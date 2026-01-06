SKAGI: Nýting kaupréttar að 14,1% hlut í Íslenskum verðbréfum

Stjórn Skaga hefur tekið ákvörðun um að nýta kauprétt á alls 14,1% hlut í Íslenskum verðbréfum hf. („félagið“) af minnihlutaeigendum félagsins, sbr. tilkynningu Skaga þann 16. desember 2024. Kaupverðið reiknast út frá því að heildarvirði hluta sé 1,5% af eignum í stýringu félagsins þann 31. desember 2025. Gert er ráð fyrir að seljendur hlutanna fái kaupverðið greitt með 24.231.800 nýjum hlutum í Skaga sem lúta sölubanni til tveggja ára. Fjöldi hluta er reiknaður út frá meðalgengi hlutabréfa Skaga eins og það er skráð á aðalmarkaði Nasdaq Iceland síðustu 10 viðskiptadaga fyrir dagsetningu tilkynningar. Greiðsla í formi hlutabréfa er gerð með fyrirvara um samþykki hluthafa fyrir útgáfu nýs hlutafjár í Skaga til að mæta kaupverðinu, en jafnframt er heimild til uppgjörs í reiðufé. Tillaga um hlutafjáraukningu vegna kaupanna verður sett fram með fundarboði aðalfundar ásamt kynningu og helstu upplýsingum. Í kjölfar uppgjörs viðskiptanna verður Skagi eigandi alls hlutafjár í Íslenskum verðbréfum.
Íslensk verðbréf er sjálfstætt starfandi eignastýringarfyrirtæki sem er hluti af samstæðu Skaga. Félagið rekur verðbréfasjóði og sérhæfða sjóði fyrir almenna fjárfesta ásamt sérhæfðum sjóðum sem markaðssettir eru til fagfjárfesta. Íslensk verðbréf starfar á grundvelli laga nr. 116/2021 um verðbréfasjóði og laga nr. 45/2020 um rekstraraðila sérhæfðra sjóða. Þá hefur félagið einnig heimild til eignastýringar.
