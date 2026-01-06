Nexity : Bilan semestriel du contrat de liquidité - 31 décembre 2025

COMMUNIQUÉ RELATIF AU CONTRAT DE LIQUIDITÉ

 

Saint-Ouen-sur-Seine, le 6 janvier 2026, 17h45 CEST

 

 

BILAN SEMESTRIEL AU 31 DECEMBRE 2025

Au titre du contrat de liquidité confié par Nexity à la société Rothschild Martin Maurel, en date de dénouement du 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • 0 titre
  • 3.561.059 €

Au cours du 2ème semestre 2025, il a été négocié un total de :

  • À l'achat, 1.469.168 titres, pour un montant de 14.238.509 € (6.022 transactions)
  • À la vente, 1.484.168 titres, pour un montant de 14.359.158 € (8.077 transactions)

Il est rappelé que :

  1. Au cours du 1er semestre 2025, il a été négocié un total de :

    • À l'achat, 1.791.937 titres, pour un montant de 19.454.576 € (7.073 transactions)
    • À la vente, 1.776.937 titres, pour un montant de 19.265.379 € (10.413 transactions)

  2. Lors du précédent bilan semestriel au 30 juin 2025, les moyens suivants figuraient sur le compte de liquidité :
    • 15.000 titres 
    • 3.440.409 €
  3. Au 2 mai 2024, lors de la mise en œuvre du contrat avec Rothschild Martin Maurel, les moyens suivants figuraient sur le compte de liquidité :

    • 273.110 titres
    • 577.349 €

Nexity est coté au SRD et au Compartiment B d’Euronext
Membre des Indices : SBF80, SBF120, CACMid60, CAC Mid & Small et CAC All Tradable
Mnemo : NXI - Code Reuters : NXI.PA - Code Bloomberg : NXI FP
Code ISIN : FR0010112524

