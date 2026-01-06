Declaration du nombre de droits de vote

Déclaration du nombre de droits de vote

                 

Informations relatives au nombre total de droits de vote et d’actions prévues par l’article L.233-8 II du code du commerce et l’article 223-16 du règlement général de l’Autorité des marchés financiers.
  

Date Nombre
d’actions 		Nombre total de droits de vote  

 
31/12/2025262 769 869  Nombre de droits de vote théoriques1 :

 		 

375 259 580

 
     


1 Les droits de vote théoriques intègrent l’ensemble des droits de vote, y compris les droits de vote doubles.

