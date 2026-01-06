Nexity : Bilan semestriel du contrat de liquidité - 31 décembre 2025

COMMUNIQUÉ RELATIF AU CONTRAT DE LIQUIDITÉ





Saint-Ouen-sur-Seine, le 6 janvier 2026, 17h45 CEST









BILAN SEMESTRIEL AU 31 DECEMBRE 2025

Au titre du contrat de liquidité confié par Nexity à la société Rothschild Martin Maurel, en date de dénouement du 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

0 titre

3.561.059 €

Au cours du 2ème semestre 2025, il a été négocié un total de :

À l'achat, 1.469.168 titres, pour un montant de 14.238.509 € (6.022 transactions)

À la vente, 1.484.168 titres, pour un montant de 14.359.158 € (8.077 transactions)

Il est rappelé que :

Au cours du 1er semestre 2025, il a été négocié un total de :



À l'achat, 1.791.937 titres, pour un montant de 19.454.576 € (7.073 transactions)

À la vente, 1.776.937 titres, pour un montant de 19.265.379 € (10.413 transactions)



Lors du précédent bilan semestriel au 30 juin 2025, les moyens suivants figuraient sur le compte de liquidité : 15.000 titres

3.440.409 €

Au 2 mai 2024, lors de la mise en œuvre du contrat avec Rothschild Martin Maurel, les moyens suivants figuraient sur le compte de liquidité :



273.110 titres

577.349 €





Nexity est coté au SRD et au Compartiment B d’Euronext

Membre des Indices : SBF80, SBF120, CACMid60, CAC Mid & Small et CAC All Tradable

Mnemo : NXI - Code Reuters : NXI.PA - Code Bloomberg : NXI FP

Code ISIN : FR0010112524

