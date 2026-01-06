CertiK, YZi Labs와 100만 달러 규모 보안 감사 지원금 조성 EASY Residency 인큐베이팅 프로젝트 지원

뉴욕, Jan. 07, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 글로벌 최대 Web3 보안 기업 CertiK은 YZi Labs(구 Binance Labs)와 전략적 협력 관계를 체결했다고 발표했다. YZi Labs는 Web3, AI, 바이오테크 분야의 장기적 창업가를 지원하는 글로벌 투자 기관으로, 양사는 EASY Residency 인큐베이션 프로그램에 참여하는 프로젝트들의 보안 아키텍처를 공동으로 강화해 장기적이고 안정적인 성장을 지원할 계획이다.

EASY Residency는 YZi Labs 산하의 글로벌 인큐베이션 프로그램으로, Web3·AI·바이오테크 분야의 스타트업 팀을 지원해 장기적인 가치 창출을 돕는 것을 목표로 한다.

이번 협력에 따라 CertiK은 총 100만 달러 규모의 전용 보안 감사 지원금을 조성해 EASY Residency 프로그램 참여 프로젝트를 지원하고, 정형 검증, Skynet Boosting 및 AI 스캔 등 다양한 보안 서비스를 제공할 예정이다. 또한 YZi Labs는 CertiK과 인큐베이션 프로젝트 간의 협업과 소통을 적극적으로 지원해, 프로젝트 팀이 CertiK의 제품과 서비스 역량을 보다 효과적으로 이해하고 활용할 수 있도록 도울 계획이다.

YZi Labs 책임자인 엘라 장(Ella Zhang)은 “보안은 장기적인 성공을 위한 핵심 기반이지만, 아직 제품–시장 적합성(PMF)을 탐색 중인 초기 창업가들에게는 종종 고위험의 방해 요소로 인식된다. 이는 초고층 빌딩을 건설하는 과정 것과 같다.”며 “창업자는 전체 구조와 비전에 집중해야 하고, CertiK은 구조 엔지니어로서 ‘지진’이 발생하더라도 시스템이 견고하게 유지되도록 보장하는 역할을 한다.”고 밝혔다.

CertiK 공동 창립자 겸 CEO인 룽후이 구 교수는 “이번 YZi Labs와의 협력은 참여 프로젝트들의 보안 수준을 실질적으로 제고하고, 장기적인 성장을 뒷받침할 수 있는 기반을 제공할 것이라 확신한다. 이는 개별 프로젝트의 성장을 넘어, Web3 생태계 전반의 건전성과 지속가능성 강화로 이어질 것”이라고 덧붙였다.

이번 전략적 파트너십은 Web3 산업이 ‘속도 중심 성장’에서 ‘보안 보장’으로 전환하고 있음을 상징적으로 보여준다. ‘기술+자금’을 결합한 ‘보안 중심 인큐베이션’이라는 새로운 모델은 보안을 ‘선택 사항’에서 창업 초기의 ‘필수 요소’로 격상시키며, 이는 YZi Labs의 인큐베이션 모델 고도화를 보여주는 동시에 업계 전반에 새로운 보안 기준을 제시할 가능성을 내포하고 있다.

