899,6121925232,5
08/08/202571654527,01000
11/08/20257802190000
12/08/20255721969,818219,2
13/08/20256531446,4223630,2
14/08/202572466706,011143011838,42
15/08/20254110301327191,1
18/08/2025417461,12862347,8
19/08/20257762062,3000
20/08/20255852257,6630796,8
21/08/202591634225,91321546,3
22/08/20255115293891062716,6
25/08/20253511302,42459415610,32
26/08/202571052707,6221543,7
27/08/202581223112,4000
28/08/20254571444,236153
29/08/202581072689,824102
01/09/2025162907115,2152165148,79
02/09/202561102619,4528671
03/09/20255441049,15811935,9
04/09/20256842025,25431042,5
05/09/2025336861,6000
08/09/2025131724064,6000
09/09/20258801846,661002297,9
10/09/2025439902,5173257640,39
11/09/20255691645,183207780,19
12/09/2025000133639211,02
15/09/20254411090,841223355
16/09/20251239410214,881544074,9
17/09/202591323288,331203004
18/09/202561032546,431002503
19/09/2025000141854699
22/09/202571012598000
23/09/2025313033281782004,6
24/09/2025324615,94782012,2
25/09/2025000319489,2
26/09/202517178,5000
29/09/202507178,5430766,5
30/09/2025102015075,99000
01/10/2025101603961,3234847,2
02/10/20257105257071072657
03/10/20254581538213087946,4
06/10/2025112957621,371664378,9
07/10/20252377,4122306023,49
08/10/2025000330786
09/10/20250001782090,4
10/10/202500051002690
13/10/20251922465,63421135,2
14/10/2025112977983,81000
15/10/20253611626,95802146,8
16/10/20254461227,9000
17/10/20252949912995,0111012595,7
20/10/20255721820,871303313,6
21/10/20250003361916259,27
22/10/2025142366530,42441227,6
23/10/2025120540000
24/10/202501213239,901574222,59
27/10/202563108441,4982226086,2
28/10/2025232917731,614731975,3
29/10/202571564056,2111554073,49
30/10/202591634205,111126,2
31/10/20255761923,6221531,3
03/11/20255601503216401,6
04/11/2025000111834641,8
05/11/2025112307,2112997764,31
06/11/202581052725000
07/11/2025152456306,59000
10/11/202571333385,71125,6
11/11/202516151,817177,8
12/11/20250007872204,8
13/11/2025316404,8000
14/11/20253802024000
17/11/2025426655,262767019,2
18/11/20253401009315381
19/11/2025101593967,56531335,9
20/11/202500071463613,4
21/11/20252499,251794453,11
24/11/20252801980412298,9
25/11/20253411017,871794474,61
26/11/202551624014,391781942,2
27/11/202541092688,23601482
28/11/202544811794691699,9
01/12/202500091062627,9
02/12/20254501242000
03/12/2025000111674195,31
04/12/20251431087,948203,2
05/12/20250501261000
08/12/20257781963,9000
09/12/20254711790,141483748,71
10/12/202553057615000
11/12/202571172893,7340996,4
12/12/20253541328,41501250
15/12/202511435062105275,1
16/12/20255501263220506
17/12/20250003852133,5
18/12/2025000101022569,5
19/12/202500071142903,5
22/12/2025133844,81125,7
23/12/2025111280,55581487,6
24/12/20252541382,42511305,7
29/12/202539424012521332,4
30/12/20254842153,7218460,9
31/12/202525012903792030,3

Pièce jointe


Tags

SOGECLAIR liquidity contract SOGECLAIR contrat liquidité

Attachments

SOGECLAIR_bilan annuel 2025.doc

Related Links

Recommended Reading

  • December 11, 2025 11:35 ET | Source: Sogeclair
    Sogeclair: Voting rights as at 2025/11/30

    SOGECLAIRBusiness corporation with a capital of 3 204 901 EurosHead Office: 7 avenue Albert Durand – 31700 BLAGNAC (France)Tel.: +33 (0)5.61.71.71.71 – www.sogeclair.com335 218 269 R.C.S. TOULOUSE ...

    Read More
    Sogeclair: Voting rights as at 2025/11/30
  • November 07, 2025 11:35 ET | Source: Sogeclair
    Sogeclair: Voting rights as at 2025/10/31

    SOGECLAIR Business corporation with a capital of 3 204 901 EurosHead Office: 7 avenue Albert Durand – 31700 BLAGNAC (France)Tel.: +33 (0)5.61.71.71.71 – www.sogeclair.com335 218 269 R.C.S. TOULOUSE ...

    Read More
    Sogeclair: Voting rights as at 2025/10/31