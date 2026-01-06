KLÉPIERRE:BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ

COMMUNIQUÉ RÉGLEMENTÉ

BILAN SEMESTRIEL

DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ

Paris, le 6 janvier 2026

Conformément aux dispositions de la décision de l’Autorité des marchés financiers no 2021-01 du 22 juin 2021 instaurant les contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise, Klépierre informe le public du bilan du contrat de liquidité sur le 2ème semestre 2025 :

Moyens disponibles au 31 décembre 2025 : 54 727 actions Klépierre et 11 047 453,80 euros ;





Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l’achat : 3 086 ;

Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 3 680 ;

Volume échangé sur le semestre à l’achat : 2 642 317 titres pour 87 804 551,88 euros ;

Volume échangé sur le semestre à la vente : 2 677 415 titres pour 89 112 220,33 euros.

Il est rappelé que :

Au 30 juin 2025, les moyens disponibles étaient de 89 825 actions Klépierre et 9 639 816,34 euros ;

Lors de la mise en œuvre le 1er février 2023 du contrat de liquidité confié à Kepler Cheuvreux, les moyens disponibles étaient de 0 action Klépierre et 10 738 920,93 euros.

DÉTAIL DES TRANSACTIONS

Date Achats Nombre de transactions Ventes Nombre de transactions Achats Nombre de titres Ventes Nombre de titres Achats Capitaux en EUR Ventes Capitaux en EUR 01/07/2025 37 35 44 000 40 000 1 464 760,00 1 332 800,00 02/07/2025 33 29 40 000 20 000 1 328 000,00 666 400,00 03/07/2025 40 50 30 000 42 000 1 001 100,00 1 403 640,00 04/07/2025 53 49 40 000 35 045 1 330 800,00 1 168 049,85 07/07/2025 4 68 4 000 33 663 134 080,00 1 131 413,43 08/07/2025 39 3 38 000 721 1 233 100,00 23 490,18 09/07/2025 12 45 12 000 36 350 387 360,00 1 179 557,50 10/07/2025 36 53 32 000 40 000 1 039 680,00 1 302 800,00 11/07/2025 17 8 24 000 8 210 775 920,00 266 004,00 14/07/2025 46 34 20 448 30 289 664 560,00 988 330,07 15/07/2025 35 12 38 000 12 100 1 247 160,00 401 720,00 16/07/2025 38 20 27 552 22 000 893 786,88 715 220,00 17/07/2025 60 46 38 000 32 000 1 233 860,00 1 041 600,00 18/07/2025 13 29 14 000 30 000 455 140,00 978 900,00 21/07/2025 7 41 9 000 31 672 295 020,00 1 039 158,32 22/07/2025 3 57 6 000 36 456 196 680,00 1 200 860,64 23/07/2025 16 32 22 000 21 999 727 100,00 729 266,85 24/07/2025 29 49 34 000 36 532 1 128 120,00 1 215 784,96 25/07/2025 39 33 28 630 16 000 950 516,00 533 440,00 28/07/2025 40 41 22 000 28 000 733 260,00 933 800,00 29/07/2025 35 29 30 000 27 470 999 900,00 916 124,50 30/07/2025 7 31 6 297 31 010 210 823,56 1 039 455,20 31/07/2025 73 50 96 000 76 172 3 213 120,00 2 554 047,16 Sous-total juillet 2025 712 844 655 927 687 689 21 643 846,44 22 761 862,66 01/08/2025 29 36 42 000 39 828 1 404 060,00 1 333 043,16 04/08/2025 - 31 - 24 000 - 817 200,00 05/08/2025 21 45 26 000 28 000 898 560,00 968 240,00 06/08/2025 5 32 10 000 20 570 348 300,00 717 893,00 07/08/2025 47 7 24 000 8 121 836 880,00 284 478,63 08/08/2025 6 21 6 000 21 879 209 340,00 764 889,84 11/08/2025 20 26 18 000 10 500 628 560,00 366 765,00 12/08/2025 34 28 33 000 17 000 1 150 710,00 595 680,00 13/08/2025 - 47 - 21 227 - 741 459,11 14/08/2025 27 16 30 000 3 773 1 045 800,00 132 809,60 15/08/2025 7 47 6 000 20 000 207 720,00 694 000,00 18/08/2025 51 32 22 000 14 000 765 820,00 488 460,00 19/08/2025 17 32 14 000 14 000 489 300,00 490 000,00 20/08/2025 - 29 - 17 000 - 598 570,00 21/08/2025 21 3 10 604 4 628 373 578,92 163 183,28 22/08/2025 15 33 4 000 16 000 141 080,00 565 760,00 25/08/2025 49 1 41 000 1 1 439 100,00 35,40 26/08/2025 67 5 40 000 1 035 1 366 800,00 35 397,00 27/08/2025 36 28 34 000 14 000 1 147 160,00 474 180,00 28/08/2025 26 8 26 000 8 000 864 500,00 266 560,00 29/08/2025 27 40 8 000 32 000 265 840,00 1 066 880,00 Sous-total août 2025 505 547 394 604 335 562 13 583 108,92 11 565 484,02





Date Achats Nombre de transactions Ventes Nombre de transactions Achats Nombre de titres Ventes Nombre de titres Achats Capitaux en EUR Ventes Capitaux en EUR 01/09/2025 21 16 20 000 11 001 664 800,00 366 443,31 02/09/2025 41 - 40 000 - 1 315 200,00 - 03/09/2025 25 29 26 000 14 000 849 420,00 459 060,00 04/09/2025 2 50 2 000 48 000 65 280,00 1 583 520,00 05/09/2025 9 34 14 000 34 512 462 420,00 1 148 904,48 08/09/2025 23 36 28 000 18 116 936 040,00 607 429,48 09/09/2025 45 10 30 000 9 310 1 001 100,00 312 536,70 10/09/2025 41 28 29 000 14 000 963 380,00 467 460,00 11/09/2025 18 27 18 074 20 183 601 141,24 673 304,88 12/09/2025 2 49 4 000 32 000 133 320,00 1 074 880,00 15/09/2025 23 18 28 000 12 000 937 440,00 403 680,00 16/09/2025 40 - 30 000 - 991 800,00 - 17/09/2025 28 14 12 000 13 000 392 280,00 426 660,00 18/09/2025 37 45 31 000 30 200 1 017 420,00 995 090,00 19/09/2025 37 77 12 083 47 000 395 234,93 1 545 360,00 22/09/2025 28 11 16 200 10 000 532 656,00 330 000,00 23/09/2025 35 20 26 073 16 016 857 280,24 528 367,84 24/09/2025 13 27 12 000 20 160 392 880,00 661 449,60 25/09/2025 22 39 10 410 30 000 340 302,90 986 100,00 26/09/2025 7 42 8 000 26 000 263 120,00 858 260,00 29/09/2025 28 35 22 001 24 000 725 372,97 792 240,00 30/09/2025 38 29 21 999 24 000 723 767,10 791 520,00 Sous-total septembre 2025 563 636 440 840 453 498 14 561 655,38 15 012 266,29 01/10/2025 18 30 26 000 20 157 855 660,00 664 173,15 02/10/2025 9 18 12 000 20 100 393 000,00 660 888,00 03/10/2025 25 19 32 000 8 192 1 043 840,00 269 680,64 06/10/2025 48 1 46 000 2 000 1 473 380,00 64 880,00 07/10/2025 36 - 30 000 - 949 200,00 - 08/10/2025 6 40 6 000 30 000 189 300,00 950 400,00 09/10/2025 9 47 2 000 44 000 63 360,00 1 406 240,00 10/10/2025 33 8 20 000 12 000 640 800,00 386 160,00 13/10/2025 68 24 30 000 24 000 958 800,00 771 840,00 14/10/2025 15 50 12 000 48 000 391 080,00 1 580 160,00 15/10/2025 19 31 20 000 32 000 653 200,00 1 051 520,00 16/10/2025 9 59 16 000 34 000 525 120,00 1 122 340,00 17/10/2025 33 11 24 834 10 000 815 300,22 329 000,00 20/10/2025 26 23 28 000 14 000 914 480,00 460 040,00 21/10/2025 - 101 - 32 000 - 1 053 120,00 22/10/2025 - 46 - 25 026 - 832 865,28 23/10/2025 22 23 27 000 18 000 905 310,00 606 240,00 24/10/2025 16 137 18 526 24 000 616 360,02 803 280,00 27/10/2025 29 - 24 000 - 799 440,00 - 28/10/2025 17 27 12 000 19 414 398 040,00 646 097,92 29/10/2025 24 13 15 658 12 000 521 098,24 400 800,00 30/10/2025 42 25 27 376 28 000 907 788,16 929 320,00 31/10/2025 29 8 14 000 12 000 464 800,00 398 520,00 Sous-total octobre 2025 533 741 443 394 468 889 14 479 356,64 15 387 564,99





Date Achats Nombre de transactions Ventes Nombre de transactions Achats Nombre de titres Ventes Nombre de titres Achats Capitaux en EUR Ventes Capitaux en EUR 03/11/2025 12 8 8 000 14 000 264 720,00 464 380,00 04/11/2025 26 22 12 000 32 000 395 760,00 1 062 720,00 05/11/2025 21 15 18 000 12 000 595 440,00 398 280,00 06/11/2025 12 41 14 000 30 000 464 660,00 999 600,00 07/11/2025 9 40 12 000 22 000 399 120,00 735 460,00 10/11/2025 1 13 2 000 14 000 67 000,00 471 240,00 11/11/2025 - 25 - 12 000 - 408 000,00 12/11/2025 27 31 22 000 10 000 750 860,00 342 500,00 13/11/2025 25 12 14 000 6 000 478 660,00 205 500,00 14/11/2025 37 - 24 000 - 815 280,00 - 17/11/2025 27 15 21 117 14 000 711 854,07 472 500,00 18/11/2025 31 4 18 000 4 092 598 500,00 136 590,96 19/11/2025 21 17 18 000 14 077 597 600,00 468 623,33 20/11/2025 13 21 14 001 6 055 463 853,13 202 055,35 21/11/2025 27 21 34 000 24 000 1 114 860,00 790 080,00 24/11/2025 49 31 42 000 39 952 1 371 720,00 1 307 229,44 25/11/2025 22 49 38 000 44 048 1 250 580,00 1 450 941,12 26/11/2025 9 36 12 000 22 000 397 080,00 732 380,00 27/11/2025 9 20 11 001 16 000 369 303,57 538 080,00 28/11/2025 4 13 6 208 10 000 208 340,48 336 300,00 Sous-total novembre 2025 382 434 340 327 346 224 11 315 191,25 11 522 460,20 01/12/2025 21 10 14 000 12 000 468 860,00 402 960,00 02/12/2025 21 9 20 000 8 000 670 800,00 269 360,00 03/12/2025 30 22 26 000 22 000 868 920,00 738 540,00 04/12/2025 20 3 26 000 2 000 863 720,00 66 800,00 05/12/2025 13 9 20 000 10 000 659 800,00 331 200,00 08/12/2025 24 19 22 000 26 000 725 780,00 858 520,00 09/12/2025 32 26 30 000 30 224 990 600,00 998 600,96 10/12/2025 25 4 18 000 6 000 592 200,00 198 060,00 11/12/2025 14 23 14 000 30 000 457 100,00 983 400,00 12/12/2025 10 22 6 225 19 838 203 993,25 654 654,00 15/12/2025 16 35 26 000 25 438 861 640,00 845 050,36 16/12/2025 18 37 20 000 38 000 661 400,00 1 261 980,00 17/12/2025 18 36 30 000 24 000 1 000 200,00 801 840,00 18/12/2025 - 45 - 34 000 - 1 143 080,00 19/12/2025 31 82 36 000 20 000 1 208 160,00 672 800,00 22/12/2025 27 35 15 000 28 000 502 800,00 942 200,00 23/12/2025 13 16 18 000 14 000 608 580,00 474 600,00 24/12/2025 35 6 10 000 5 667 337 400,00 191 487,93 29/12/2025 12 23 8 000 20 333 269 280,00 687 255,40 30/12/2025 - 16 - 10 053 - 340 193,52 31/12/2025 11 - 8 000 - 270 160,00 - Sous-total décembre 2025 391 478 367 225 385 553 12 221 393,25 12 862 582,17 TOTAL 2éme SEMESTRE 2025 3 086 3 680 2 642 317 2 677 415 87 804 551,88 89 112 220,33

AGENDA

19 février 2026

7 mai 2026

7 mai 2026 Résultats annuels 2025 (après la clôture de la bourse)

Résultats du premier trimestre 2026 (avant l’ouverture de la bourse)

Assemblée Générale Annuelle









CONTACTS

RELATIONS INVESTISSEURS

Laurent Budd, CFA Group Head of Investor Relations and Financial Communication

+33 (0)6 86 59 74 36 — laurent.budd@klepierre.com

Hugo Martins, Investor Relations Manager

+33 (0)7 72 11 63 24 — hugo.martins@klepierre.com

Tanguy Phelippeau, Investor Relations Manager

+33 (0)7 72 09 29 57 — tanguy.phelippeau@klepierre.com

À PROPOS DE KLÉPIERRE

Klépierre est le leader européen des centres commerciaux en Europe continentale. Le portefeuille de la Société est estimé à 20,6 milliards d’euros au 30 juin 2025, et compte de grands centres commerciaux dans plus de dix pays en Europe continentale, qui accueillent plus de 700 millions de visiteurs par an. Klépierre est une Société d’investissement immobilier cotée (SIIC) française, dont les actions sont admises aux négociations sur Euronext Paris, et est membre des indices CAC Next 20 et EPRA Euro Zone. Elle est aussi membre d’indices éthiques, comme le CAC SBT 1.5, MSCI Europe ESG Leaders, FTSE4Good, Euronext Vigeo Europe 120, et figure sur la « Liste A » du CDP. Ces distinctions soulignent l’engagement de Klépierre dans une démarche proactive de développement durable, ainsi que le leadership mondial du Groupe dans la lutte contre le changement climatique.

Pour en savoir plus, veuillez consulter notre site Internet : www.klepierre.com

Pièce jointe