KLÉPIERRE:BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ

COMMUNIQUÉ RÉGLEMENTÉ

BILAN SEMESTRIEL
DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ

Paris, le 6 janvier 2026

Conformément aux dispositions de la décision de l’Autorité des marchés financiers no 2021-01 du 22 juin 2021 instaurant les contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise, Klépierre informe le public du bilan du contrat de liquidité sur le 2ème semestre 2025 :

  • Moyens disponibles au 31 décembre 2025 : 54 727 actions Klépierre et 11 047 453,80 euros ;

  • Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l’achat : 3 086 ;
  • Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 3 680 ;
  • Volume échangé sur le semestre à l’achat : 2 642 317 titres pour 87 804 551,88 euros ;
  • Volume échangé sur le semestre à la vente : 2 677 415 titres pour 89 112 220,33 euros.

Il est rappelé que :

  • Au 30 juin 2025, les moyens disponibles étaient de 89 825 actions Klépierre et 9 639 816,34 euros ;
  • Lors de la mise en œuvre le 1er février 2023 du contrat de liquidité confié à Kepler Cheuvreux, les moyens disponibles étaient de 0 action Klépierre et 10 738 920,93 euros.

DÉTAIL DES TRANSACTIONS

DateAchats Nombre de transactionsVentes Nombre de transactionsAchats Nombre de titres Ventes Nombre de titresAchats Capitaux en EURVentes Capitaux en EUR
01/07/2025 3735 44 000 40 000 1 464 760,00 1 332 800,00
02/07/2025 3329 40 000 20 000 1 328 000,00 666 400,00
03/07/2025 4050 30 000 42 000 1 001 100,00 1 403 640,00
04/07/2025 5349 40 000 35 045 1 330 800,00 1 168 049,85
07/07/2025 468 4 000 33 663 134 080,00 1 131 413,43
08/07/2025 393 38 000 721 1 233 100,00 23 490,18
09/07/2025 1245 12 000 36 350 387 360,00 1 179 557,50
10/07/2025 3653 32 000 40 000 1 039 680,00 1 302 800,00
11/07/2025 178 24 000 8 210 775 920,00 266 004,00
14/07/2025 4634 20 448 30 289 664 560,00 988 330,07
15/07/2025 3512 38 000 12 100 1 247 160,00 401 720,00
16/07/2025 3820 27 552 22 000 893 786,88 715 220,00
17/07/2025 6046 38 000 32 000 1 233 860,00 1 041 600,00
18/07/2025 1329 14 000 30 000 455 140,00 978 900,00
21/07/2025 741 9 000 31 672 295 020,00 1 039 158,32
22/07/2025 357 6 000 36 456 196 680,00 1 200 860,64
23/07/2025 1632 22 000 21 999 727 100,00 729 266,85
24/07/2025 2949 34 000 36 532 1 128 120,00 1 215 784,96
25/07/2025 3933 28 630 16 000 950 516,00 533 440,00
28/07/2025 4041 22 000 28 000 733 260,00 933 800,00
29/07/2025 3529 30 000 27 470 999 900,00 916 124,50
30/07/2025 731 6 297 31 010 210 823,56 1 039 455,20
31/07/2025 7350 96 000 76 172 3 213 120,00 2 554 047,16
Sous-total juillet 2025712844655 927687 68921 643 846,4422 761 862,66
01/08/2025 2936 42 000 39 828 1 404 060,00 1 333 043,16
04/08/2025 -31 - 24 000 - 817 200,00
05/08/2025 2145 26 000 28 000 898 560,00 968 240,00
06/08/2025 532 10 000 20 570 348 300,00 717 893,00
07/08/2025 477 24 000 8 121 836 880,00 284 478,63
08/08/2025 621 6 000 21 879 209 340,00 764 889,84
11/08/2025 2026 18 000 10 500 628 560,00 366 765,00
12/08/2025 3428 33 000 17 000 1 150 710,00 595 680,00
13/08/2025 -47 - 21 227 - 741 459,11
14/08/2025 2716 30 000 3 773 1 045 800,00 132 809,60
15/08/2025 747 6 000 20 000 207 720,00 694 000,00
18/08/2025 5132 22 000 14 000 765 820,00 488 460,00
19/08/2025 1732 14 000 14 000 489 300,00 490 000,00
20/08/2025 -29 - 17 000 - 598 570,00
21/08/2025 213 10 604 4 628 373 578,92 163 183,28
22/08/2025 1533 4 000 16 000 141 080,00 565 760,00
25/08/2025 491 41 000 1 1 439 100,00 35,40
26/08/2025 675 40 000 1 035 1 366 800,00 35 397,00
27/08/2025 3628 34 000 14 000 1 147 160,00 474 180,00
28/08/2025 268 26 000 8 000 864 500,00 266 560,00
29/08/2025 2740 8 000 32 000 265 840,00 1 066 880,00
Sous-total août 2025505547 394 604 335 562 13 583 108,92 11 565 484,02


DateAchats Nombre de transactionsVentes Nombre de transactionsAchats Nombre de titres Ventes Nombre de titresAchats Capitaux en EURVentes Capitaux en EUR
01/09/2025 2116 20 000 11 001 664 800,00 366 443,31
02/09/2025 41- 40 000 - 1 315 200,00 -
03/09/2025 2529 26 000 14 000 849 420,00 459 060,00
04/09/2025 250 2 000 48 000 65 280,00 1 583 520,00
05/09/2025 934 14 000 34 512 462 420,00 1 148 904,48
08/09/2025 2336 28 000 18 116 936 040,00 607 429,48
09/09/2025 4510 30 000 9 310 1 001 100,00 312 536,70
10/09/2025 4128 29 000 14 000 963 380,00 467 460,00
11/09/2025 1827 18 074 20 183 601 141,24 673 304,88
12/09/2025 249 4 000 32 000 133 320,00 1 074 880,00
15/09/2025 2318 28 000 12 000 937 440,00 403 680,00
16/09/2025 40- 30 000 - 991 800,00 -
17/09/2025 2814 12 000 13 000 392 280,00 426 660,00
18/09/2025 3745 31 000 30 200 1 017 420,00 995 090,00
19/09/2025 3777 12 083 47 000 395 234,93 1 545 360,00
22/09/2025 2811 16 200 10 000 532 656,00 330 000,00
23/09/2025 3520 26 073 16 016 857 280,24 528 367,84
24/09/2025 1327 12 000 20 160 392 880,00 661 449,60
25/09/2025 2239 10 410 30 000 340 302,90 986 100,00
26/09/2025 742 8 000 26 000 263 120,00 858 260,00
29/09/2025 2835 22 001 24 000 725 372,97 792 240,00
30/09/2025 3829 21 999 24 000 723 767,10 791 520,00
Sous-total septembre 2025 563 636 440 840 453 498 14 561 655,38 15 012 266,29
01/10/2025 1830 26 000 20 157 855 660,00 664 173,15
02/10/2025 918 12 000 20 100 393 000,00 660 888,00
03/10/2025 2519 32 000 8 192 1 043 840,00 269 680,64
06/10/2025 481 46 000 2 000 1 473 380,00 64 880,00
07/10/2025 36- 30 000 - 949 200,00 -
08/10/2025 640 6 000 30 000 189 300,00 950 400,00
09/10/2025 947 2 000 44 000 63 360,00 1 406 240,00
10/10/2025 338 20 000 12 000 640 800,00 386 160,00
13/10/2025 6824 30 000 24 000 958 800,00 771 840,00
14/10/2025 1550 12 000 48 000 391 080,00 1 580 160,00
15/10/2025 1931 20 000 32 000 653 200,00 1 051 520,00
16/10/2025 959 16 000 34 000 525 120,00 1 122 340,00
17/10/2025 3311 24 834 10 000 815 300,22 329 000,00
20/10/2025 2623 28 000 14 000 914 480,00 460 040,00
21/10/2025 -101 - 32 000 - 1 053 120,00
22/10/2025 -46 - 25 026 - 832 865,28
23/10/2025 2223 27 000 18 000 905 310,00 606 240,00
24/10/2025 16137 18 526 24 000 616 360,02 803 280,00
27/10/2025 29- 24 000 - 799 440,00 -
28/10/2025 1727 12 000 19 414 398 040,00 646 097,92
29/10/2025 2413 15 658 12 000 521 098,24 400 800,00
30/10/2025 4225 27 376 28 000 907 788,16 929 320,00
31/10/2025 298 14 000 12 000 464 800,00 398 520,00
Sous-total octobre 2025533741 443 394 468 889 14 479 356,64 15 387 564,99


DateAchats Nombre de transactionsVentes Nombre de transactionsAchats Nombre de titres Ventes Nombre de titresAchats Capitaux en EURVentes Capitaux en EUR
03/11/2025 128 8 000 14 000 264 720,00 464 380,00
04/11/2025 2622 12 000 32 000 395 760,00 1 062 720,00
05/11/2025 2115 18 000 12 000 595 440,00 398 280,00
06/11/2025 1241 14 000 30 000 464 660,00 999 600,00
07/11/2025 940 12 000 22 000 399 120,00 735 460,00
10/11/2025 113 2 000 14 000 67 000,00 471 240,00
11/11/2025 -25 - 12 000 - 408 000,00
12/11/2025 2731 22 000 10 000 750 860,00 342 500,00
13/11/2025 2512 14 000 6 000 478 660,00 205 500,00
14/11/2025 37- 24 000 - 815 280,00 -
17/11/2025 2715 21 117 14 000 711 854,07 472 500,00
18/11/2025 314 18 000 4 092 598 500,00 136 590,96
19/11/2025 2117 18 000 14 077 597 600,00 468 623,33
20/11/2025 1321 14 001 6 055 463 853,13 202 055,35
21/11/2025 2721 34 000 24 000 1 114 860,00 790 080,00
24/11/2025 4931 42 000 39 952 1 371 720,00 1 307 229,44
25/11/2025 2249 38 000 44 048 1 250 580,00 1 450 941,12
26/11/2025 936 12 000 22 000 397 080,00 732 380,00
27/11/2025 920 11 001 16 000 369 303,57 538 080,00
28/11/2025 413 6 208 10 000 208 340,48 336 300,00
Sous-total novembre 2025382434 340 327 346 224 11 315 191,25 11 522 460,20
01/12/2025 2110 14 000 12 000 468 860,00 402 960,00
02/12/2025 219 20 000 8 000 670 800,00 269 360,00
03/12/2025 3022 26 000 22 000 868 920,00 738 540,00
04/12/2025 203 26 000 2 000 863 720,00 66 800,00
05/12/2025 139 20 000 10 000 659 800,00 331 200,00
08/12/2025 2419 22 000 26 000 725 780,00 858 520,00
09/12/2025 3226 30 000 30 224 990 600,00 998 600,96
10/12/2025 254 18 000 6 000 592 200,00 198 060,00
11/12/2025 1423 14 000 30 000 457 100,00 983 400,00
12/12/2025 1022 6 225 19 838 203 993,25 654 654,00
15/12/2025 1635 26 000 25 438 861 640,00 845 050,36
16/12/2025 1837 20 000 38 000 661 400,00 1 261 980,00
17/12/2025 1836 30 000 24 000 1 000 200,00 801 840,00
18/12/2025 -45 - 34 000 - 1 143 080,00
19/12/2025 3182 36 000 20 000 1 208 160,00 672 800,00
22/12/2025 2735 15 000 28 000 502 800,00 942 200,00
23/12/2025 1316 18 000 14 000 608 580,00 474 600,00
24/12/2025 356 10 000 5 667 337 400,00 191 487,93
29/12/2025 1223 8 000 20 333 269 280,00 687 255,40
30/12/2025 -16 - 10 053 - 340 193,52
31/12/2025 11- 8 000 - 270 160,00 -
Sous-total décembre 2025391478 367 225 385 553 12 221 393,25 12 862 582,17
TOTAL 2éme SEMESTRE 20253 0863 6802 642 3172 677 41587 804 551,8889 112 220,33

AGENDA

19 février 2026
7 mai 2026
7 mai 2026		Résultats annuels 2025 (après la clôture de la bourse)
Résultats du premier trimestre 2026 (avant l’ouverture de la bourse)
Assemblée Générale Annuelle

 

 

CONTACTS
RELATIONS INVESTISSEURS

Laurent Budd, CFA Group Head of Investor Relations and Financial Communication
+33 (0)6 86 59 74 36 — laurent.budd@klepierre.com
Hugo Martins, Investor Relations Manager
+33 (0)7 72 11 63 24 — hugo.martins@klepierre.com    
Tanguy Phelippeau, Investor Relations Manager
+33 (0)7 72 09 29 57 — tanguy.phelippeau@klepierre.com

À PROPOS DE KLÉPIERRE

Klépierre est le leader européen des centres commerciaux en Europe continentale. Le portefeuille de la Société est estimé à 20,6 milliards d’euros au 30 juin 2025, et compte de grands centres commerciaux dans plus de dix pays en Europe continentale, qui accueillent plus de 700 millions de visiteurs par an. Klépierre est une Société d’investissement immobilier cotée (SIIC) française, dont les actions sont admises aux négociations sur Euronext Paris, et est membre des indices CAC Next 20 et EPRA Euro Zone. Elle est aussi membre d’indices éthiques, comme le CAC SBT 1.5, MSCI Europe ESG Leaders, FTSE4Good, Euronext Vigeo Europe 120, et figure sur la « Liste A » du CDP. Ces distinctions soulignent l’engagement de Klépierre dans une démarche proactive de développement durable, ainsi que le leadership mondial du Groupe dans la lutte contre le changement climatique.

Pour en savoir plus, veuillez consulter notre site Internet : www.klepierre.com

