Sodexo : Déclaration mensuelle relative au nombre total de droits de vote et d’actions composant le capital social au 31 décembre 2025

Information réglementée

Issy-les-Moulineaux, le 6 janvier 2026



Sodexo : Déclaration mensuelle relative au nombre total de droits de vote et d’actions composant le capital social

Article L.233-8-II du Code de commerce et article 223-16 du Règlement général de l’AMF

Dénomination sociale de l’émetteur : SODEXO

255, quai de la Bataille de Stalingrad – 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX

Date d’arrêté

des informations Nombre total d’actions composant le capital social Nombre de

droits de vote

exerçables * Nombre de droits de vote théoriques **



31 décembre 2025







147 454 887



215 840 029



218 066 504

* Toutes les actions de la Société disposent des mêmes droits de vote, à l’exception des actions auto-détenues qui sont privées de droits de vote et des actions détenues sous la forme nominative depuis quatre ans au moins qui bénéficient de droits de vote doubles.

** Le nombre de droits de vote théoriques est calculé sur la base de l’ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote (simple ou double), y compris les actions temporairement privées de droits de vote (actions auto-détenues).

