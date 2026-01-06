KBC Groupe: KBC Securities et Van Lanschot Kempen Investment Banking annoncent la création d'une entreprise commune dans le secteur des actions

KBC Securities et Van Lanschot Kempen Investment Banking annoncent la création d'une entreprise commune dans le secteur des actions.

La nouvelle entité sera un broker en actions de premier plan au Benelux et un spécialiste paneuropéen de l'immobilier et des sciences de la vie.

Proposition de valeur attrayante pour les clients, basée sur une couverture de la recherche élargie, une liquidité accrue et un pouvoir de placement plus important sur les marchés et secteurs clés.

L'entreprise commune opérera sous sa propre licence et sera détenue à parts égales par KBC Securities et Van Lanschot Kempen.

La coentreprise devrait commencer ses activités au quatrième trimestre 2026, sous réserve de l'approbation des autorités réglementaires.

Bruxelles, Amsterdam - KBC Securities et Van Lanschot Kempen Investment Banking annoncent leur intention de regrouper leurs activités spécialisées dans les actions au sein d'une entreprise commune détenue à parts égales. La nouvelle entité sera un broker en actions de premier plan au Benelux, également un spécialiste paneuropéen dans l'immobilier et les sciences de la vie. Grâce à cette plate-forme solide, les clients bénéficieront d'une couverture de recherche élargie et d'une liquidité accrue. L'entreprise commune soutiendra les activités de banque d'investissement de KBC Securities et de Van Lanschot Kempen Investment Banking, afin d'apporter de la valeur ajoutée aux entreprises et aux clients institutionnels.

Points forts de l'entreprise commune

KBC Securities et Van Lanschot Kempen Investment Banking intégreront leurs activités relatives aux actions dans l'entreprise commune, y compris toutes les activités actuelles liées à la recherche sur les actions, à la vente, à la vente-négociation, à la négociation et à l'exécution d'Equity Capital Markets (ECM). L'entreprise commune sera le canal de distribution exclusif pour toutes les activités ECM, tant pour les clients de Van Lanschot Kempen Investment Banking que pour ceux de KBC Securities. Les deux parties continueront à s'occuper des relations avec les clients dans le cadre des transactions ECM et offriront indépendamment leurs services de corporate finance, y compris les services de conseil en matière de fusions et acquisitions (M&A).

Offrir aux clients une couverture et une liquidité accrues

Pour les investisseurs, l'entreprise commune permettra d'accéder à une couverture de recherche étendue d’environ 230 actions, avec une forte concentration sur la région du Benelux ainsi que sur les sociétés européennes du secteur de l'immobilier et des sciences de la vie.

Pour les entreprises clientes, la combinaison de la base d'investisseurs paneuropéenne, nationale et américaine de Van Lanschot Kempen avec la base d'investisseurs nationale ainsi que de l'Europe occidentale de KBC Securities devrait accroître considérablement la liquidité, le pouvoir de placement et la couverture des investisseurs. L'entreprise commune permettra d'élargir l'offre à la clientèle, en combinant l'expertise en matière de services aux entreprises, tels que l'apport de liquidités et les rachats d'actions, avec une portée géographique élargie.

La combinaison d'activités complémentaires permettra d'établir une plateforme évolutive avec un potentiel d'expansion dans le futur.

Johan Thijs, CEO du Groupe KBC, a déclaré : "Cette coentreprise marque une étape décisive dans les stratégies de croissance de Van Lanschot Kempen et de KBC. En combinant notre expertise locale avec les atouts complémentaires de Van Lanschot Kempen, nous créons une plateforme internationale permettant l’accès aux marchés boursiers européens et américains pour les entreprises et les clients institutionnels belges. Ce partenariat reflète notre engagement en faveur de la réussite à long terme de nos clients ainsi que de l'innovation."

Maarten Edixhoven, président du conseil d'administration de Van Lanschot Kempen, a déclaré : "Il s'agit d'une association parfaite compte tenu du focus sur l'excellence pour les clients que nous partageons, des valeurs alignées et des services complémentaires. L'entreprise commune nous permettra tout d'abord de mieux servir nos clients respectifs, à plus grande échelle. En outre, elle renforcera le succès continu de nos activités de corporate finance, un élément clé de notre offre unique de gestion de patrimoine. Nous croyons fermement à la valeur des partenariats à long terme en tant qu'élément clé d'une croissance évolutive, et ce projet en est un excellent exemple."

Geert Cleuren, CEO de KBC Securities, a déclaré : "Ce partenariat est entièrement axé sur la valeur ajoutée pour le client. Nous allons étendre notre portée et offrir une gamme complète de services de banque d'investissement, de la recherche sur les actions à la syndication, en passant par la négociation. Ensemble, nous créerons une entité très dynamique au Benelux et deviendrons la référence pour les entreprises et les clients institutionnels. "

Dirk Saltzherr, co-responsable de Van Lanschot Kempen Investment Banking, a déclaré : "Nous sommes ravis de travailler avec KBC Securities pour créer une Equity Platform solide et à l'épreuve du temps qui permettra à notre activité distinctive et spécialisée dans le domaine des actions de prospérer. En tant que partenaires égaux, nous nous engageons à apporter encore plus de valeur ajoutée à nos clients en élargissant notre champ d'action et notre portée. En outre, nous sommes impatients de libérer un potentiel de croissance supplémentaire au profit de nos clients et des autres parties prenantes."

Détails financiers et conditions de clôture

L'entreprise commune permettra d'accroître la rentabilité des activités concernées. La transaction devrait avoir un impact d'environ un quart de point de pourcentage sur le ratio de capital de Van Lanschot Kempen. La transaction n'aura qu’un impact immatériel sur le ratio CET1 du groupe KBC.

La transaction est soumise aux conditions de clôture habituelles et devrait être finalisée au quatrième trimestre 2026. Jusqu'à la clôture, les services aux clients de KBC Securities et de Van Lanschot Kempen resteront inchangés.





A propos de KBC Securities

KBC Securities est la première banque d'investissement belge et fait partie du groupe KBC. Elle fournit des services financiers à un large éventail de clients professionnels, y compris des entreprises et des clients institutionnels, chacun ayant des besoins spécifiques. KBC Securities propose des solutions en matière de financement des entreprises, de marchés des capitaux et de la dette, de fusions et d'acquisitions, de collecte de fonds privés et de structuration financière. Les investisseurs institutionnels apprécient ses recherches approfondies et son accès aux transactions d'actions et d'obligations dans le Benelux et au-delà. Elle fournit également des services d'investissement en donnant accès à un large éventail de fonds de capital-risque et de capital-investissement. Forte de ses racines locales et de son expertise internationale, KBC Securities soutient des entreprises dans divers secteurs, notamment la technologie, les sciences de la vie et les actifs réels.

De plus amples informations sont disponibles sur le site www.kbcsecurities.com.

À propos de Van Lanschot Kempen

Van Lanschot Kempen est un gestionnaire de patrimoine spécialisé indépendant, actif dans la banque privée, la gestion d’investissements et la banque d’investissement. Notre objectif est de préserver et de développer les actifs d’une manière durable, tant pour nos clients que pour la société à laquelle nous appartenons. Grâce à notre orientation à long terme, nous créons une valeur financière et non financière positive. Les racines de Van Lanschot remontent à 1737 et en font la plus ancienne institution financière indépendante des Pays-Bas. Elle est cotée sur Euronext Amsterdam.

Pour plus d’informations, voir : vanlanschotkempen.com.



