KLÉPIERRE:BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ

COMMUNIQUÉ RÉGLEMENTÉ
BILAN SEMESTRIEL
DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ
Paris, le 6 janvier 2026
Conformément aux dispositions de la décision de l’Autorité des marchés financiers no 2021-01 du 22 juin 2021 instaurant les contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise, Klépierre informe le public du bilan du contrat de liquidité sur le 2ème semestre 2025 :
- Moyens disponibles au 31 décembre 2025 : 54 727 actions Klépierre et 11 047 453,80 euros ;
- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l’achat : 3 086 ;
- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 3 680 ;
- Volume échangé sur le semestre à l’achat : 2 642 317 titres pour 87 804 551,88 euros ;
- Volume échangé sur le semestre à la vente : 2 677 415 titres pour 89 112 220,33 euros.
Il est rappelé que :
- Au 30 juin 2025, les moyens disponibles étaient de 89 825 actions Klépierre et 9 639 816,34 euros ;
- Lors de la mise en œuvre le 1er février 2023 du contrat de liquidité confié à Kepler Cheuvreux, les moyens disponibles étaient de 0 action Klépierre et 10 738 920,93 euros.
DÉTAIL DES TRANSACTIONS
|Date
|Achats Nombre de transactions
|Ventes Nombre de transactions
|Achats Nombre de titres
|Ventes Nombre de titres
|Achats Capitaux en EUR
|Ventes Capitaux en EUR
|01/07/2025
|37
|35
|44 000
|40 000
|1 464 760,00
|1 332 800,00
|02/07/2025
|33
|29
|40 000
|20 000
|1 328 000,00
|666 400,00
|03/07/2025
|40
|50
|30 000
|42 000
|1 001 100,00
|1 403 640,00
|04/07/2025
|53
|49
|40 000
|35 045
|1 330 800,00
|1 168 049,85
|07/07/2025
|4
|68
|4 000
|33 663
|134 080,00
|1 131 413,43
|08/07/2025
|39
|3
|38 000
|721
|1 233 100,00
|23 490,18
|09/07/2025
|12
|45
|12 000
|36 350
|387 360,00
|1 179 557,50
|10/07/2025
|36
|53
|32 000
|40 000
|1 039 680,00
|1 302 800,00
|11/07/2025
|17
|8
|24 000
|8 210
|775 920,00
|266 004,00
|14/07/2025
|46
|34
|20 448
|30 289
|664 560,00
|988 330,07
|15/07/2025
|35
|12
|38 000
|12 100
|1 247 160,00
|401 720,00
|16/07/2025
|38
|20
|27 552
|22 000
|893 786,88
|715 220,00
|17/07/2025
|60
|46
|38 000
|32 000
|1 233 860,00
|1 041 600,00
|18/07/2025
|13
|29
|14 000
|30 000
|455 140,00
|978 900,00
|21/07/2025
|7
|41
|9 000
|31 672
|295 020,00
|1 039 158,32
|22/07/2025
|3
|57
|6 000
|36 456
|196 680,00
|1 200 860,64
|23/07/2025
|16
|32
|22 000
|21 999
|727 100,00
|729 266,85
|24/07/2025
|29
|49
|34 000
|36 532
|1 128 120,00
|1 215 784,96
|25/07/2025
|39
|33
|28 630
|16 000
|950 516,00
|533 440,00
|28/07/2025
|40
|41
|22 000
|28 000
|733 260,00
|933 800,00
|29/07/2025
|35
|29
|30 000
|27 470
|999 900,00
|916 124,50
|30/07/2025
|7
|31
|6 297
|31 010
|210 823,56
|1 039 455,20
|31/07/2025
|73
|50
|96 000
|76 172
|3 213 120,00
|2 554 047,16
|Sous-total juillet 2025
|712
|844
|655 927
|687 689
|21 643 846,44
|22 761 862,66
|01/08/2025
|29
|36
|42 000
|39 828
|1 404 060,00
|1 333 043,16
|04/08/2025
|-
|31
|-
|24 000
|-
|817 200,00
|05/08/2025
|21
|45
|26 000
|28 000
|898 560,00
|968 240,00
|06/08/2025
|5
|32
|10 000
|20 570
|348 300,00
|717 893,00
|07/08/2025
|47
|7
|24 000
|8 121
|836 880,00
|284 478,63
|08/08/2025
|6
|21
|6 000
|21 879
|209 340,00
|764 889,84
|11/08/2025
|20
|26
|18 000
|10 500
|628 560,00
|366 765,00
|12/08/2025
|34
|28
|33 000
|17 000
|1 150 710,00
|595 680,00
|13/08/2025
|-
|47
|-
|21 227
|-
|741 459,11
|14/08/2025
|27
|16
|30 000
|3 773
|1 045 800,00
|132 809,60
|15/08/2025
|7
|47
|6 000
|20 000
|207 720,00
|694 000,00
|18/08/2025
|51
|32
|22 000
|14 000
|765 820,00
|488 460,00
|19/08/2025
|17
|32
|14 000
|14 000
|489 300,00
|490 000,00
|20/08/2025
|-
|29
|-
|17 000
|-
|598 570,00
|21/08/2025
|21
|3
|10 604
|4 628
|373 578,92
|163 183,28
|22/08/2025
|15
|33
|4 000
|16 000
|141 080,00
|565 760,00
|25/08/2025
|49
|1
|41 000
|1
|1 439 100,00
|35,40
|26/08/2025
|67
|5
|40 000
|1 035
|1 366 800,00
|35 397,00
|27/08/2025
|36
|28
|34 000
|14 000
|1 147 160,00
|474 180,00
|28/08/2025
|26
|8
|26 000
|8 000
|864 500,00
|266 560,00
|29/08/2025
|27
|40
|8 000
|32 000
|265 840,00
|1 066 880,00
|Sous-total août 2025
|505
|547
|394 604
|335 562
|13 583 108,92
|11 565 484,02
|Date
|Achats Nombre de transactions
|Ventes Nombre de transactions
|Achats Nombre de titres
|Ventes Nombre de titres
|Achats Capitaux en EUR
|Ventes Capitaux en EUR
|01/09/2025
|21
|16
|20 000
|11 001
|664 800,00
|366 443,31
|02/09/2025
|41
|-
|40 000
|-
|1 315 200,00
|-
|03/09/2025
|25
|29
|26 000
|14 000
|849 420,00
|459 060,00
|04/09/2025
|2
|50
|2 000
|48 000
|65 280,00
|1 583 520,00
|05/09/2025
|9
|34
|14 000
|34 512
|462 420,00
|1 148 904,48
|08/09/2025
|23
|36
|28 000
|18 116
|936 040,00
|607 429,48
|09/09/2025
|45
|10
|30 000
|9 310
|1 001 100,00
|312 536,70
|10/09/2025
|41
|28
|29 000
|14 000
|963 380,00
|467 460,00
|11/09/2025
|18
|27
|18 074
|20 183
|601 141,24
|673 304,88
|12/09/2025
|2
|49
|4 000
|32 000
|133 320,00
|1 074 880,00
|15/09/2025
|23
|18
|28 000
|12 000
|937 440,00
|403 680,00
|16/09/2025
|40
|-
|30 000
|-
|991 800,00
|-
|17/09/2025
|28
|14
|12 000
|13 000
|392 280,00
|426 660,00
|18/09/2025
|37
|45
|31 000
|30 200
|1 017 420,00
|995 090,00
|19/09/2025
|37
|77
|12 083
|47 000
|395 234,93
|1 545 360,00
|22/09/2025
|28
|11
|16 200
|10 000
|532 656,00
|330 000,00
|23/09/2025
|35
|20
|26 073
|16 016
|857 280,24
|528 367,84
|24/09/2025
|13
|27
|12 000
|20 160
|392 880,00
|661 449,60
|25/09/2025
|22
|39
|10 410
|30 000
|340 302,90
|986 100,00
|26/09/2025
|7
|42
|8 000
|26 000
|263 120,00
|858 260,00
|29/09/2025
|28
|35
|22 001
|24 000
|725 372,97
|792 240,00
|30/09/2025
|38
|29
|21 999
|24 000
|723 767,10
|791 520,00
|Sous-total septembre 2025
|563
|636
|440 840
|453 498
|14 561 655,38
|15 012 266,29
|01/10/2025
|18
|30
|26 000
|20 157
|855 660,00
|664 173,15
|02/10/2025
|9
|18
|12 000
|20 100
|393 000,00
|660 888,00
|03/10/2025
|25
|19
|32 000
|8 192
|1 043 840,00
|269 680,64
|06/10/2025
|48
|1
|46 000
|2 000
|1 473 380,00
|64 880,00
|07/10/2025
|36
|-
|30 000
|-
|949 200,00
|-
|08/10/2025
|6
|40
|6 000
|30 000
|189 300,00
|950 400,00
|09/10/2025
|9
|47
|2 000
|44 000
|63 360,00
|1 406 240,00
|10/10/2025
|33
|8
|20 000
|12 000
|640 800,00
|386 160,00
|13/10/2025
|68
|24
|30 000
|24 000
|958 800,00
|771 840,00
|14/10/2025
|15
|50
|12 000
|48 000
|391 080,00
|1 580 160,00
|15/10/2025
|19
|31
|20 000
|32 000
|653 200,00
|1 051 520,00
|16/10/2025
|9
|59
|16 000
|34 000
|525 120,00
|1 122 340,00
|17/10/2025
|33
|11
|24 834
|10 000
|815 300,22
|329 000,00
|20/10/2025
|26
|23
|28 000
|14 000
|914 480,00
|460 040,00
|21/10/2025
|-
|101
|-
|32 000
|-
|1 053 120,00
|22/10/2025
|-
|46
|-
|25 026
|-
|832 865,28
|23/10/2025
|22
|23
|27 000
|18 000
|905 310,00
|606 240,00
|24/10/2025
|16
|137
|18 526
|24 000
|616 360,02
|803 280,00
|27/10/2025
|29
|-
|24 000
|-
|799 440,00
|-
|28/10/2025
|17
|27
|12 000
|19 414
|398 040,00
|646 097,92
|29/10/2025
|24
|13
|15 658
|12 000
|521 098,24
|400 800,00
|30/10/2025
|42
|25
|27 376
|28 000
|907 788,16
|929 320,00
|31/10/2025
|29
|8
|14 000
|12 000
|464 800,00
|398 520,00
|Sous-total octobre 2025
|533
|741
|443 394
|468 889
|14 479 356,64
|15 387 564,99
|Date
|Achats Nombre de transactions
|Ventes Nombre de transactions
|Achats Nombre de titres
|Ventes Nombre de titres
|Achats Capitaux en EUR
|Ventes Capitaux en EUR
|03/11/2025
|12
|8
|8 000
|14 000
|264 720,00
|464 380,00
|04/11/2025
|26
|22
|12 000
|32 000
|395 760,00
|1 062 720,00
|05/11/2025
|21
|15
|18 000
|12 000
|595 440,00
|398 280,00
|06/11/2025
|12
|41
|14 000
|30 000
|464 660,00
|999 600,00
|07/11/2025
|9
|40
|12 000
|22 000
|399 120,00
|735 460,00
|10/11/2025
|1
|13
|2 000
|14 000
|67 000,00
|471 240,00
|11/11/2025
|-
|25
|-
|12 000
|-
|408 000,00
|12/11/2025
|27
|31
|22 000
|10 000
|750 860,00
|342 500,00
|13/11/2025
|25
|12
|14 000
|6 000
|478 660,00
|205 500,00
|14/11/2025
|37
|-
|24 000
|-
|815 280,00
|-
|17/11/2025
|27
|15
|21 117
|14 000
|711 854,07
|472 500,00
|18/11/2025
|31
|4
|18 000
|4 092
|598 500,00
|136 590,96
|19/11/2025
|21
|17
|18 000
|14 077
|597 600,00
|468 623,33
|20/11/2025
|13
|21
|14 001
|6 055
|463 853,13
|202 055,35
|21/11/2025
|27
|21
|34 000
|24 000
|1 114 860,00
|790 080,00
|24/11/2025
|49
|31
|42 000
|39 952
|1 371 720,00
|1 307 229,44
|25/11/2025
|22
|49
|38 000
|44 048
|1 250 580,00
|1 450 941,12
|26/11/2025
|9
|36
|12 000
|22 000
|397 080,00
|732 380,00
|27/11/2025
|9
|20
|11 001
|16 000
|369 303,57
|538 080,00
|28/11/2025
|4
|13
|6 208
|10 000
|208 340,48
|336 300,00
|Sous-total novembre 2025
|382
|434
|340 327
|346 224
|11 315 191,25
|11 522 460,20
|01/12/2025
|21
|10
|14 000
|12 000
|468 860,00
|402 960,00
|02/12/2025
|21
|9
|20 000
|8 000
|670 800,00
|269 360,00
|03/12/2025
|30
|22
|26 000
|22 000
|868 920,00
|738 540,00
|04/12/2025
|20
|3
|26 000
|2 000
|863 720,00
|66 800,00
|05/12/2025
|13
|9
|20 000
|10 000
|659 800,00
|331 200,00
|08/12/2025
|24
|19
|22 000
|26 000
|725 780,00
|858 520,00
|09/12/2025
|32
|26
|30 000
|30 224
|990 600,00
|998 600,96
|10/12/2025
|25
|4
|18 000
|6 000
|592 200,00
|198 060,00
|11/12/2025
|14
|23
|14 000
|30 000
|457 100,00
|983 400,00
|12/12/2025
|10
|22
|6 225
|19 838
|203 993,25
|654 654,00
|15/12/2025
|16
|35
|26 000
|25 438
|861 640,00
|845 050,36
|16/12/2025
|18
|37
|20 000
|38 000
|661 400,00
|1 261 980,00
|17/12/2025
|18
|36
|30 000
|24 000
|1 000 200,00
|801 840,00
|18/12/2025
|-
|45
|-
|34 000
|-
|1 143 080,00
|19/12/2025
|31
|82
|36 000
|20 000
|1 208 160,00
|672 800,00
|22/12/2025
|27
|35
|15 000
|28 000
|502 800,00
|942 200,00
|23/12/2025
|13
|16
|18 000
|14 000
|608 580,00
|474 600,00
|24/12/2025
|35
|6
|10 000
|5 667
|337 400,00
|191 487,93
|29/12/2025
|12
|23
|8 000
|20 333
|269 280,00
|687 255,40
|30/12/2025
|-
|16
|-
|10 053
|-
|340 193,52
|31/12/2025
|11
|-
|8 000
|-
|270 160,00
|-
|Sous-total décembre 2025
|391
|478
|367 225
|385 553
|12 221 393,25
|12 862 582,17
|TOTAL 2éme SEMESTRE 2025
|3 086
|3 680
|2 642 317
|2 677 415
|87 804 551,88
|89 112 220,33
AGENDA
|19 février 2026
7 mai 2026
7 mai 2026
|Résultats annuels 2025 (après la clôture de la bourse)
Résultats du premier trimestre 2026 (avant l’ouverture de la bourse)
Assemblée Générale Annuelle
CONTACTS
RELATIONS INVESTISSEURS
Laurent Budd, CFA Group Head of Investor Relations and Financial Communication
+33 (0)6 86 59 74 36 — laurent.budd@klepierre.com
Hugo Martins, Investor Relations Manager
+33 (0)7 72 11 63 24 — hugo.martins@klepierre.com
Tanguy Phelippeau, Investor Relations Manager
+33 (0)7 72 09 29 57 — tanguy.phelippeau@klepierre.com
À PROPOS DE KLÉPIERRE
Klépierre est le leader européen des centres commerciaux en Europe continentale. Le portefeuille de la Société est estimé à 20,6 milliards d’euros au 30 juin 2025, et compte de grands centres commerciaux dans plus de dix pays en Europe continentale, qui accueillent plus de 700 millions de visiteurs par an. Klépierre est une Société d’investissement immobilier cotée (SIIC) française, dont les actions sont admises aux négociations sur Euronext Paris, et est membre des indices CAC Next 20 et EPRA Euro Zone. Elle est aussi membre d’indices éthiques, comme le CAC SBT 1.5, MSCI Europe ESG Leaders, FTSE4Good, Euronext Vigeo Europe 120, et figure sur la « Liste A » du CDP. Ces distinctions soulignent l’engagement de Klépierre dans une démarche proactive de développement durable, ainsi que le leadership mondial du Groupe dans la lutte contre le changement climatique.
Pour en savoir plus, veuillez consulter notre site Internet : www.klepierre.com
