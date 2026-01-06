CRCAM Alpes Provence : Bilan Semestriel Décembre 2025

CR CA ALPES PROVENCE

Siège social : 25 chemin des Trois Cyprès 13097 Aix-en-Provence 381 976 448 RCS Aix-en-Provence

Paris, 1er janvier 2026

Bilan semestriel du contrat de liquidité de la société CR CA ALPES PROVENCE

Au titre du contrat de liquidité confié par la société CR CA ALPES PROVENCE à Kepler Cheuvreux, à la date du 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

- 1 578 titres

- 456 166.45 € en espèces

- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 434

- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 550

- Volume échangé sur le semestre à l'achat : 4 362 titres pour 586 382.23 €

- Volume échangé sur le semestre à la vente : 5 544 titres pour 713 730.26 €

------------------------------------------------------------

Il est rappelé :

• que lors du dernier bilan du 30 juin 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

- 2 760 titres

- 326 506.57 € en espèces

- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 247

- Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 340

- Volume échangé sur le semestre à l'achat : 2 461 titres pour 224 481.05 €

- Volume échangé sur le semestre à la vente : 3 371 titres pour 306 946.13 €

------------------------------------------------------------

• que lors de la mise en place du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

- 7 900 titres

- 1 070 604.93 € en espèces

La mise en œuvre du présent bilan est réalisée conformément à la décision AMF n°2021-01 du 22 juin 2021 renouvelant l’instauration des contrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marché admise.

Pièce jointe