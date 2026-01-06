La filial ZenaDrone de ZenaTech se posiciona para la demanda de drones conformes con la NDAA del gobierno y defensa de EE.UU. tras reciente aviso público de la FCC

VANCOUVER, Columbia Británica, Jan. 06, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- ZenaTech, Inc. (Nasdaq: ZENA) (FSE: 49Q) (BMV: ZENA) ("ZenaTech"), una empresa de soluciones tecnológicas empresariales especializada en drones con inteligencia artificial (IA), Dron como un Servicio (DaaS), software empresarial como servicio (SaaS) y soluciones de computación cuántica, anuncia hoy su alineación estratégica con las recientes acciones del gobierno de EE. UU. que restringen la autorización de nuevos equipos de drones de fabricación extranjera, lo que tiene el potencial de posicionar positivamente a su filial estadounidense de drones, ZenaDrone, para la demanda del gobierno y defensa de EE. UU. Adicionalmente, recientes desarrollos en América del Sur han subrayado el creciente papel de la inteligencia y la conciencia situacional basada en drones en las operaciones militares de EE. UU., apoyando tendencias favorables de demanda para fabricantes de drones nacionales y conformes con la NDAA.

"Los desarrollos recientes refuerzan la realidad evidente de que los drones son ahora fundamentales para las operaciones de seguridad nacional. Estados Unidos avanza rápidamente para asegurar cadenas de suministro confiables y fortalecer su respuesta ante las amenazas de drones", dijo Shaun Passley, Ph.D., director ejecutivo de ZenaTech. "Creemos que ZenaDrone está estratégicamente posicionada para el éxito en este entorno, incluyendo nuestra búsqueda de la certificación Blue UAS, garantizando plataformas de drones completamente conformes con la NDAA, y nuestras instalaciones de fabricación de drones basadas en EE. UU. Continuamos enfocándonos en ofrecer soluciones de drones seguras y conformes para ISR (inteligencia, vigilancia y reconocimiento), inspección, transporte crítico de carga y protección de infraestructura, las cuales creemos satisfacen las necesidades en evolución de los clientes de defensa y gobierno.

El 22 de diciembre de 2025, la Oficina de Seguridad Pública y Seguridad Nacional de la FCC (Federal Communications Commission) emitió un aviso público que actualizó la Covered List, restringiendo la autorización de nuevos equipos de UAS (Sistemas de Aeronaves No Tripuladas) de fabricación extranjera, incluyendo al fabricante extranjero dominante DJI, basado en determinaciones de seguridad nacional La FCC clarificó que los drones ya autorizados y en uso son impactados inmediatamente. Esta lista se enfoca en equipos que representan un riesgo inaceptable para la seguridad nacional y la protección de los ciudadanos estadounidenses. Estos desarrollos regulatorios subrayan un cambio hacia tecnologías de drones confiables y conformes, posicionando a ZenaDrone para una mayor adopción de sus plataformas de drones estadounidenses y conformes con la NDAA (National Defense Authorization Act) en aplicaciones de defensa, sector público y gobierno.

Además, la gerencia considera que las recientes actualizaciones de la FCC, combinadas con otras directivas de política de defensa de EE. UU., podrían beneficiar la búsqueda de negocios de ZenaTech con el gobierno y defensa estadounidense mediante:

Incremento de la demanda de plataformas de drones estadounidenses confiables y conformes con la NDAA, mientras los usuarios federales se preparan para la disponibilidad limitada de nuevos modelos de drones extranjeros autorizados. La planta de fabricación y ensamblaje de drones en Arizona de ZenaDrone y su filial de fabricación de componentes de drones en Taiwán, alineada con la NDAA, se están habilitando para operar en nuevas instalaciones y en expansión.

mientras los usuarios federales se preparan para la disponibilidad limitada de nuevos modelos de drones extranjeros autorizados. La planta de fabricación y ensamblaje de drones en Arizona de ZenaDrone y su filial de fabricación de componentes de drones en Taiwán, alineada con la NDAA, se están habilitando para operar en nuevas instalaciones y en expansión. Oportunidades ampliadas de despliegue y requisitos de contramedidas UAS (counter-UAS) impulsados por un mayor énfasis de EE. UU. en conciencia situacional, coordinación y resiliencia operativa. La plataforma de ZenaDrone admite ISR, entrega autónoma de carga y aplicaciones de gestión de inventario, extendiendo su relevancia en casos de uso de defensa. también planea desarrollar, patentar y acelerar la tecnología contra UAS para despliegues futuros.

Los sistemas multifuncionales de drones con IA de ZenaDrone para gobierno y defensa se encuentran actualmente en diversas etapas piloto y de preparación para certificación e incluyen:

El ZenaDrone 1000, un dron VTOL (despegue y aterrizaje vertical) de construcción robusta de tamaño mediano, capaz de levantar ~40 kg, con autonomía habilitada por IA y comunicaciones seguras mediante su sistema patentado Drone Net. Diseñado para inspección, vigilancia y reconocimiento (ISR), aplicaciones de carga crítica y patrullaje fronterizo mediante una versión a gas actualmente en desarrollo, diseñada para vuelos de mayor duración. Sometido a pruebas pagadas con la Fuerza Aérea y la Reserva Naval de EE. UU. para aplicaciones que incluyen la entrega de carga crítica como suministros médicos con control de temperatura.

El IQ Nano, un dron compacto de interiores (tamaño inicial 20″×20″), diseñado para operar en entornos sin GPS, como almacenes o instalaciones militares para gestión de inventario mediante escaneo de códigos de barras y aplicaciones de seguridad, presenta evasión de obstáculos y enjambres o flotas de drones impulsados por IA

El IQ Square, un dron VTOL (tamaño inicial 40"X40") diseñado para levantamientos topográficos de línea de visión, inspecciones de infraestructuras, carreteras y puentes y tareas de reconocimiento de defensa



Acerca de ZenaTech

ZenaTech (Nasdaq: ZENA) (FSE: 49Q) (BMV: ZENA) es una empresa tecnológica especializada en drones con inteligencia artificial (IA)Drone como Servicio (DaaS), software empresarial como servicio (SaaS) y soluciones de computación cuántica, para aplicaciones empresariales de misión crítica. Desde 2017, la empresa ha aprovechado su experiencia en desarrollo de software y ha expandido sus capacidades de diseño y fabricación de drones a través de ZenaDrone, con el objetivo de innovar y mejorar los procesos de inspección, monitoreo, seguridad, cumplimiento y estudios topográficos de terrenos para los clientes. Con clientes de software empresarial que utilizan soluciones de marca en los sectores de cumplimiento de la ley, gubernamental e industrial, y drones que se implementan en estos sectores además de defensa, agricultura y logística, el portafolio de soluciones de ZenaTech ayuda a impulsar eficacias operativas excepcionales, precisión y ahorro de costos. La empresa opera a través de oficinas globales en América del Norte, Europa, Taiwán y los Emiratos Árabes Unidos, y está expandiendo su negocio de Drone como Servicio (DaaS) y su red de ubicaciones en EE. UU. mediante adquisiciones.

Acerca de ZenaDrone

ZenaDrone, una filial de propiedad integral de ZenaTech, desarrolla y fabrica soluciones autónomas de drones empresariales que pueden incorporar software de aprendizaje automático, IA, modelado predictivo, computación cuántica y otras innovaciones de software y hardware. Creado para revolucionar el sector del cultivo de cáñamo, su especialización se ha expandido a soluciones multifuncionales de drones para aplicaciones de vigilancia industrial, monitoreo, inspección, seguimiento, automatización de procesos y defensa. Actualmente, el ZenaDrone 1000 dron se utiliza para aplicaciones de gestión de cultivos en agricultura y aplicaciones críticas de carga de campo en el sector de defensa, el dron de interior IQ Nano se utiliza para la gestión de inventario y seguridad en los almacenes, y el IQ Square es un dron de exterior diseñado para el levantamientos topográficos e inspecciones en los sectores comercial y de defensa.

