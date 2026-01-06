CertiK联合YZi Labs设立100万美元安全审计资金，支持EASY Residency孵化项目

纽约, Jan. 07, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球最大的Web3安全公司CertiK宣布与YZi Labs（原Binance Labs）达成战略合作。YZi Labs是一家专注于支持Web3、AI及生物科技领域长期创业者的全球投资机构，双方将共同提升“EASY Residency孵化计划”参与项目的安全架构，助力其长期稳健发展。

EASY Residency是YZi Labs旗下的全球性孵化计划，旨在支持Web3、AI及生物科技领域的创业团队，助力其实现长期价值的创造。

根据合作内容，CertiK将设立总额为100万美元的专项安全审计资金，用于支持EASY Residency计划的参与项目；并提供形式化验证、Skynet Boosting及AI扫描等安全服务支持。同时，YZi Labs将协助推动CertiK与孵化项目之间的沟通，帮助项目团队更深入了解CertiK的产品与服务能力。

YZi Labs负责人Ella Zhang表示：“安全是实现长期成功的基石，但对于仍在探索产品与市场契合度的早期创业者而言，安全往往是一项高风险的干扰因素。这就像建造一座摩天大楼——创始人应专注于整体架构与愿景，而CertiK则扮演结构工程师的角色，确保整个体系在‘地震’来临时依然稳固。”

CertiK联合创始人兼CEO顾荣辉教授补充道：“我们相信，此次与YZi Labs的合作将切实提升项目的安全水平，为其长期发展提供必要的保障。这不仅关乎项目的成长，也关系到整个Web3生态的健康与可持续发展。”

此次战略合作伙伴关系的达成，标志着Web3行业正经历从“追求速度”向“保障安全”的根本性转变。“技术+资金”共同打造的“安全孵化”新模式，将安全由“可选项”升级为创业初期的“必选项”，这不仅体现了YZi Labs在孵化模式中的探索和升级，更可能为整个行业树立安全新标杆。

