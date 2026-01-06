Redevances OR annonce les livraisons préliminaires d’onces d’équivalent d’or pour le quatrième trimestre de 2025 et des produits annuels records et 50,8 millions de dollars canadiens en rachats d’actions dans le cadre de l’offre publique de rachat dans le cours normal des activités en 2025

MONTRÉAL, 06 janv. 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Redevances OR Inc. (« Redevances OR » ou la « Société ») (TSX et NYSE : OR) a le plaisir de fournir une mise à jour sur ses livraisons, ses produits et sa marge monétaire préliminaires pour le quatrième trimestre et l’exercice 2025, ainsi que sur sa position de trésorerie et sa dette au 31 décembre 2025. Tous les montants inclus dans ce communiqué sont présentés en dollars américains, sauf indication contraire.

RÉSULTATS PRÉLIMINAIRES DU QUATRIÈME TRIMESTRE ET DE L’EXERCICE 2025

Redevances OR a gagné 21 735 onces d’équivalent d’or1 (« OEO ») au quatrième trimestre de 2025, pour un total de 80 775 OEO en 2025, atteignant ainsi la fourchette des perspectives de livraison d’OEO de la Société, soit 80 000 à 88 000 OEO.

Redevances OR a enregistré des produits préliminaires records, issus des redevances et des flux, de 90,5 millions de dollars durant le quatrième trimestre et des coûts des ventes préliminaires (excluant l’épuisement) de 2,6 millions de dollars, résultant en une marge monétaire trimestrielle2 d’approximativement 87,9 millions de dollars (ou 97,2 %).

Pour l’exercice 2025, les produits préliminaires provenant des redevances et des flux ont atteint le montant record de 277,4 millions de dollars et le coût des ventes préliminaire (excluant l’épuisement) est estimé à 9,1 millions de dollars, ce qui se traduit par une marge monétaire annuelle2 de 268,3 millions de dollars (ou 96,7 %).

Au 31 décembre 2025, la position de trésorerie de Redevances OR était d’environ 142,1 millions de dollars, à la suite du remboursement total du solde de la facilité de crédit renouvelable de la Société en 2025 (remboursement net de 94,9 millions de dollars) et des rachats d’actions ordinaires, dans le cadre de l’offre publique de rachat dans le cours normal des activités, de 36,7 millions de dollars (50,8 millions de dollars canadiens) en 2025. La facilité de crédit renouvelable de Redevances OR n’était aucunement utilisée à la fin de l’exercice 2025, avec un montant disponible de 650,0 millions de dollars, en plus de la disposition accordéon non engagée de 200,0 millions de dollars.

DÉTAILS RELATIFS À LA CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE ET LA WEBDIFFUSION SUR LES RÉSULTATS DU QUATRIÈME TRIMESTRE ET DE L’EXERCICE 2025

Publications des résultats : Mercredi, 18 février 2026, après la clôture des marchés Conférence téléphonique : Jeudi, 19 février 2026, 10:00 HE Numéros de téléphone :

(option 1) Sans frais en Amérique du Nord: 1 (800) 717-1738

Appels locaux Montréal : 1 (514) 400-3792

Appels locaux Toronto : 1 (289) 514-5100

Appels locaux New York : 1 (646) 307-1865

ID de la conférence : 83967 Lien pour la webdiffusion :

(option 2) https://viavid.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1748335&tp_key=ffb84495c6 Reprise (disponible jusqu’au jeudi 19 mars 2026 à 23:59 HE) : Sans frais en Amérique du Nord : 1 (888) 660-6264

Appels locaux Toronto : 1 (289) 819-1325

Appels locaux New York : 1 (646) 517-3975

Code d’accès : 83967# Reprise également disponible sur notre site web au www.ORroyalties.com

Notes

Les chiffres présentés dans ce communiqué de presse, incluant la position de trésorerie et la dette, ainsi que les produits et les coûts des ventes, n’ont pas été audités et pourraient être modifiés. Comme la Société n’a pas encore terminé ses procédures de clôture d’exercice, l’information financière anticipée présentée dans ce communiqué de presse est préliminaire, assujettie à des ajustements finaux de clôture d’exercice et peuvent changer de façon importante.

(1) Onces d’équivalent d’or

Les OEO sont calculées trimestriellement et comprennent les redevances et les flux. L’argent (Ag) et le cuivre provenant d’ententes de redevances et de flux ont été convertis en OEO en multipliant le nombre d’onces d’argent et de tonnes de cuivre gagnées par le prix moyen de l’argent ou du cuivre pour la période, puis divisé par le prix moyen de l’or pour la période. Les redevances en trésorerie, et les autres métaux et matières premières ont été convertis en OEO en divisant le produit associé par le prix moyen de l’or pour la période.

Prix moyen des métaux

Trois mois terminés

le 31 décembre Exercices terminés

le 31 décembre 2025 2024 2025 2024 Or (i) 4 135 $ 2 663 $ 3 432 $ 2 386 $ Argent (ii) 54,73 $ 31,38 $ 40,03 $ 28,27 $ Cuivre (iii) 11 092 $ 9 193 $ 9 945 $ 9 147 $





(i) Prix moyen PM par once en dollars américains selon le London Bullion Market Association. (ii) Prix moyen par once en dollars américains selon le London Bullion Market Association. (iii) Prix moyen par tonne en dollars américains selon le London Metal Exchange.

(2) Mesures non conformes aux IFRS

La marge monétaire en dollars et en pourcentage des produits sont des mesures financières non conformes aux IFRS. La marge monétaire (en dollars) est définie par Redevances OR comme étant les produits moins le coût des ventes (excluant l'épuisement). La marge monétaire (en pourcentage des produits) est obtenue en divisant la marge au comptant (en dollars) par les produits.

La direction utilise la marge monétaire en dollars et en pourcentage des produits pour évaluer la capacité de Redevances OR à générer des flux de trésorerie positifs à partir de ses redevances, flux de métaux et autres intérêts. La direction et certains investisseurs utilisent également cette information, ainsi que des mesures déterminées conformément aux normes comptables IFRS, comme la marge brute et les flux de trésorerie d'exploitation, pour évaluer le rendement de Redevances OR par rapport à ses pairs de l'industrie minière qui présentent ces mesures sur une base similaire. La marge monétaire en dollars et en pourcentage des produits ne visent qu'à fournir de l'information additionnelle aux investisseurs et aux analystes et ne devraient pas être considérées isolément ou comme substitut aux mesures de performance préparées conformément aux normes comptables IFRS. Elles n'ont pas de signification standardisée selon les normes comptables IFRS et peuvent ne pas être comparables à des mesures similaires présentées par d'autres émetteurs.

Un rapprochement de la marge monétaire (en milliers de dollars et en pourcentage des produits) est présenté ci-dessous :

Trois mois terminés

le 31 décembre Exercices terminés

le 31 décembre 2025 2024 2025 2024 Produits 90 465 $ 56 742 $ 277 370 $ 191 157 $ Moins: Coût des ventes (excluant l’épuisement) (2 569 $) (2 181 $) (9 115 $) (6 738 $) Marge monétaire (en dollars) 87 896 $ 54 561 $ 268 255 $ 184 419 $ Marge monétaire (en pourcentage des produits) 97,2 % 96,2 % 96,7 % 96,5 %

À propos de Redevances OR Inc.

Redevances OR est une société de redevances et de flux de métaux précieux axée sur des juridictions minières de premier plan, telles que le Canada, les États-Unis et l’Australie. Redevances OR a débuté ses activités en juin 2014 avec un seul actif en production et détient aujourd’hui un portefeuille de plus de 195 redevances, flux de métaux et droits similaires. Le portefeuille de Redevances OR s’appuie sur son actif clé, une redevance de 3 % à 5 % sur le rendement net de fonderie du complexe Canadian Malartic de Mines Agnico Eagle Ltée, l’une des plus importantes opérations aurifères à l’échelle mondiale.

Le siège social de Redevances OR est situé au 1100, avenue des Canadiens-de-Montréal, bureau 300, Montréal (Québec) H3B 2S2.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter Redevances OR Inc. : Grant Moenting

Vice-président, marchés des capitaux

Portable : (365) 275-1954

Courriel : gmoenting@orroyalties.com Heather Taylor

Vice-présidente, développement durable et communications

Tél : (647) 477-2087

Courriel : htaylor@orroyalties.com

Énoncés prospectifs

Certains énoncés contenus dans ce communiqué de presse peuvent être considérés comme des énoncés prospectifs, au sens du United States Private Securities Litigation Reform Act of 1995, et comme de l’information prospective au sens des lois applicables sur les valeurs mobilières canadiennes. Les énoncés prospectifs sont des énoncés qui ne sont pas des faits historiques et qui font référence, sans s’y limiter, à des événements futurs, que les informations financières préliminaires peuvent être sujettes à des ajustements de fin de trimestre et d’exercice, la disponibilité de la disposition accordéon non engagée de la facilité de crédit. Les énoncés prospectifs sont des énoncés qui ne sont pas des faits historiques et qui sont généralement, mais pas toujours, identifiées par les mots suivants l’emploi de mots comme « est prévu », « prévoit », « planifie », « anticipe », « croit », « a l’intention », « estime », « projette », « potentiel », « échéancier », et autres expressions semblables ou des variations (incluant les variantes négatives de ces mots ou phrases), ou qui peuvent être identifiés par des affirmations à l’effet que certaines actions, événements ou conditions « se produiront », « pourraient » ou « devraient » se produire. Les énoncés prospectifs sont assujettis à des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs, la plupart desquels Redevances OR ne contrôle pas, et les résultats réels pourraient différer sensiblement des résultats prévus dans les énoncés prospectifs. Ces facteurs de risque comprennent, sans s'y limiter, (i) en ce qui concerne les propriétés dans lesquelles Redevances OR détient une redevance, un flux ou un autre droit; les risques liés : (a) aux exploitants des propriétés, (b) au développement dans les délais prévus, à l'obtention des permis, à la construction, au début de la production, à l'accroissement de la production (y compris les défis opérationnels et techniques) en temps opportun, (c) aux différences dans le débit et le moment de la production par rapport aux estimations des ressources minérales ou aux prévisions de production des exploitants, (d) aux différences dans le taux de conversion des ressources en réserves minérales et à la capacité de remplacer les ressources, (e) l'issue défavorable de toute contestation ou litige concernant les titres de propriété, les permis ou licence d’exploitation, (f) les risques et incertitudes associés aux activités d'exploration, de développement et d'exploitation minière, y compris, mais sans s'y limiter, les conditions géologiques et métallurgiques inhabituelles ou inattendues, les ruptures de pente ou les effondrements, les inondations et autres catastrophes naturelles ou les troubles civils ou autres risques non assurés; (ii) en ce qui concerne les facteurs externes : (a) les fluctuations des prix des matières premières qui supportent des redevances, des flux, des ententes d’écoulement de métaux et des investissements détenus par Redevances OR, (b) une guerre commerciale ou de nouvelles barrières tarifaires, (c) les fluctuations de la valeur du dollar canadien par rapport au dollar américain, (d) les changements de réglementation des gouvernements nationaux et locaux, y compris les régimes de permis et de licences et les politiques fiscales; les règlements et les développements politiques ou économiques dans l'un ou l'autre des pays où sont situées les propriétés sur lesquelles Redevances OR détient une redevance, un flux ou un autre droit, ou par l'entremise desquelles elles sont détenues, (e) la disponibilité continue du capital et du financement à Redevances OR ou aux opérateurs des propriétés, et les conditions générales de l'économie, du marché ou des affaires, et (f) les réponses des gouvernements concernés aux épidémies de maladies infectieuses et l'efficacité de ces réponses, ainsi que l'impact potentiel des épidémies de maladies infectieuses sur les activités, les opérations et la situation financière de Redevances OR; (iii) en ce qui concerne les facteurs internes : (a) les occasions d'affaires qui peuvent ou non devenir disponibles pour Redevances OR, ou qui sont poursuivies par Redevances OR, (b) l'intégration des actifs acquis, ou (c) la détermination du statut PFIC de Redevances OR, (d) que les informations financières préliminaires peuvent faire l'objet d'ajustements de fin de trimestre et d’exercice. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse sont fondés sur des hypothèses que la direction juge raisonnables, notamment l'absence de changement significatif dans les revenus et les actifs courants de la Société en ce qui concerne la détermination de son statut de PFIC; l'absence de tout autre facteur qui pourrait faire en sorte que les actions, les événements ou les résultats diffèrent de ceux anticipés, estimés ou prévus et, en ce qui concerne les propriétés dans lesquelles Redevances OR détient une redevance, un flux ou un autre droit, (i) l'exploitation continue des propriétés par les propriétaires ou les exploitants de ces propriétés d'une manière conforme aux pratiques antérieures et à la divulgation publique (y compris les prévisions de production), (ii) l'exactitude des déclarations publiques et des divulgations faites par les propriétaires ou les exploitants de ces propriétés sous-jacentes (y compris les prévisions de développement des propriétés sous-jacentes qui ne sont pas encore en production), (iii) l'absence de développement défavorable concernant toute propriété importante, (iv) l'exactitude des déclarations et des estimations relatives aux réserves et aux ressources minérales faites par les propriétaires et les exploitants et (v) la mise en œuvre d'un plan adéquat d'intégration des actifs acquis.

Pour plus de détails au sujet des risques, incertitudes et hypothèses, veuillez consulter la plus récente notice annuelle de Redevances OR déposée auprès des commissions en valeurs mobilières canadiennes et disponible en versions électroniques sous le profil de l’émetteur de Redevances OR sur SEDAR+, au www.sedarplus.com, et auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC ») aux États-Unis, sur EDGAR, au www.sec.gov. Redevances OR souhaite avertir que la liste des risques et incertitudes cités précédemment n’est pas exhaustive. Les investisseurs et autres devraient considérer prudemment les facteurs ci-dessus ainsi que les incertitudes qu’ils représentent et le risque qu’ils impliquent. Redevances OR considère que ses hypothèses sont raisonnables compte tenu de l’information disponible, mais aucune garantie ne peut être fournie quant au fait que ces attentes seront exactes, comme les résultats réels peuvent différer de façon importante des résultats prévus, comme les énoncés prospectifs incluent dans ce communiqué de presse ne sont pas une garantie de performance future et l’on ne devrait pas s’y fier indûment. Ces énoncés ne sont valides qu’en date de ce communiqué de presse. Redevances OR décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser tout énoncé prospectif, que ce soit à la suite de la réception de nouveaux renseignements, de la survenance d’événements futurs ou autrement, à l’exception de ce qui est exigé par la loi.