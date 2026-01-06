Charenton-le-Pont, le 6 janvier 2026

Communiqué établissant le bilan semestriel du contrat de liquidité entre MARIE BRIZARD WINE & SPIRITS et NATIXIS ODDO BHF

Au titre du contrat de liquidité confié par MARIE BRIZARD WINE & SPIRITS à NATIXIS ODDO BHF, à la date du 31/12/2025 les ressources suivantes figuraient au compte de liquidité dédié:

95751 titres

39097,19 euros

Il est rappelé qu’à la date de signature du contrat, les ressources suivantes figuraient au compte de liquidité dédié :

75528 titres

380177,12 euros

Sur la période du 01/07/2025 au 31/12/2025 ont été exécutées :

427 Transactions à l'achat

329 Transactions à la vente

Sur cette même période, les volumes échangés ont représenté :

78335 titres et 228687,75 euros à l'achat

75050 titres et 221350,93 euros à la vente





Contact Relations Investisseurs et Actionnaires

Groupe MBWS

Emilie Drexler

relations.actionnaires@mbws.com

Tél : +33 1 43 91 62 40



Contact Presse

Image Sept

Claire Doligez – Laurent Poinsot

cdoligez@image7.fr- lpoinsot@image7.fr

Tél : +33 1 53 70 74 70

A propos de Marie Brizard Wine & Spirits

Marie Brizard Wine & Spirits est un Groupe de vins et spiritueux implanté en Europe et aux Etats-Unis. Marie Brizard Wine & Spirits se distingue par son savoir-faire, combinaison de marques à la longue tradition et d’un esprit résolument tourné vers l’innovation. Depuis la naissance de la Maison Marie Brizard en 1755, le Groupe Marie Brizard Wine & Spirits a su développer ses marques dans la modernité tout en respectant leurs origines. L’engagement de Marie Brizard Wine & Spirits est d’offrir à ses clients des marques de confiance, audacieuses et pleines de saveurs et d’expériences. Le Groupe dispose aujourd’hui d’un riche portefeuille de marques leaders sur leurs segments de marché, et notamment William Peel, Sobieski, Marie Brizard et Cognac Gautier.

Marie Brizard Wine & Spirits est coté sur le compartiment B d’Euronext Paris (FR0000060873 - MBWS) et fait partie de l’indice EnterNext© PEA-PME 150.

