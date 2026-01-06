Nombre d'actions et de droits de vote au 31 décembre 2025

 | Source: Orange Orange

6 janvier 2026

Orange : Information relative au nombre total d’actions et de droits de vote prévue par l’article L. 233-8 II du Code de commerce et l’article 223-16 du Règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers

En application de l’article L. 22-10-46 du Code de commerce, il est automatiquement conféré, à compter du 3 avril 2016, un droit de vote double aux actions entièrement libérées inscrites au nominatif depuis deux ans au nom d’un même actionnaire.

DateNombre d’actions composant le capitalNombre d’actions auto-détenues privées de droit de voteNombre de droits de vote théoriques [1]Nombre de droits de vote exerçables
31/01/20252 660 056 5992 835 0003 172 669 7603 169 834 760
28/02/20252 660 056 5993 055 9553 172 495 6443 169 439 689
31/03/20252 660 056 5993 028 9553 173 078 0863 170 049 131
30/04/20252 660 056 5991 541 8483 177 421 1643 175 879 316
31/05/20252 660 056 5991 676 8483 179 973 3693 178 296 521
30/06/20252 660 056 5991 456 8483 180 452 8863 178 996 038
31/07/20252 660 056 5991 456 8483 180 373 1613 178 916 313
31/08/20252 660 056 5991 504 3483 180 273 1443 178 768 796
30/09/20252 660 056 5991 456 8483 180 201 9133 178 745 065
31/10/20252 660 056 5991 506 8483 180 132 2483 178 625 400
30/11/20252 660 056 5991 456 8483 180 070 6643 178 613 816
31/12/20252 660 056 5991 456 8483 180 623 3333 179 166 485

[1] Calculé, comme prévu au dernier alinéa de l'article 223-11 du Règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers, sur la base de l'ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actions privées de droit de vote. Ces droits de vote servent de base de calcul pour les franchissements de seuils.

Pièce jointe


Attachments

20251231_Informations nombre DDV et actions

Recommended Reading