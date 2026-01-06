KBC Groep: KBC Securities en Van Lanschot Kempen Investment Banking kondigen joint venture in equities aan

KBC Securities en Van Lanschot Kempen Investment Banking kondigen joint venture in equities aan.

Combinatie vormt een toonaangevende equities broker in de Benelux en pan-Europese specialist in vastgoed en life sciences

Aantrekkelijke propositie voor klanten dankzij uitgebreider aanbod van aandelenresearch, verbeterde liquiditeit en sterke plaatsingskracht in kernmarkten en -sectoren



Joint venture gaat opereren met een eigen vergunning en 50/50 eigendomsverhouding tussen KBC Securities en Van Lanschot Kempen



Beoogde start van de joint venture: vierde kwartaal van 2026, onder voorbehoud van goedkeuring door toezichthouders

Brussel, Amsterdam – KBC Securities en Van Lanschot Kempen Investment Banking kondigen het voornemen aan om hun specialistische equities-activiteiten samen te voegen in een 50/50 joint venture. De nieuwe entiteit wordt een toonaangevende broker in de Benelux, met daarnaast een pan-Europese specialisatie in vastgoed en life sciences. Dit brengt voor klanten een uitgebreider aanbod van aandelenresearch en verbeterde liquiditeit. De joint venture ondersteunt daarnaast de investment banking-activiteiten van zowel KBC Securities als Van Lanschot Kempen Investment Banking, voor corporate klanten en institutionele investeerders.

Belangrijkste punten van de samenwerking

KBC Securities en Van Lanschot Kempen Investment Banking brengen hun equities-activiteiten onder in de joint venture, waaronder alle huidige werkzaamheden gerelateerd aan equity research, sales, sales-trading, trading en Equity Capital Markets (ECM) execution. De joint venture wordt het exclusieve distributiekanaal voor alle ECM -activiteiten, zowel voor de klanten van Van Lanschot Kempen Investment Banking als KBC Securities. Beide partijen blijven betrokken bij het onderhouden van klantrelaties in ECM-transacties en zullen zelfstandig hun corporate finance-diensten aanbieden, inclusief advisering bij fusies en overnames (M&A).

Uitgebreide equity research en liquiditeit voor klanten

De joint venture biedt investeerders een uitgebreid aanbod van aandelenresearch van ongeveer 230 aandelen, met een sterke focus op de Benelux en Europese vastgoed- en life sciences-bedrijven.

Voor corporate klanten zorgt de combinatie van het pan-Europese en Amerikaanse investeerdersnetwerk van Van Lanschot Kempen Investment Banking met het West-Europese en omvangrijke binnenlandse netwerk van KBC Securities voor een aanzienlijke toename van liquiditeit, meer plaatsingskracht en een groter bereik onder investeerders. Het bundelen van expertise in corporate services – zoals liquidity providing en share buybacks – en het uitgebreide geografische bereik, leidt tot een breder aanbod voor klanten.

Met het samenbrengen van deze complementaire activiteiten ontstaat een schaalbaar platform met kansen voor verdere groei in de toekomst.

Johan Thijs, CEO van KBC Groep: ‘Deze joint venture is een belangrijke stap in de groeistrategieën van zowel Van Lanschot Kempen als KBC. Door onze lokale expertise te combineren met de complementaire kracht van Van Lanschot Kempen Investment Banking, creëren we een internationaal platform dat Belgische corporate en institutionele klanten toegang biedt tot Europese en Amerikaanse aandelenmarkten. Dit partnerschap benadrukt onze toewijding aan langetermijnsucces voor onze klanten en innovatie.’

Maarten Edixhoven, voorzitter van de Raad van Bestuur van Van Lanschot Kempen: ‘Dit is een perfecte match, gezien onze gedeelde focus op de beste dienstverlening aan onze klanten, gedeelde waarden en aanvullende dienstverlening. De joint venture stelt ons allereerst in staat om onze klanten optimaal te bedienen, op grotere schaal. Daarnaast versterken we hiermee onze succesvolle corporate finance-activiteiten, een essentieel onderdeel van ons unieke wealth management-aanbod. Wij geloven sterk in de waarde van langetermijnsamenwerkingen voor schaalbare groei, en dit is daar een uitstekend voorbeeld van.’

Geert Cleuren, CEO van KBC Securities: ‘Dit partnerschap is volledig gericht op klantwaarde. We vergroten ons bereik en bieden een volledig spectrum aan investment banking-diensten, van equity research tot trading en syndication services. Samen creëren we een Benelux-powerhouse en worden we dé referentie voor corporate en institutionele klanten.’

Dirk Saltzherr, Co-Head Van Lanschot Kempen Investment Banking: ‘We gaan graag samen met KBC Securities bouwen aan een sterk en toekomstbestendig equities-platform, waarmee we onze onderscheidende en gespecialiseerde equities-activiteiten optimaal positioneren. Als gelijke partners zijn wij er volledig op gefocust om nóg meer waarde te realiseren voor onze klanten, met een breder aanbod en bereik. Daarnaast kijken we ernaar uit om samen met onze klanten en overige stakeholders nieuwe groeikansen te realiseren.’

Financiële details en voorwaarden voor afronding van de transactie

De transactie heeft naar verwachting een impact van ongeveer een kwart procentpunt op de kapitaalratio van Van Lanschot Kempen. De transactie heeft geen materiële impact op de CET1-ratio van KBC Group.

De transactie is onderhevig aan gebruikelijke closingvoorwaarden en wordt naar verwachting in het vierde kwartaal van 2026 afgerond. Tot die tijd blijft de dienstverlening aan de respectievelijke klanten van KBC Securities en Van Lanschot Kempen Investment Banking ongewijzigd.

Over KBC Securities

KBC Securities is de toonaangevende Belgische investeringsbank en onderdeel van KBC Groep. Het is een financiële dienstverlener voor diverse professionele klanten, waaronder corporate en institutionele cliënten, elk met specifieke behoeften. KBC Securities biedt oplossingen op het gebied van corporate finance, equity- en debt capital markets, fusies en overnames, private fundraising en financiële structurering. Institutionele beleggers waarderen de diepgaande research en de toegang tot aandelen- en obligatietransacties in de Benelux en daarbuiten. Daarnaast biedt het investeringsdiensten met toegang tot een breed scala aan venture capital- en private equityfondsen. Met sterke lokale verankering en internationale expertise ondersteunt KBC Securities ondernemingen in uiteenlopende sectoren, waaronder technologie, life sciences en real assets.

Meer informatie is beschikbaar op www.kbcsecurities.com.

Over Van Lanschot Kempen

Van Lanschot Kempen is een onafhankelijke, gespecialiseerde wealth manager, actief in private banking, investment management en investment banking. Ons doel is het behoud en de opbouw van vermogen, op een duurzame manier, zowel voor onze klanten als voor de samenleving waar we deel van uitmaken. Door onze langetermijnfocus creëren we positieve financiële en niet financiële waarde. Van Lanschot Kempen, genoteerd aan Euronext Amsterdam, is de oudste onafhankelijke financiële instelling van Nederland met een geschiedenis die teruggaat tot 1737.

Zie voor meer informatie: vanlanschotkempen.com

* Dit nieuwsbericht bevat informatie waarop de Europese transparantieregelgeving voor beursgenoteerde bedrijven van toepassing is.

